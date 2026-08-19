El presidente del Atlético de Madrid insistió con que Julián Álvarez no se irá al Barcelona y crece la tensión: “No sé si pedirá perdón”

Enrique Cerezo junto a Julián Álvarez (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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En medio del revuelo que se generó en la previa y después del Mundial sobre el pase de Julián Álvarez al Barcelona, el presidente del Atlético de Madrid confirmó que el atacante seguirá en el club y no será vendido. Al mismo tiempo, sumó tensión en medio de la supuesta intención del jugador de salir en este mercado de pases rumbo al conjunto catalán.

“Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica”, dijo Enrique Cerezo en diálogo con la prensa en la comida de camaradería entre dirigentes del Aleti y los del Málaga, el rival para los dirigidos por el Cholo Simeone en su estreno en la liga española.

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“Julian es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa”, agregó. Al ser consultado sobre si habrá un pedido de disculpas de la Araña para con los fanáticos del Colchonero, Cerezo fue contundente: “Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos”.

En el final de su breve rueda de prensa, Cerezo cerró su discurso con un mensaje de cara a lo que se viene para el club que preside: “Julian es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa”.

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Las declaraciones del titular de la institución de la capital española se produjeron el día después de la conferencia que brindó el entrenador argentino. “Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, expresó Simeone, en una clara línea con el mensaje de Cerezo.

El delantero argentino junto a Simeone (EFE/Juanjo Martín)

Según los medios catalanes, la intención del número 9 de la selección argentina es la de cambiar de aire y salir de la entidad colchonera con destino al Barcelona, que tiene una necesidad concreta: el equipo de Hansi Flick vendió a Ferran Torres al PSG por 50 millones de euros y además perdió a Robert Lewandowski, que se despidió del club para seguir su carrera en el Chicago Fire de la MLS. Con ese escenario, la plaza de centrodelantero quedó vacante para el campeón defensor de la Liga.

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El diario Marca indicó que el avance de la operación depende ahora de una reunión entre Álvarez y Miguel Ángel Gil Marín, un encuentro que se fue postergando y que debería resolverse en los próximos días. De acuerdo con esa información, el delantero quiere que el directivo cumpla la promesa que, según el propio jugador transmitió al Barcelona, le hizo para venderlo este verano si así lo deseaba. Supuestamente, ese cara a cara definirá si la entidad azulgrana puede abrir una negociación formal por el atacante o si debe cerrar definitivamente esa vía. La conducción deportiva entiende que ya no hay margen para esperar mucho más.

Después de las marcadas declaraciones del presidente del Atlético de Madrid en la previa al debut del equipo en la competición local, parece que el sueño de los barcelonistas de ver a Julián Álvarez con la camiseta blaugrana deberá esperar.

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