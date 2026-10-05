Teleshow

El tierno gesto de Anita Moritán que emocionó a Pampita apenas regresó de la peregrinación a Luján

Tras una jornada de más de 12 horas hasta la basílica, la modelo publicó el cuidado que recibió de su hija menor cuando volvió a su casa

Ana García Moritán aplica crema y realiza un masaje en los pies de su madre, Pampita, quien se encuentra recostada en una habitación.

Guardar

Tras más de 12 horas de caminata hacia la Basílica de Luján, Pampita compartió cómo fue el recibimiento de su hija Anita al regresar a su casa. La modelo publicó una secuencia de videos en sus historias de Instagram en la que se ve a la niña atenta al cansancio de su mamá, con crema para los pies, masajes y un momento final de descanso en la cama.

La escena transcurrió en la habitación de la conductora. Desde la cama, Pampita registró a Ana García Moritán, de cuatro años, mientras se acercaba con un envase en la mano para asistirla después de la extensa peregrinación. La pequeña, vestida con un pijama claro estampado, puso crema sobre sus pies y luego comenzó a masajearlos.

PUBLICIDAD

En las imágenes se advierte el desgaste físico que dejó la jornada. Pampita permanecía acostada, con las piernas extendidas, mientras Anita concentraba su atención en los talones y los tobillos de su madre. La nena aplicó crema y le hizo masajes en los pies, una atención que la modelo decidió mostrar a sus seguidores.

El video comenzó con Anita junto a la cama, preparada para cuidar a su mamá. La niña tomó el producto, se acercó a sus pies y extendió pequeñas porciones de crema. Más tarde, apoyó ambas manos sobre las piernas de la modelo y concudctora y realizó masajes para aliviar las molestias que pudo haber dejado el recorrido.

PUBLICIDAD

Múltiples personas se reúnen en el interior del Santuario de Luján. Durante la jornada, los asistentes escriben intenciones en papel, depositan peticiones en urnas y permanecen dentro del templo religioso.

La publicación exhibió un clima íntimo y familiar. En el dormitorio, la nena permaneció cerca de la modelo durante varios minutos. En otro pasaje de la secuencia, Anita se recostó a su lado con un antifaz rosado, como parte del momento de descanso posterior a la llegada.

Pampita mostró el gesto de su hija luego de completar la peregrinación a Luján, una tradición que sostiene cada año y a la que le atribuye un sentido personal. Esta vez, la travesía incluyó lluvia, sectores inundados, bajas temperaturas, sol y calor, según relató en sus redes.

Antes de iniciar la caminata, la modelo también había contado cómo se preparaba para reducir el impacto sobre sus pies. Mientras se dirigía hacia Liniers, se colocó cinta en los talones para proteger esa zona y evitar lastimaduras durante las horas de recorrido.

La llegada a Luján tuvo un significado especial para Pampita. La modelo convirtió esta peregrinación en un ritual anual a partir de una experiencia que marcó su vida. Tras la muerte de su hija Blanca, comenzó a caminar hasta la Basílica para pedir por un nuevo embarazo. Con el tiempo, nació Anita, su hija con Roberto García Moritán.

La emoción de Pampita al ingresar: un grupo numeroso de personas camina por el interior de la Basílica de Luján tras realizar un trayecto a pie de 47 kilómetros. El video muestra a los asistentes avanzando por la nave central del templo, con mochilas, grabando con sus teléfonos móviles y vistiendo indumentaria informal y deportiva

En esta oportunidad, Pampita decidió documentar buena parte del recorrido. En sus historias y publicaciones mostró distintos tramos de la marcha, las condiciones climáticas cambiantes y a las personas que la acompañaron hasta el destino final. El trayecto superó las 12 horas y terminó con su llegada a la basílica.

Luego de alcanzar la meta, la figura compartió un posteo con fotos y videos de la experiencia. Allí transmitió su emoción por haber completado una caminata atravesada por condiciones adversas. La modelo relató que enfrentó lluvia, frío, calor y zonas anegadas durante el recorrido, aunque destacó que tuvo compañía en todo momento.

Para acompañar la publicación, eligió una referencia a “Zona de promesas”, la canción de Gustavo Cerati. El texto retomó algunas ideas de la letra, vinculadas con las plegarias, el silencio y la recompensa después de un período difícil. La selección musical reforzó el tono personal que Pampita le dio a su llegada a Luján.

Entre risas y cansancio, Pampita es ayudada para ingresar al auto que la transportará a la ciudad de Buenos Aires luego de la emotiva caminata a la Virgen

La publicación recibió reacciones de los más de ocho millones de usuarios que siguen a Pampita en Instagram. Entre los comentarios aparecieron referencias al esfuerzo de cada peregrinación y al significado que esa fecha tiene para ella desde hace años.

Varios seguidores también hicieron foco en el contenido que mostró con Anita. La secuencia de la niña al cuidado de su mamá concentró la atención después de una jornada exigente. El cierre de la peregrinación quedó retratado con la hija de Pampita a su lado, primero con los masajes y luego durante el descanso compartido.

La modelo no sumó explicaciones extensas a esos videos. Dejó que las imágenes mostraran la iniciativa de la niña, que tomó la crema, se ocupó de sus pies y terminó acurrucada junto a ella. Después de la caminata, ese momento doméstico pasó a ser una de las postales que eligió compartir de su regreso.

Temas Relacionados

PampitaAna García MoritánPeregrinación a LujánVirgen de Luján

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

La conductora reposteó una creación por inteligencia artificial de sus exmaridos cantando “Ella y yo”, éxito de reggaetón de Aventura con Don Omar

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

La conductora cuestionó la manera en que la chef evalúa los platos de los participantes en el reality y reavivó su histórica pelea

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

La sorpresa que Evelyn Botto le dio a Fede Bal en su cumpleaños: “Confío en que se va a poner contento”

La actriz e integrante de Otro Día Perdido organizó un recibimiento especial para su pareja, que regresaba de un mes de grabaciones. El video del momento

La sorpresa que Evelyn Botto le dio a Fede Bal en su cumpleaños: “Confío en que se va a poner contento”

La sorpresa que Marcos Giles le dio a Ángela Torres en la cancha y la reacción de la artista: “¡Es increíble!”

El influencer hizo una videollamada con la cantante desde la cancha de Defensa y Justicia. El video

La sorpresa que Marcos Giles le dio a Ángela Torres en la cancha y la reacción de la artista: “¡Es increíble!”

Daniela Christiansson contó la enfermedad que padeció Lando, su hijo menor: “Está mucho mejor”

El bebé de nueve meses, fruto de su relación con Maxi López, evoluciona favorablemente tras atravesar un cuadro viral

Daniela Christiansson contó la enfermedad que padeció Lando, su hijo menor: “Está mucho mejor”

AMÉRICA

Viñales, el destino más barato de Cuba, enfrenta una crisis que dejó sin turistas su valle patrimonio de la Unesco

Viñales, el destino más barato de Cuba, enfrenta una crisis que dejó sin turistas su valle patrimonio de la Unesco

Entre controles sanitarios y el frío de la noche: La travesía de indígenas panameños que cruzan a Costa Rica a trabajar en el café

Honduras: Policía acusada de matar a infante de Marina acepta su participación y busca procedimiento abreviado

Andy Warhol, artista estadounidense: “En el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos”

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro derrota al socialismo castrochavista

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

DEPORTES

La burla contra Lando Norris tras una peligrosa maniobra durante el GP de Baréin de la F1: “Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto”

La burla contra Lando Norris tras una peligrosa maniobra durante el GP de Baréin de la F1: “Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto”

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida de Messi

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos