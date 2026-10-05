El tierno gesto de Anita Moritán que emocionó a Pampita apenas regresó de la peregrinación a Luján

Ana García Moritán aplica crema y realiza un masaje en los pies de su madre, Pampita, quien se encuentra recostada en una habitación.

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Tras más de 12 horas de caminata hacia la Basílica de Luján, Pampita compartió cómo fue el recibimiento de su hija Anita al regresar a su casa. La modelo publicó una secuencia de videos en sus historias de Instagram en la que se ve a la niña atenta al cansancio de su mamá, con crema para los pies, masajes y un momento final de descanso en la cama.

La escena transcurrió en la habitación de la conductora. Desde la cama, Pampita registró a Ana García Moritán, de cuatro años, mientras se acercaba con un envase en la mano para asistirla después de la extensa peregrinación. La pequeña, vestida con un pijama claro estampado, puso crema sobre sus pies y luego comenzó a masajearlos.

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En las imágenes se advierte el desgaste físico que dejó la jornada. Pampita permanecía acostada, con las piernas extendidas, mientras Anita concentraba su atención en los talones y los tobillos de su madre. La nena aplicó crema y le hizo masajes en los pies, una atención que la modelo decidió mostrar a sus seguidores.

El video comenzó con Anita junto a la cama, preparada para cuidar a su mamá. La niña tomó el producto, se acercó a sus pies y extendió pequeñas porciones de crema. Más tarde, apoyó ambas manos sobre las piernas de la modelo y concudctora y realizó masajes para aliviar las molestias que pudo haber dejado el recorrido.

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Múltiples personas se reúnen en el interior del Santuario de Luján. Durante la jornada, los asistentes escriben intenciones en papel, depositan peticiones en urnas y permanecen dentro del templo religioso.

La publicación exhibió un clima íntimo y familiar. En el dormitorio, la nena permaneció cerca de la modelo durante varios minutos. En otro pasaje de la secuencia, Anita se recostó a su lado con un antifaz rosado, como parte del momento de descanso posterior a la llegada.

Pampita mostró el gesto de su hija luego de completar la peregrinación a Luján, una tradición que sostiene cada año y a la que le atribuye un sentido personal. Esta vez, la travesía incluyó lluvia, sectores inundados, bajas temperaturas, sol y calor, según relató en sus redes.

Antes de iniciar la caminata, la modelo también había contado cómo se preparaba para reducir el impacto sobre sus pies. Mientras se dirigía hacia Liniers, se colocó cinta en los talones para proteger esa zona y evitar lastimaduras durante las horas de recorrido.

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La llegada a Luján tuvo un significado especial para Pampita. La modelo convirtió esta peregrinación en un ritual anual a partir de una experiencia que marcó su vida. Tras la muerte de su hija Blanca, comenzó a caminar hasta la Basílica para pedir por un nuevo embarazo. Con el tiempo, nació Anita, su hija con Roberto García Moritán.

La emoción de Pampita al ingresar: un grupo numeroso de personas camina por el interior de la Basílica de Luján tras realizar un trayecto a pie de 47 kilómetros. El video muestra a los asistentes avanzando por la nave central del templo, con mochilas, grabando con sus teléfonos móviles y vistiendo indumentaria informal y deportiva

En esta oportunidad, Pampita decidió documentar buena parte del recorrido. En sus historias y publicaciones mostró distintos tramos de la marcha, las condiciones climáticas cambiantes y a las personas que la acompañaron hasta el destino final. El trayecto superó las 12 horas y terminó con su llegada a la basílica.

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Luego de alcanzar la meta, la figura compartió un posteo con fotos y videos de la experiencia. Allí transmitió su emoción por haber completado una caminata atravesada por condiciones adversas. La modelo relató que enfrentó lluvia, frío, calor y zonas anegadas durante el recorrido, aunque destacó que tuvo compañía en todo momento.

Para acompañar la publicación, eligió una referencia a “Zona de promesas”, la canción de Gustavo Cerati. El texto retomó algunas ideas de la letra, vinculadas con las plegarias, el silencio y la recompensa después de un período difícil. La selección musical reforzó el tono personal que Pampita le dio a su llegada a Luján.

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Entre risas y cansancio, Pampita es ayudada para ingresar al auto que la transportará a la ciudad de Buenos Aires luego de la emotiva caminata a la Virgen

La publicación recibió reacciones de los más de ocho millones de usuarios que siguen a Pampita en Instagram. Entre los comentarios aparecieron referencias al esfuerzo de cada peregrinación y al significado que esa fecha tiene para ella desde hace años.

Varios seguidores también hicieron foco en el contenido que mostró con Anita. La secuencia de la niña al cuidado de su mamá concentró la atención después de una jornada exigente. El cierre de la peregrinación quedó retratado con la hija de Pampita a su lado, primero con los masajes y luego durante el descanso compartido.

La modelo no sumó explicaciones extensas a esos videos. Dejó que las imágenes mostraran la iniciativa de la niña, que tomó la crema, se ocupó de sus pies y terminó acurrucada junto a ella. Después de la caminata, ese momento doméstico pasó a ser una de las postales que eligió compartir de su regreso.

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