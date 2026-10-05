Cuba

Viñales, el destino más barato de Cuba, enfrenta una crisis que dejó sin turistas su valle patrimonio de la Unesco

Un recorrido por el poblado reveló calles sin extranjeros, comercios vacíos y emprendedores sin ganancias desde hace más de seis meses, a pocas semanas del inicio de la temporada alta

Los restaurantes, bares y excursiones de este destino cubano operan con escasa actividad o han cerrado, mientras propietarios mantienen sus espacios abiertos y exploran ventas desde los portales de sus viviendas (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Los restaurantes, bares y excursiones de este destino cubano operan con escasa actividad o han cerrado, mientras propietarios mantienen sus espacios abiertos y exploran ventas desde los portales de sus viviendas (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Guardar

La caída de visitantes internacionales y la crisis económica en Cuba golpearon a los emprendimientos turísticos de Viñales, donde propietarios y trabajadores buscan alternativas para sostener sus negocios antes del inicio de la próxima temporada alta, previsto para noviembre.

El municipio de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, depende en buena parte de la actividad privada vinculada al turismo. En el valle, reconocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad, las grandes cadenas hoteleras tienen una presencia reducida.

PUBLICIDAD

La falta de viajeros se percibe en restaurantes, bares y servicios de excursiones con poca actividad, además de locales que cerraron. Según informó EFE, agencia de noticias española, en el poblado de unos 28.000 habitantes se estima que cerca del 80% de la población obtiene ingresos ligados al turismo.

Comercios abiertos para no perder presencia

El 80% de sus habitantes depende del turismo, pero los negocios llevan meses sin ingresos. Un exjefe de cocina reconvertido en agricultor y un operador de aventuras sin clientes ilustran el desplome del sector (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El 80% de sus habitantes depende del turismo, pero los negocios llevan meses sin ingresos. Un exjefe de cocina reconvertido en agricultor y un operador de aventuras sin clientes ilustran el desplome del sector (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Yolexis Romero, trabajador del bar privado Tapas 3J, señaló que el sector aún no logró ajustarse al deterioro de las condiciones económicas. “A la crisis no nos hemos adaptado todavía. Estamos sobreviviendo poco a poco”, dijo en declaraciones recogidas por EFE.

Romero explicó que varios emprendimientos conservaron sus locales abiertos para no desaparecer del circuito comercial, aunque sus dueños o empleados recurrieron a otras actividades.

Entre ellas, mencionó las ventas de productos en los portales de las viviendas, una modalidad conocida en la zona como ventas de garaje.

La baja disponibilidad de electricidad y combustible también afectó al empleo y al funcionamiento de los comercios. Para parte de los habitantes, la agricultura se convirtió en una salida frente a la falta de ingresos vinculados a los visitantes.

PUBLICIDAD

Del restaurante al trabajo en el campo

Elieser Duarte, de 41 años, trabajó cuatro años como jefe de cocina en un restaurante de Viñales. Tras perder su puesto por la retracción del turismo, se trasladó a una vivienda de madera con techo de palma en las afueras del pueblo y comenzó a cultivar la tierra.

La clase obrera, como nosotros, que ganábamos para subsistir nada más, ahora no tenemos nada”, afirmó Duarte, quien tiene una hija de diez años.

El exjefe de cocina relató que la escasez de transporte obliga a la niña a caminar unos ocho kilómetros tres veces por semana para asistir a la escuela. Según indicó, un viaje en triciclo eléctrico cuesta 500 pesos cubanos, equivalentes a unos 60 centavos de dólar al tipo de cambio informal.

Lo que encontró EFE al recorrer Viñales: ni un solo turista internacional en uno de los destinos más emblemáticos de la isla (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Lo que encontró EFE al recorrer Viñales: ni un solo turista internacional en uno de los destinos más emblemáticos de la isla (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Viñales ajusta tarifas ante la ausencia de extranjeros

Cuba recibió 450.353 turistas internacionales entre enero y agosto, un 64,4% menos que en el mismo período de 2025, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por la agencia.

La disminución de visitantes llevó a varios negocios de Viñales a reducir precios, enfocarse en el turismo nacional o transformar sus actividades. Lázaro Mena, responsable del proyecto privado Mogote Adventure, dedicado a deportes de aventura, afirmó que su emprendimiento no registra ingresos desde hace más de seis meses.

