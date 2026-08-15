A qué se dedican los argentinos que trabajan para el exterior, cuánto ganan y cómo cobran

Cada vez más argentinos facturan a clientes del exterior de forma independiente, con pagos que llegan varias veces por mes (Innovación Educativa)

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Trabajar para una empresa o un cliente radicado en otro país dejó de ser una rareza reservada a un puñado de programadores. En los últimos tres años, la cantidad de argentinos que reciben pagos del exterior se multiplicó por 30, mientras que el volumen de divisas que ingresó por esa vía creció 82 veces. Sólo entre 2025 y 2026 la base de trabajadores aumentó 27% y las divisas recibidas, 34%, según un informe de Takenos.

El fenómeno no está concentrado en un grupo reducido de personas que factura montos extraordinarios. El 10% que más cobra explica el 40% del volumen total de divisas, mientras que el 1% que está en la cima de esa pirámide representa el 8,5%. La inserción en el mercado internacional, además, ocurre a edades relativamente tempranas: la mediana de edad del primer cobro desde el exterior es de 30 años, el 45% de los contractors empezó antes de esa edad y un 15% ya cobraba en moneda extranjera antes de cumplir los 25 años.

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La distribución geográfica también se amplió. El 37% de los trabajadores relevados está en la provincia de Buenos Aires y el 28% en la Ciudad de Buenos Aires, pero Córdoba ya representa el 11% del total, seguida por Santa Fe y Mendoza. En conjunto, el interior del país concentra aproximadamente un tercio de la comunidad de argentinos que factura o recibe ingresos desde otro país.

La cantidad de argentinos que reciben pagos del exterior se multiplicó por 30, mientras que el volumen de divisas que ingresó por esa vía creció 82 veces

“El trabajo para el exterior dejó de ser un fenómeno concentrado en unos pocos rubros o ciudades. Los datos muestran una comunidad diversa, federal y cada vez más integrada a la economía digital global”, dijo Isabel Weiss, directora de Marketing de Takenos.

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Talento digital

El talento digital sigue siendo el más numeroso. “Software y tecnología” concentra al 34% de los trabajadores relevados -es decir, uno de cada tres- y también es uno de los rubros mejor pagos, con un ingreso mediano de USD 2.065. Detrás aparecen los “servicios profesionales”, con el 10% de participación y una mediana de USD 1.393, y “salud y educación”, con el 5% y USD 695. “Marketing y publicidad” concentra el 4% de los trabajadores, con una mediana de USD 1.453; “entretenimiento y deportes”, otro 4%, con USD 800; “comercio y ventas”, el 3%, con USD 1.161; y “finanzas”, el 2,5%, con la mediana de ingresos más alta de todas las categorías relevadas, de USD 2.500. El 38% restante corresponde a otros rubros o a personas que no especificaron su actividad.

Marketing y publicidad es uno de los rubros con mayor participación entre los argentinos que trabajan para el exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese universo, la irrupción de la inteligencia artificial generó un movimiento propio. Según el último Reporte de Contratación Global de Deel, la contratación internacional de talento argentino mantiene un crecimiento general anual del 25%, pero el rol que más crece es el de entrenador de inteligencia artificial, con una suba del 724% en el último año.

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Dentro de esta especialización, los tres puestos más solicitados en el país son el de entrenador de IA generalista, tester de software con IA y traductor especializado. Ese salto convive con una demanda sostenida de perfiles ya consolidados, como analistas de datos, desarrolladores de software, analistas de Recursos Humanos, gerentes de relaciones comerciales y desarrolladores UI (se ocupan de cómo se ve y se usa una aplicación o sitio web), contratados desde el exterior de forma directa.

Persiste una demanda sostenida de perfiles ya consolidados, como analistas de datos, desarrolladores de software, analistas de Recursos Humanos, gerentes de relaciones comerciales y desarrolladores UI

La diferencia de ingresos entre unos y otros roles es amplia. Mientras que la remuneración promedio de un entrenador de IA en Argentina ronda USD 20 por hora, en posiciones globales de alta especialización -como economía aplicada a la inteligencia artificial- el valor puede superar los USD 100 por hora.

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Honorario por hora

Dentro de quienes trabajan para el exterior existen dos perfiles con ingresos bien diferenciados. Por un lado, el “contractor”: alguien empleado de forma remota por una única empresa extranjera, que recibe un pago grande por mes. Por el otro, el “freelancer”, que factura a varios clientes y recibe en promedio tres pagos más chicos mensuales.

La mediana mensual de un contractor es de USD 1.800, con un promedio de USD 2.512, mientras que la de un freelancer es de USD 941, con un promedio de USD 1.613, según el informe de Takenos.

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La mediana mensual de un "contractor" que trabaja para una empresa del exterior es de USD 1.800 (Foto: Reuters)

La edad también incide en el nivel de ingresos. La franja de 18 a 24 años tiene un rango de USD 815 mensuales; entre los 25 y los 29, sube a USD 1.448; entre los 30 y los 34, a USD 2.000; y el pico se ubica entre los 35 y los 39 años, con USD 2.300. A partir de ahí el ingreso mediano desciende levemente: USD 2.243 entre los 40 y los 49 años, y USD 2.039 a partir de los que tienen 50 años de edad.

