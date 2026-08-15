Islas Malvinas: un funcionario de Milei rechazó los festejos británicos por el “Falklands Day”

Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley. EFE/Felipe Trueba

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La disputa por el reclamo de la soberanía de las islas Malvinas sumó un nuevo episodio. Desde las redes sociales, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, criticó a una ministra británica por celebrar una fecha que conmemora un supuesto primer avistamiento del archipiélago de parte del Reino Unido.

“Hasta en esto mienten”, fustigó Álvarez en su cuenta de X este viernes, al replicar un mensaje de la subsecretaria parlamentaria para Territorios de Ultramar y del Caribe británica, Uma Kumaran.

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La funcionaria del gobierno inglés había felicitado a los habitantes de las islas por recordar el avistamiento de John Davis en 1592, que suele ser considerado como el “Falklands Day” (Día de Malvinas), desde la perspectiva británica. “Hoy celebramos el orgullo y el espíritu comunitario de los isleños. Gran Bretaña siempre apoyará sus derechos a determinar su propio futuro”, señalaba su mensaje.

En ese marco, Álvarez -uno de los funcionarios libertarios que siguen a rajatabla la batalla cultural de Javier Milei- cuestionó a Kumaran porque “los propios historiadores británicos serios lo descartan totalmente” el avistamiento en cuestión, que fundaría el derecho inglés a reclamar por el archipiélago.

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El posteo de la funcionario británica Uma Kumaran

En el posteo, el subsecretario recopiló los principales antecedentes históricos sobre Malvinas y mencionó que el primero -aunque muy discutido- fue el del navegante florentino “Américo Vespucio (1502)” Posible avistamiento durante expedición portuguesa". En segundo puesto, ubicó a una “expedición portuguesa anónima (~1518-1519), según una hipótesis basada en mapas (Pedro Reinel). Sin identificación de los navegantes”. En tercer lugar, mencionó a “Esteban Gómez” en la “expedición de Magallanes (1520)” como la “versión más respaldada por cartografía española” con el mapa del piloto y matemático Andrés de San Martín que integraba la flota de Magallanes.

El posteo de Alejandro Álvarez

En el cuarto lugar, compartió el hecho de “Alonso de Camargo (1540) – Expedición española. Llegada e invernada documentadas”. Y “tarde llega John Davis (1592)”, al indicar que esa era la “reivindicación británica tradicional. ”Hoy relativizada porque las islas ya figuraban en mapas anteriores”, recordó. Para completar, mencionó la expedición de los Países Bajos con el marino “Sebald de Weert (1600)”, en lo que se interpreta como el “primer avistamiento holandés ‘sin objeciones’ y reflejado de inmediato en la cartografía (islas Sebaldinas)”.

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Desde 1690, los ingleses empezaron a denominar a las Islas Malvinas como Falklands, cuando el capitán británico John Strong bautizó al estrecho entre las dos islas principales como Falkland Sound, denominación que más tarde se extendería a todo el archipiélago.

El mensaje del rey Carlos III

La posición británica no se expresó solo a través de Kumaran. También el rey Carlos III envió una salutación formal a los habitantes de las islas y su gobernador, donde destacó su “especial afecto por los Territorios de Ultramar” y el “carácter, las tradiciones y la contribución única de cada territorio dentro de nuestra gran familia británica”.

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En ese mensaje, el monarca valoró “el compromiso con el progreso que se observa” en las islas y consideró “alentador ver como invierte en su futuro” con obras como “una nueva central eléctrica y la renovación de la infraestructura portuaria”.

Y finaliza con este cierre: “Mi esposa y yo confiamos en que el próximo año traerá progreso continuo y bienestar para la comunidad de las Islas Malvinas”.

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La foto que compartió el rey británico Carlos III, sobre una visita que realizó a las Islas Malvinas en 1999

La discusión en redes se vuelve a producir poco después que la cuestión Malvinas recuperó visibilidad a nivel global, a partir del partido entre la Selección Argentina, capitaneada por Lionel Messi, e Inglaterra, durante las semifinales del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Tras ese triunfo, la celebración quedó marcada por la exhibición de una bandera improvisada con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Ese encuentro fue recordado otra vez este sábado desde la cuenta de la Selección Nacional, que lo definió como “un partido inolvidable e histórico”.

En el video titulado “El partido que ganamos todos”, la cuenta oficial sostuvo que la cuestión Malvinas logró unir a los argentinos y derivó en el pase a la final.

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La carta completa del rey Carlos III

Estimado Gobernador:

Mientras el pueblo de las Islas Malvinas celebra su Día Nacional, mi esposa y yo enviamos nuestras sinceras felicitaciones a la nueva Asamblea Legislativa y a todos los que consideran hogar a las Islas Malvinas.

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Durante mucho tiempo he sentido un especial afecto por los Territorios de Ultramar y valoro enormemente el carácter, las tradiciones y la contribución única de cada territorio dentro de nuestra gran familia británica. La fortaleza de la comunidad, el orgullo en la herencia y el compromiso con el progreso que se observa en las Islas Malvinas son cualidades que admiro profundamente. Es alentador ver a la gente de las Islas Malvinas invirtiendo en su futuro, incluso mediante un nuevo centro deportivo y una instalación de gestión de residuos, aerogeneradores adicionales, una nueva central eléctrica y la renovación de la infraestructura portuaria de las islas.

Celebro especialmente los esfuerzos continuos de las Islas Malvinas para enfrentar el cambio climático, incluida la reciente publicación del Plan de Adaptación al Cambio Climático, que establece pasos prácticos para fortalecer la resiliencia y proteger el entorno de las islas para las futuras generaciones.

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Mi esposa y yo confiamos en que el próximo año traerá progreso continuo y bienestar para la comunidad de las Islas Malvinas.

Charles R.