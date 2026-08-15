Detuvieron en Misiones a un hombre cuando trasladaba más de 400 kilos de marihuana

El personal incautó 13 bultos de estupefacientes, cuyo valor supera los 1.400 millones de pesos

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La Prefectura Naval Argentina desarticuló un cargamento de más de 400 kilogramos de marihuana en la provincia de Misiones, en un operativo que culminó con la detención del conductor de una camioneta y el secuestro del vehículo utilizado para el traslado. La droga, distribuida en 535 panes, tiene un valor de mercado que asciende a los 1.496 millones de pesos.

El procedimiento tuvo su punto de partida en tareas de inteligencia previas que ubicaron la actividad en la zona conocida como Puerto Carolina, a la altura del kilómetro 1865 del río Paraná, en el límite con Paraguay, indicó PNA a través de un comunicado oficial.

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Desde allí, efectivos de la fuerza utilizaron una cámara térmica para detectar, a distancia, el cruce transversal de un bote a motor con varios ocupantes. La embarcación descargó paquetes de gran tamaño en la costa argentina y retornó de inmediato hacia el país vecino.

El operativo de Prefectura Naval comenzó con tareas de inteligencia en Puerto Carolina, sobre el kilómetro 1865 del río Paraná

Tras la descarga, los efectivos se desplazaron al lugar para identificar a quienes recibieron la mercadería. Fue entonces cuando detectaron una camioneta que se dirigía al casco urbano con varios fardos en su interior. El vehículo fue interceptado en el acceso a Colonia Wanda, la localidad misionera donde se completó el operativo.

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Dentro del rodado, los agentes hallaron 13 bolsos de grandes dimensiones, envueltos y asegurados con cinta de embalar. El análisis posterior confirmó que el contenido correspondía a cannabis sativa, con un peso total superior a los 404 kilogramos repartidos en 535 panes de marihuana.

La causa quedó radicada ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Alejandro Cardozo, con la intervención de la Fiscalía Federal local, correspondiente al fiscal Marcelo José Bernachea. Por disposición de ambos magistrados, el conductor del vehículo quedó detenido y la camioneta fue retenida como parte de la investigación.

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Días atrás, también en la provincia de Misiones, la Prefectura Naval logró incautar más de una tonelada de marihuana durante un operativo que desplegaron en la ciudad de Posadas. Ocurrió en la zona del arroyo Itaembé, tras reconocer una embarcación que cruzó desde Paraguay en horas de la madrugada.

En otro operativo en Posadas, la Prefectura Naval incautó más de una tonelada de marihuana en la zona del arroyo Itaembé

Los efectivos de la PNA detectaron el cruce de una embarcación a motor desde la costa paraguaya hacia territorio argentino gracias a una cámara térmica, a la altura del kilómetro 1.567 del río Paraná. Ante esa señal, personal de la fuerza rastrilló la zona y dio con 40 bultos ocultos entre la vegetación, cuyo contenido presentaba características compatibles con estupefacientes.

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El material fue llevado a la dependencia correspondiente, donde el narcotest arrojó resultado positivo para Cannabis sativa (marihuana). El cargamento se dividía en 31 bultos con 1.154 panes prensados y un peso de 955,20 kilogramos, más 9 bultos con 104 paquetes de cogollos que totalizaron 104,50 kilogramos. El valor total de la droga incautada llega a $3.306.267.000, cifra calculada según los criterios de ARCA y la cotización oficial del dólar vigente al momento del operativo.

La Fiscalía Federal N°2 de Posadas tomó intervención en la causa y ordenó el secuestro y traslado de la marihuana, que quedó a disposición del Juzgado Federal bajo resguardo judicial, en el marco de un expediente por infracción a la Ley N°23.737.

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Las bandas narco explotan la oscuridad nocturna en el monte misionero y correntino para sus operaciones. Cruzan el río Paraná desde Paraguay, descargan los bultos en la orilla argentina con rapidez y se retiran de inmediato para no ser aprehendidas en suelo nacional. Se trata de una metodología recurrente: el primer eslabón antes de que la mercancía avance por tierra hacia los centros urbanos. Frente a ese esquema, la Prefectura Naval Argentina despliega tecnología térmica que identifica esas firmas de calor a distancia y habilita los rastrillajes en la ribera. De ese modo se producen, con relativa regularidad, decomisos de droga abandonada entre los pastizales.