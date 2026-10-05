El real brasileño se aprecia frente al dólar tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (REUTERS/Adriano Machado)

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El real brasileño subió 4,5% frente al dólar estadounidense en las primeras operaciones del lunes, tras la ventaja del senador Flávio Bolsonaro sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La moneda perforó el umbral de 5,00 reales por unidad de la moneda norteamericana.

Las acciones brasileñas se encaminaban a un fuerte avance después de que Bolsonaro superara las previsiones de los sondeos en la primera vuelta: ahora se convirtió en favorito.

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Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), obtuvo el 47,31% de los votos frente al 44,83% de Lula, con el 98,36% del padrón escrutado, según el Tribunal Superior Electoral (TSE). Ninguno alcanzó el 50% de los votos válidos, por lo que ambos competirán en la segunda vuelta del 25 de octubre.

La primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro al frente de la contienda presidencial brasileña y provocó una apreciación inicial del real. El senador reunió más de 55,5 millones de votos, cerca de tres millones más que Lula, y disputará el balotaje del 25 de octubre con propuestas contrapuestas sobre gasto público, seguridad, política social y explotación de recursos naturales.

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La divisa cotizó por debajo de cinco unidades por moneda estadounidense en las operaciones iniciales del lunes, luego de que el candidato liberal superara al actual jefe de Estado en los comicios. (REUTERS/ARCHIVO)

El candidato del PL, de 45 años, afirmó tras el escrutinio: “Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”.

También sostuvo: “Estoy muy feliz por el voto de confianza. Son 56 millones de brasileños. No podría estar más realizado ya que lo que constato es que Brasil quiere un cambio”.

El resultado y la disputa por la Presidencia

Bolsonaro rozó el triunfo en primera vuelta, aunque perdió impulso cuando comenzaron a contabilizarse los votos del noreste, identificado como el principal bastión electoral de la izquierda brasileña. Los otros diez aspirantes a la Presidencia quedaron fuera de la disputa.

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El resultado de Bolsonaro superó el de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022 por alrededor de dos millones de votos. Lula quedó por debajo de su desempeño de aquella elección, cuando consiguió el 48,4% y 57,2 millones de papeletas.

El real brasileño sube 4,5% frente al dólar tras la ventaja electoral de Flávio Bolsonaro. (REUTERS/ARCHIVO)

Lula reconoció que el desenlace fue “inesperado” durante un acto en un hotel del centro de San Pablo. “Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta”, dijo el presidente, quien participa en su séptima elección presidencial.

El mandatario sostuvo que conserva la confianza en imponerse en el balotaje y cuestionó a su rival: “Del otro lado, solo hay incertidumbre, con una biografía de un pasado oscuro”.

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Dos programas económicos y de seguridad

Lula propone mantener el marco fiscal vigente desde 2017, combinar la contención del gasto con inversión pública y ampliar el Nuevo PAC, un plan de infraestructura pública y privada. Su programa plantea modificar el sistema tributario para que los sectores de mayores ingresos paguen proporcionalmente más impuestos.

El presidente defiende la continuidad de Bolsa Familia, destinado a 20 millones de familias vulnerables, además de Minha Casa, Minha Vida y políticas de acceso a educación, salud y alimentación. Su agenda laboral incluye reducir la jornada y eliminar la escala 6x1, que establece seis días de trabajo por cada día de descanso sin reducción salarial.

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Los votantes deberán elegir a finales de octubre entre un plan focalizado en la inversión social y una propuesta de corte liberal con mano dura contra las organizaciones delictivas del país. (REUTERS/ARCHIVO)

Bolsonaro propone reducir la estructura estatal, eliminar al menos una decena de ministerios, establecer un nuevo límite al crecimiento del gasto y avanzar con privatizaciones. También plantea sustituir el actual marco fiscal y bajar impuestos.

La Bolsa de São Paulo abrió con una suba de 8%

La Bolsa de Valores de São Paulo abrió este lunes con una suba de 8% en su índice de referencia, el Ibovespa, después de que Flávio Bolsonaro quedara al frente de la primera vuelta presidencial.

El indicador avanzaba 8% respecto del cierre anterior en la apertura de B3, la bolsa con sede en São Paulo. El movimiento se produjo tras una ventaja de Bolsonaro sobre Lula que las encuestas no habían anticipado.

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Bolsonaro y Lula disputarán la segunda vuelta presidencial luego de que el senador del Partido Liberal (PL) liderara el primer turno.