Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron en Misiones a un hombre cuando trasladaba más de 400 kilos de marihuana

El operativo fue realizado por la Prefectura que estimó el valor de la droga incautada en unos 1.496 millones de pesos. Estaba distribuida en 535 panes dentro de una camioneta que también fue secuestrada

El personal incautó 13 bultos de estupefacientes, cuyo valor supera los 1.400 millones de pesos
Guardar

La Prefectura Naval Argentina desarticuló un cargamento de más de 400 kilogramos de marihuana en la provincia de Misiones, en un operativo que culminó con la detención del conductor de una camioneta y el secuestro del vehículo utilizado para el traslado. La droga, distribuida en 535 panes, tiene un valor de mercado que asciende a los 1.496 millones de pesos.

El procedimiento tuvo su punto de partida en tareas de inteligencia previas que ubicaron la actividad en la zona conocida como Puerto Carolina, a la altura del kilómetro 1865 del río Paraná, en el límite con Paraguay, indicó PNA a través de un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Desde allí, efectivos de la fuerza utilizaron una cámara térmica para detectar, a distancia, el cruce transversal de un bote a motor con varios ocupantes. La embarcación descargó paquetes de gran tamaño en la costa argentina y retornó de inmediato hacia el país vecino.

Misiones: Prefectura secuestró más de 400 kilos de droga y detuvo a un hombre
El operativo de Prefectura Naval comenzó con tareas de inteligencia en Puerto Carolina, sobre el kilómetro 1865 del río Paraná

Tras la descarga, los efectivos se desplazaron al lugar para identificar a quienes recibieron la mercadería. Fue entonces cuando detectaron una camioneta que se dirigía al casco urbano con varios fardos en su interior. El vehículo fue interceptado en el acceso a Colonia Wanda, la localidad misionera donde se completó el operativo.

PUBLICIDAD

Dentro del rodado, los agentes hallaron 13 bolsos de grandes dimensiones, envueltos y asegurados con cinta de embalar. El análisis posterior confirmó que el contenido correspondía a cannabis sativa, con un peso total superior a los 404 kilogramos repartidos en 535 panes de marihuana.

La causa quedó radicada ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Alejandro Cardozo, con la intervención de la Fiscalía Federal local, correspondiente al fiscal Marcelo José Bernachea. Por disposición de ambos magistrados, el conductor del vehículo quedó detenido y la camioneta fue retenida como parte de la investigación.

Días atrás, también en la provincia de Misiones, la Prefectura Naval logró incautar más de una tonelada de marihuana durante un operativo que desplegaron en la ciudad de Posadas. Ocurrió en la zona del arroyo Itaembé, tras reconocer una embarcación que cruzó desde Paraguay en horas de la madrugada.

Edificio de varios pisos, tres agentes uniformados, dos camionetas de Prefectura, un SUV blanco, paquetes rectangulares y bolsas en el suelo
En otro operativo en Posadas, la Prefectura Naval incautó más de una tonelada de marihuana en la zona del arroyo Itaembé

Los efectivos de la PNA detectaron el cruce de una embarcación a motor desde la costa paraguaya hacia territorio argentino gracias a una cámara térmica, a la altura del kilómetro 1.567 del río Paraná. Ante esa señal, personal de la fuerza rastrilló la zona y dio con 40 bultos ocultos entre la vegetación, cuyo contenido presentaba características compatibles con estupefacientes.

El material fue llevado a la dependencia correspondiente, donde el narcotest arrojó resultado positivo para Cannabis sativa (marihuana). El cargamento se dividía en 31 bultos con 1.154 panes prensados y un peso de 955,20 kilogramos, más 9 bultos con 104 paquetes de cogollos que totalizaron 104,50 kilogramos. El valor total de la droga incautada llega a $3.306.267.000, cifra calculada según los criterios de ARCA y la cotización oficial del dólar vigente al momento del operativo.

La Fiscalía Federal N°2 de Posadas tomó intervención en la causa y ordenó el secuestro y traslado de la marihuana, que quedó a disposición del Juzgado Federal bajo resguardo judicial, en el marco de un expediente por infracción a la Ley N°23.737.

Las bandas narco explotan la oscuridad nocturna en el monte misionero y correntino para sus operaciones. Cruzan el río Paraná desde Paraguay, descargan los bultos en la orilla argentina con rapidez y se retiran de inmediato para no ser aprehendidas en suelo nacional. Se trata de una metodología recurrente: el primer eslabón antes de que la mercancía avance por tierra hacia los centros urbanos. Frente a ese esquema, la Prefectura Naval Argentina despliega tecnología térmica que identifica esas firmas de calor a distancia y habilita los rastrillajes en la ribera. De ese modo se producen, con relativa regularidad, decomisos de droga abandonada entre los pastizales.

Temas Relacionados

Prefectura Naval ArgentinaCannabisMisionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tenía tobillera electrónica y lo allanaron acusado de liderar una banda narco que operaba en Moreno y José C. Paz

Un hombre de 41 años fue arrestado junto a otros ocho sospechosos tras una investigación judicial que permitió localizar domicilios de acopio y puntos de venta. En los operativos se secuestraron cocaína, marihuana y armas

Tenía tobillera electrónica y lo allanaron acusado de liderar una banda narco que operaba en Moreno y José C. Paz

Chubut: desarticularon una organización narco liderada desde prisión por “el hombre de las mil caras”

Según la investigación, el recluso daba órdenes desde su celda a personas en libertad que se encargaban de la distribución de la droga y el manejo del dinero. Hay 17 detenidos

Chubut: desarticularon una organización narco liderada desde prisión por “el hombre de las mil caras”

El antecedente por violencia de género del femicida de Villa Devoto

Walter Humberto Verón fue condenado en 2018 por agredir justamente a Romina Calvo, su esposa y la mujer a la que terminaría por matar a puñaladas 8 años después

El antecedente por violencia de género del femicida de Villa Devoto

Murió un reconocido periodista cordobés tras ser atropellado por un colectivo mientras cruzaba por una senda peatonal

Salomón “Lalo” Wainberg, de 71 años, falleció este viernes luego de ser embestido el jueves en el cruce de Chacabuco y Arturo Illia, en la capital provincial. El comunicador era referente de la comunidad judía local

Murió un reconocido periodista cordobés tras ser atropellado por un colectivo mientras cruzaba por una senda peatonal

Buscan a una joven de Concordia que salió del trabajo hace cuatro días y no volvió a su casa

Se trata de Florencia Belén Pérez, una mujer de 26 años cuyo paradero se desconoce desde el martes. No es la primera vez que desaparece de su hogar

Buscan a una joven de Concordia que salió del trabajo hace cuatro días y no volvió a su casa

DEPORTES

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Así está la clasificación a la Libertadores y la Sudamericana: las tablas de posiciones del Torneo Clausura

Boca Juniors visitará a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“Es el triunfo más importante de mi carrera”: la emoción del argentino Thiago Tirante tras superar a Djokovic

Las dos expulsiones de Gimnasia ante Estudiantes en el clásico de La Plata: el detalle del VAR y la doble amarilla en tres minutos

TELESHOW

Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

La fiesta de Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul y Cami Homs: torta de varios pisos, “Bauti Store” y personajes de la selección

Julieta Poggio defendió su amistad con Daniela Celis tras el romance de su hermana con el ex de “Pestañela”

Leticia Brédice compartió su drama por las exigencias estéticas: “Frente al espejo, no estoy conforme con lo que veo”

Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Retiran del mercado una popular espuma para peinar el cabello por posible riesgo de explosión

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción