Impacto en la F1: Max Verstappen puso en duda su futuro tras el Gran Premio de Japón

Max Verstappen habló de su futuro dentro de la Fórmula 1 (Reuters)

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 atraviesa un momento de incertidumbre tras el Gran Premio de Japón, donde el piloto de Red Bull finalizó en la octava posición. El neerlandés, de 28 años, reconoció en una entrevista con la BBC que está evaluando su continuidad en la máxima categoría del automovilismo. “Eso es lo que estoy diciendo. Estoy pensando en todo lo que pasa dentro de este paddock”, expresó Verstappen al ser consultado sobre la posibilidad de dejar la disciplina al término de la temporada.

El tetracampeón dejó en claro que su insatisfacción no está vinculada al rendimiento del auto, sino a los recientes cambios en la normativa de motores, que han transformado la experiencia de competir. “No estaba disfrutando de toda la Fórmula tras los cambios en las reglas de los motores esta temporada”, afirmó. El piloto subrayó que, aunque está acostumbrado a no ganar siempre y puede asumir estar en posiciones alejadas del podio, el problema radica en la manera de conducir impuesta por las nuevas reglas. “Puedo aceptar fácilmente estar en el puesto 7 u 8 donde estoy. Porque también sé que no puedes dominar, ser primero o segundo o lo que sea, luchando por un podio cada vez. Soy muy realista en eso y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1”, señaló el neerlandés en declaraciones recogidas por BBC Radio 5 Live.

El nuevo reglamento obliga a los pilotos a gestionar la carga de energía de los motores híbridos durante cada vuelta, lo que afecta el ritmo y la dinámica de la competencia. “Es realmente anti-conducción. Entonces, llega un punto, sí, simplemente no es lo que quiero hacer”, sostuvo Verstappen. El neerlandés agregó que la gestión de la energía durante las carreras le ha quitado el atractivo al deporte desde su perspectiva. “Por supuesto que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que tienes que competir”, remarcó.

Verstappen afirmó que no se siente cómodo con el nuevo reglamento (Reuters)

BBC Sport detalló que la frustración de Verstappen quedó en evidencia durante su lucha con Pierre Gasly, de Alpine, cuando perdió la posición ante el piloto francés en la recta principal mientras la batería de su Red Bull se agotaba. El campeón destacó la dificultad de adelantar en estas condiciones: “Aquí puedes adelantar, pero luego te quedas sin batería para la siguiente recta. Así que intenté una vez, solo para echar un vistazo, pero claro, Pierre me volvió a adelantar inmediatamente en la recta principal y creo que esa fue básicamente la tónica del día. Puedes adelantar, pero luego te vuelven a adelantar. Eso fue todo”.

Verstappen, quien debutó en la Fórmula 1 en 2015 con 17 años y se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera en 2016, atraviesa una temporada atípica tras haber conquistado cuatro campeonatos consecutivos entre 2021 y 2024. El año pasado, perdió el título ante Lando Norris y en 2026 experimentó un inicio complicado con un sexto puesto en Australia y un abandono en China.

En una entrevista con Viaplay, el neerlandés confirmó que aprovechará el parón de varias semanas por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí —suspendidos por la guerra en Oriente Medio— para reflexionar sobre su futuro. “Las próximas semanas, los próximos meses”, dijo sobre el periodo de análisis que se tomará.

Verstappen acabó octavo en el GP de Japón (Reuters)

A lo largo de sus declaraciones, Verstappen insistió en que su motivación nunca estuvo ligada al dinero, sino a la pasión por competir. “De niño, esto era lo que quería hacer y en aquel entonces no tenía ni idea de lo que iba a lograr ni de cuánto dinero se ganaba. De niño nunca piensas en eso. Y tampoco se trata de eso”, manifestó. El neerlandés remarcó que desea divertirse y disfrutar, algo que no está experimentando en la actualidad. “Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. En este momento, la verdad es que no es así”, aseguró.

El piloto reconoció que aún encuentra satisfacción en su vínculo con el equipo, al que definió como una segunda familia, aunque la sensación cambia al subirse al monoplaza. “Disfruto trabajando con mi equipo. Es como una segunda familia. Pero una vez que me siento en el coche, lamentablemente no es lo más agradable”, explicó.

Consultado sobre sus alternativas fuera de la Fórmula 1, Verstappen anticipó su interés en las carreras de autos deportivos y su participación proyectada en las 24 Horas de Nürburgring. “Tengo muchos otros proyectos que me apasionan. Las carreras de GT3. No solo compito yo mismo, sino también el equipo. Es muy bonito y divertido desarrollarlo. Y realmente quiero seguir desarrollándolo en los próximos años”, reveló.