Mena sostuvo que la competencia y la falta de demanda redujeron los valores de los servicios. “Me atrevo a decir que ahora mismo Viñales prácticamente es el destino con los precios más baratos de toda Cuba”, declaró.

Restaurantes vacíos, locales cerrados y emprendedores que migraron a la agricultura o las ventas de garaje para sobrevivir. La temporada alta llega en noviembre y el sector aún no encontró cómo adaptarse (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Restaurantes vacíos, locales cerrados y emprendedores que migraron a la agricultura o las ventas de garaje para sobrevivir. La temporada alta llega en noviembre y el sector aún no encontró cómo adaptarse (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Durante un recorrido de EFE por el poblado no se registró la presencia de turistas internacionales. Mena atribuyó esa ausencia a la escasez de productos, las dificultades de transporte y la falta de combustible, factores que limitan la llegada de visitantes a uno de los destinos más reconocidos de la isla.

Temas Relacionados

CubaTurismocrisis económicaturismo en CubaCrisis en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba sufrió apagones durante al menos 23 días de septiembre en medio de la crisis eléctrica

Los cortes de electricidad se mantuvieron durante la mayor parte del mes, con jornadas en las que el sistema no logró cubrir la demanda. Las fallas en centrales, el mantenimiento y la falta de combustible profundizaron la crisis energética en la isla

Cuba sufrió apagones durante al menos 23 días de septiembre en medio de la crisis eléctrica

Qué muestran y qué no las cifras oficiales de Cuba sobre empleo, pobreza e inflación

La falta de estadísticas comparables impide establecer con precisión la evolución de fenómenos como la pobreza y la desigualdad. También dificulta dimensionar los efectos de la emigración sobre el tamaño de la población y la fuerza laboral.

Qué muestran y qué no las cifras oficiales de Cuba sobre empleo, pobreza e inflación

Diez ciudadanos cubanos son buscados en Estados Unidos por asaltos, delitos contra menores y fraudes sanitarios

La recopilación se basa en registros de autoridades estadounidenses, reúne casos abiertos durante casi dos décadas y señala que Cuba figura entre los posibles paraderos de varios acusados, sin confirmar su ubicación actual

Diez ciudadanos cubanos son buscados en Estados Unidos por asaltos, delitos contra menores y fraudes sanitarios

Una compra básica de alimentos consume casi todo el salario de un cubano sin remesas ni negocios propios

El testimonio de una ciudadana expone cómo una lista elemental de víveres abarca 4.930 pesos, dejando apenas un remanente mínimo que impide adquirir proteínas, pagar servicios públicos o costear medicamentos esenciales

Una compra básica de alimentos consume casi todo el salario de un cubano sin remesas ni negocios propios

Estudiantes, periodistas y activistas: las redes que sobreviven a la vigilancia del régimen cubano

Un informe detalla cómo los jóvenes organizan alertas ante detenciones, envían denuncias al exterior y aplican medidas de autoprotección digital para evadir el aislamiento impuesto por la dictadura

Estudiantes, periodistas y activistas: las redes que sobreviven a la vigilancia del régimen cubano

TECNO

SpaceX renombra su división estrella a SpaceXSI tras la nueva directiva sobre terminología tecnológica

SpaceX renombra su división estrella a SpaceXSI tras la nueva directiva sobre terminología tecnológica

Universidad crea un procesador óptico que detecta videos falsos hechos con IA con casi 98% de precisión

WhatsApp: dónde queda la papelera y cómo eliminar sus archivos de forma definitiva

Amazon planea sacar de su balance USD 8.000 millones en chips de Nvidia para aliviar el costo de la IA

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

ENTRETENIMIENTO

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

La estrella de ‘Spider-Man’, Tobey Maguire, finaliza su divorcio con Jennifer Meyer tras 10 años de separación

MUNDO

Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica, investiga una muerte y asegura: “Todo está bajo control”

Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica, investiga una muerte y asegura: “Todo está bajo control”

La dramática cuenta regresiva para salvar al perro de asistencia que lleva 545 días encerrado y enfrenta una orden de eutanasia en Texas

Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

El régimen de China cerró 670 bancos para contener los riesgos de iliquidez y corridas

La coalición saudí inició ataques aéreos contra los rebeldes hutíes tras la toma de Turbah en Yemen