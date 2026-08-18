El contundente mensaje de Simeone a Julián Álvarez en medio de las tensiones por su deseo de irse del Atlético Madrid

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Diego Simeone confirmó en conferencia de prensa que Julián Álvarez no será parte del plantel de Atlético de Madrid en el partido ante Málaga, correspondiente a la primera fecha de La Liga de España. La decisión, que responde al contexto de incertidumbre sobre el futuro del delantero, fue respaldada por el entrenador con argumentos directos y un mensaje claro hacia la interna y el entorno del club.

Simeone respondió con firmeza a la consulta sobre la situación del futbolista: “Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”. El próximo desafío oficial del elenco colchonero es el 23 de agosto, ante Villarreal, por la segunda fecha del torneo local.

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Diego Simeone optó por no incluir a Julián Álvarez dentro de la nómina de futbolistas para enfrentar al Málaga

La ausencia de Álvarez en la convocatoria se produce en el contexto de la negociación abierta entre Atlético de Madrid y Barcelona por el pase del delantero argentino. El club catalán aguarda una resolución antes del cierre del mercado de pases, mientras que la directiva rojiblanca mantiene una postura inflexible. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, pronunció días atrás que el jugador no está en venta, lo que llevó a Simeone a remarcar que “no hay más que decir” sobre la postura institucional.

La novela sobre el futuro de Álvarez sigue sumando capítulos. El delantero, tras la consagración de Argentina ante Austria en el Mundial, expresó públicamente su deseo de una transferencia para cumplir su sueño de jugar en Barcelona. Sin embargo, la negativa del club madrileño ha generado un clima de tensión que repercute tanto en la planificación deportiva como en la agenda mediática.

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La definición del futuro de Julián Álvarez gira en torno a una reunión clave entre el delantero argentino y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de Atlético de Madrid. El encuentro —que se ha postergado durante las últimas jornadas— será determinante para saber si finalmente el club madrileño habilitará la negociación con Barcelona o si, por el contrario, cerrará definitivamente la puerta a una posible transferencia. El propio atacante transmitió a la dirigencia catalana que existe una promesa previa de venta, aunque el cumplimiento de ese compromiso todavía se encuentra en discusión.

Mientras tanto, la directiva del club catalán mantiene en suspenso cualquier movimiento por otro delantero a la espera de la resolución del caso principal. Si la operación por Álvarez no prospera en los próximos días, el club azulgrana activará un plan alternativo para reforzar el ataque antes del cierre del mercado y el inicio de la competencia. Entre los nombres que manejan, el del sueco Viktor Gyökeres adquirió fuerza como principal opción. El atacante, actualmente en Arsenal, viene de cerrar una temporada con 21 goles y su perfil encaja en los requerimientos del cuerpo técnico liderado por Hansi Flick.

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La postura de Barcelona es clara: la prioridad sigue siendo Julián Álvarez, pero el tiempo apremia y la dirigencia no descarta avanzar por Gyökeres si no consigue destrabar la negociación con Atlético de Madrid. El desenlace de esta situación podría producirse en cuestión de días, cuando termine la ronda de conversaciones entre el futbolista y la cúpula directiva rojiblanca.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa, Diego Simeone también fue consultado por el desembarco del argentino Cuti Romero, desde Tottenham de Inglaterra, y lo que le puede aportar al equipo colchonero: “Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía, compromiso y partencia, seguramente con el tiempo. Lo veo un futbolista con todos los valores futbolísticos y personales que lo identifican con el Atlético de Madrid. Ojalá que esto que estoy contando lo pueda demostrar, porque viene a ayudarnos”.

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Además del jugador de la selección argentina, el club de la capital española también incorporó al danés Morten Hjulmand (Sporting Lisboa), al coreano Kang-in Lee (PSG) y al español Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). En contrapartida, vendió a los argentinos Thiago Almada (River Plate) y Nahuel Molina (Roma).