Qué pasa con esos ingresos

El dólar es, por lejos, la moneda dominante entre quienes trabajan para el exterior. Diferentes estudios coinciden en que la moneda estadounidense concentra el 90% de las operaciones de cobro. Le siguen el euro, con el 3%, y las criptomonedas estables -principalmente USDT y USDC-, con el 2%. El 5% restante corresponde a otras monedas o a pesos. En conjunto, el 97% de lo que cobran estos trabajadores se recibe en divisa dura.

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Pero cobrar en dólares no siempre significa disponer de ese dinero sin fricciones. Buenos Aires se ubica en el cuarto puesto entre las ciudades de América Latina con mayor cantidad de contratos remotos, en una región donde, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hay más de 15 millones de trabajadores independientes que enfrentan un ecosistema de cobro fragmentado. Ese mercado transfronterizo mueve USD 847.000 millones anuales a nivel global, pero la fragmentación entre plataformas de cobro, transferencia, conversión y retiro se traduce en pérdidas de entre 3% y 8,7% de los ingresos netos en concepto de comisiones, y en algunos casos puede llegar hasta el 10% del valor total facturado.

La fragmentación entre plataformas de cobro, transferencia, conversión y retiro se traduce en pérdidas de entre 3% y 8,7% de los ingresos netos en concepto de comisiones

El recorrido habitual de un pago internacional pasa por varias etapas: el cliente paga en dólares u otra moneda extranjera, ese dinero entra a una plataforma de cobro o procesador que aplica una comisión o un tipo de cambio menos favorable, después el trabajador mueve el saldo a otra cuenta, lo que suele sumar una nueva comisión, una espera adicional o una nueva conversión, hasta que finalmente el dinero llega a un banco, una tarjeta o el medio que permite usarlo a nivel local.

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En cada uno de esos pasos se diluye valor, muchas veces en cargos pequeños, spreads cambiarios o saldos inmovilizados, más que por una tarifa única y visible.

Las criptomonedas estables, atadas al dólar, ganan terreno como una de las formas elegidas para cobrar trabajo internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La problemática no es solo cobrar, sino poder administrar ese ingreso sin fricción: recibirlo, convertirlo y usarlo sin que el dinero pierda valor en el camino. Cuando el trabajo, el cliente y el pago están en países distintos, el sistema financiero debería facilitar la operación, no obligar al usuario a encadenar múltiples aplicaciones, conversiones y transferencias para disponer de su propio dinero”, explica Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii.

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“Finanzas sin fronteras no significa ausencia de regulación ni improvisación. Significa acceso: poder recibir, convertir, ahorrar y utilizar tu dinero con la misma velocidad con la que trabajas. Para el talento latinoamericano que genera ingresos internacionales, esto no es un lujo; es una necesidad estructural. La economía digital avanza rápido, y cuando la infraestructura financiera no acompaña ese ritmo, la fricción se convierte en un costo invisible para quienes trabajan globalmente”, agrega Campa.

El fin del sueldo mensual como única referencia

A la fragmentación en el circuito de cobro se suma otro cambio: la forma en que se organiza el pago en sí mismo. Durante décadas, trabajar estuvo asociado a una secuencia previsible -una empresa, una jornada, un salario y una fecha de cobro fija-, pero la expansión del trabajo remoto, los equipos distribuidos y la contratación por proyectos empezaron a modificar también esa estructura.

Según el “Future Workforce Index 2026″ de Upwork, el 38% de los trabajadores hizo proyectos freelance este año, frente al 28% en 2025, y 58% de los empleados full time dijo estar considerando esa modalidad para acceder a nuevas oportunidades. En junio de este año, además, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el primer convenio internacional dedicado específicamente al trabajo en plataformas.

En junio de este año, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el primer convenio internacional dedicado específicamente al trabajo en plataformas

“Estamos pasando de una economía organizada alrededor del puesto de trabajo a otra cada vez más organizada alrededor del talento y los resultados. Cuando una empresa contrata a una persona en otro país para un proyecto o un objetivo puntual, deja de tener sentido pensar que el único modelo posible sea cobrar el último día del mes. Se ven cada vez más pagos semanales, quincenales o vinculados directamente a entregables. Y con el cambio en la forma de trabajar llegó también la innovación financiera y el cambio en la infraestructura de pagos. Esto explica por qué cada vez más empresas suman la opción de pagar en stablecoins a sus colaboradores”, explica Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand.

Las exportaciones de servicios de la economía del conocimiento alcanzaron un récord histórico en 2025 (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese contexto, Argentina ocupa un lugar particular. Según Bitwage, de los pagos procesados en criptomonedas a trabajadores de 200 países, el 48% tuvo como destino a profesionales argentinos, y 55% de ellos prefiere cobrar en monedas digitales estables atadas al dólar, como USDT y USDC.

El dato coincide con el crecimiento de la exportación de la industria del cononcimiento local: durante 2025, alcanzaron USD 9.600 millones, un récord con una suba interanual del 8,1%, que representó el 53% de las exportaciones argentinas de servicios y sostuvo más de 285.000 empleos formales.

“El salario tradicional estaba pensado para administrar un ingreso que llegaba una vez por mes. Cuando una persona empieza a cobrar cuatro, seis o más veces en ese mismo período, y además recibe fondos desde otros países, necesita otra lógica financiera. Ahí las stablecoins encuentran un caso de uso muy concreto: permiten recibir valor, mantener liquidez y decidir en qué momento convertir a moneda local, ahorrar o invertir. No están provocando el cambio laboral; están convirtiéndose en una de las herramientas que mejor se adapta a él”, destaca Rafael Meruane, CEO de Notbank.