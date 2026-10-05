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Gabriela Sabatini causó furor con su especial participación como modelo en la Semana de la Moda en París: las imágenes

La leyenda del tenis pasó por la cancha Philippe-Chatrier de Roland Garros para una producción de una marca francesa

Gaby Sabatini en la Semana de la Moda en París
Gaby Sabatini en la Semana de la Moda en París
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Gabriela Sabatini participó en la Semana de la Moda en París como invitada de una reconocida marca de indumentaria vinculada al tenis, donde la firma francesa presentó su colección primavera-verano 2027 en la cancha Philippe-Chatrier de Roland Garros. La leyenda del deporte argentino asistió convocada por Pelagia Kolotouros, directora creativa de la empresa, en una jornada que unió el tenis con la moda.

Sabatini vistió una prenda a rayas en verde azulado, rojo y blanco, combinada con una falda midi, cartera beige y zapatos rojos. También posó con una bata blanca de la firma oriunda de Francia bordada con su nombre.

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La ex tenista de 56 años compartió en Instagram una serie de imágenes de su paso por París, entre ellas una junto a Kolotouros, con quien mantiene una relación de amistad. En su mensaje, felicitó a la diseñadora por “esta colección espectacular” y definió la propuesta como “una propuesta llena de rebeldía y personalidad”.

La presencia de Sabatini en Roland Garros remitió a una parte central de su carrera. La ganadora de 39 títulos durante la era abierta del tenis disputó el torneo parisino en varias oportunidades, aunque nunca logró conquistar el título. Su mejor desempeño en el Grand Slam francés fue las cinco semifinales que alcanzó en 1985, 1987, 1988, 1991 y 1992.

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Gaby Sabatini en la Semana de la Moda en París
La ex tenista participó como modelo de una marca francesa

La publicación de Sabatini recibió mensajes de figuras del deporte y del espectáculo. La campeona olímpica de judo Paula Pareto comentó: “¡Siempre impecable usted, querida Gaby!”. Por su parte, Cecilia Carranza, medalla de oro en el yachting de los Juegos Olímpicos de Río 2016, le puso varios corazones a la publicación. El cantante Luciano Pereyra escribió: “Y París se rinde ante ti”.

La firma de ropa instaló su desfile en la pista central Philippe-Chatrier del estadio de Roland Garros, esta vez descubierta, para presentar prendas femeninas y masculinas inspiradas en el universo del tenis. La pasarela tuvo forma de infinito, asociada al número ocho, considerado un símbolo de fortuna en la cultura china.

La colección se presentó bajo la frase atribuida a Roland Garros: “La victoria es de quien más persevera”. El diseño partió de la idea de que el tenis dejó de ser “un uniforme de rigor” para convertirse en una forma de expresión individual.

Kolotouros propuso impermeables, trajes sastre holgados y polos de piqué en versiones mayormente oversize. También aparecieron faldas semiplisadas, polos ajustados con pantalones largos, vestidos estampados, conjuntos deportivos con zapatos de tacón y camisetas con motivos gráficos.

Las superposiciones tuvieron un lugar destacado, con polos usados sobre camisetas técnicas de manga larga. La paleta incorporó verdes y tonos tierra que evocaron la superficie de polvo de ladrillo de Roland Garros: azul cobalto, amarillo y plata. Según reveló la marca, los tejidos incluyeron algodones, lanas frías, punto jersey, sedas y materiales tecnológicos. Entre los accesorios se destacaron zapatillas de última generación, zapatos de tacón con cordones, colgantes metalizados y un bolso drapeado y flexible.

El diseño del bolso y algunos motivos de las camisetas tomaron como referencia una fotografía de Irving Penn, cuya obra vinculada con la moda se exhibe en la Casa Europea de la Fotografía de París. El próximo año se cumplirá el centenario de la creación del cocodrilo, emblema de la firma, surgido seis años antes de la fundación de la firma.

Las fotos de Gabriela Sabatini en la Semana de la Moda en París:

Gaby Sabatini en la Semana de la Moda en París
Sabatini en la Semana de la Moda en París
Gaby Sabatini en la Semana de la Moda en París
Sabatini junto a Pelagia Kolotouros
Gaby Sabatini en la Semana de la Moda en París
El look de la leyenda del tenis argentino
Gaby Sabatini en la Semana de la Moda en París
Sabatini en Roland Garros
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La ex tenista posó en la presentación de una marca de ropa
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Sabatini en la Fashion Week Paris 2026
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Gaby llegó a cinco semifinales en RG
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Una postal del evento donde participó Sabatini
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Sabatini y su look para la Semana de la Moda parisina

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