“Es el triunfo más importante de mi carrera”: la emoción del argentino Thiago Tirante tras superar a Djokovic

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Thiago Tirante protagonizó uno de los batacazos más importantes de su carrera porque se repuso a perder el primer set ante Novak Djokovic y se llevó la clasificación a los 16avos de final del Masters 1000 de Cincinnati por 2-6, 6-4 y 6-4 en el Lindner Family Tennis Center. Lo espera el español Martín Landaluce en la próxima ronda.

El tenista argentino, que ocupa el 50° puesto del ranking ATP, eliminó con autoridad al N°5 del mundo y máximo ganador histórico de Grand Slams. Dada la envergadura de su triunfo, Tirante mostró su emoción a flor de piel cuando se sentó en su banco al término del juego y se tapó el rostro con una toalla frente a las cámaras. “Es el triunfo más importante de mi carrera”, sintetizó en charla con la transmisión oficial.

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Segundo antes, el platense de 25 años había firmado la cámara con un mensaje especial hacia su país de nacimiento: escribió “vamos Argentina” y dibujó un corazón. Además, realizó un gesto que mostró su grado de deportividad porque se levantó cuando vio que Djokovic se retiraba de la cancha para unirse a los aplausos del público en la despedida.

*Las declaraciones de Thiago Tirante

“Creo que hice un buen trabajo en la cancha. Fue muy especial. Fue mi primera vez enfrentando a Novak y jugar en un torneo grande como este... Estoy muy feliz”, comentó Thiago Tirante bajo el cemento de Cincinnati, donde había competido por única vez en 2025 con eliminación en primera ronda ante el italiano Luca Nardi (168).

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A continuación, Tirante analizó el encuentro ante el ex N°1 del mundo: “Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles. Tuve la oportunidad de quebrar muchas veces y no podía. Ahora, estoy aliviado porque seguí creyendo en mí mismo, en mi saque, en mi derecha, en mi equipo. La clave fue seguir intentando y seguir creyendo en mí”. “Ahora estoy pensando en mi familia y amigos, que están mirando en la Argentina”, señaló.

Además, se refirió a los cambios que experimentó en este año después de haber terminado 2025 fuera del Top 100: “La confianza que me dan... Estamos haciendo un gran trabajo a nivel mental, me están ayudando muchísimo, y creo que es la llave en lo que va de este año. Puedo escuchar mejor a mi equipo entre punto y punto. Estoy haciendo las cosas correctas”.

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*La firma especial de Tirante a la cámara

Thiago Tirante aún no tiene títulos ATP, pero registró muy buenos resultados en lo que va de este año. Alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil, cayó en las semifinales del ATP 250 de Houston en los Estados Unidos y perdió en los cuartos de final del ATP 250 de Bastad en Suecia.

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El argentino venía de resistir una batalla de casi tres horas para superar al británico Jan Choinski (77) después de tres tie-breaks. Ahora, se medirá a Martín Landaluce, 67° del mundo, quien superó a otro británico como Jack Draper (143) y al italiano Matteo Arnaldi (34).

Por otro lado, Novak Djokovic, a sus 39 años, transita la última parte de su carrera y este año le dio prioridad a los majors para evitar desgastar su físico. El Masters 1000 de Cincinnati marcó su sexto torneo disputado en 2026, y tres de ellos fueron los Grand Slams del calendario: perdió la final del Australian Open ante Carlos Alcaraz, cayó en tercera ronda de Roland Garros a manos del brasileño João Fonseca y fue eliminado por Jannik Sinner en semifinales de Wimbledon.

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El saludo de Djokovic con Thiago Tirante después del partido (Créditos: Aaron Doster-Imagn Images)