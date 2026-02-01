Deportes

La jugada increíble que protagonizaron Alcaraz y Djokovic en la final del Australian Open: “El punto del campeonato”

En el comienzo del tercer set, el español junto al serbio deleitaron a los fanáticos durante la definición del primer Grand Slam de la temporada

Guardar

*El punto increíble entre Alcaraz y Djokovic en el Australian Open

El enfrentamiento entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en la final del Australian Open 2026 dejó una serie de jugadas que marcaron el desarrollo del tercer set en el Rod Laver Arena. Ambos tenistas ofrecieron momentos de alto nivel técnico y físico que captaron la atención de la audiencia internacional. Fue especialmente durante la tercera manga, donde se vivieron algunos de los intercambios más destacados del encuentro.

Después de un comienzo parejo y con el marcador set iguales tras el buen inicio del serbio (ganó el primer parcial por 6-2) y la recuperación del español en la segunda manga por el mismo resultado, en el cuarto game del tercer set, el público asistió a lo que desde la transmisión de ESPN catalogaron como “el punto del campeonato”. En esa secuencia, Alcaraz tomó la iniciativa tras el saque inicial, desplegando una ofensiva que obligó a Djokovic a cubrir cada sector de la pista. El serbio devolvió cada pelota con precisión e incluso alcanzó un tiro por fuera de la red, aunque finalmente no pudo responder al último golpe del español.

Alcaraz, tras asegurar el punto, levantó la mano y se la llevó a la oreja, escuchando la ovación de los presentes en el estadio australiano. Esta jugada dio de qué hablar y se posicionó como uno de los momentos más vibrantes de la final. Por su parte, el máximo ganador de torneos de Grand Slam en la historia del circuito masculino de la ATP quedó paralizado tras la acción en la cancha.

Otro de los pasajes sobresalientes ocurrió al inicio del tercer set, durante el primer game. Con Alcaraz en ventaja 0-30, Djokovic preparó su servicio y, tras la devolución del español, intentó una dejada corta en la red. El español respondió con velocidad, alcanzando la pelota cerca de la red. Ante esa situación, Djokovic optó por un globo ofensivo, pero Alcaraz sorprendió nuevamente al devolver la pelota con una “gran Willy”, ejecutando el golpe entre sus piernas y de espaldas a la red. Djokovic, bien ubicado, respondió con un tiro cruzado, sellando el punto ante el asombro de los espectadores. La reacción de la tribuna no se hizo esperar, acompañando la jugada con un aplauso generalizado.

*Alcaraz intentó una Gran Willy, pero Djokovic se quedó con el punto

El historial entre Djokovic y Alcaraz muestra una leve ventaja para el serbio en los nueve enfrentamientos directos desde 2022, con cinco victorias contra cuatro del español. No obstante, Alcaraz se impuso en el último choque previo a esta final al superar a Djokovic en las semifinales del US Open 2025 con parciales de 6-4, 7-6 (4) y 6-2.

La carrera de Novak Djokovic en los torneos de Grand Slam presenta cifras que refuerzan su condición de referente histórico. El serbio busca en este Australian Open 2026 el título número 102 de su trayectoria profesional y el vigésimo quinto trofeo de Grand Slam. A sus 38 años, Djokovic ostenta el récord de más títulos en los cuatro torneos grandes y es el máximo campeón del certamen australiano, con diez coronas y un registro sin derrotas en finales disputadas en Melbourne. En las finales anteriores, superó a rivales como Jo Wilfried Tsonga (2008), Andy Murray (2011, 2013, 2015 y 2016), Rafael Nadal (2012 y 2019), Dominic Thiem (2020), Daniil Medvedev (2021) y Stefanos Tsitsipas (2023).

En los últimos dos años, la participación de Djokovic en el Australian Open se interrumpió en semifinales: perdió frente a Jannik Sinner en 2024 y ante Alexander Zverev en 2025, duelo en el que debió retirarse por lesión durante el primer set. Actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking ATP y regresa a una final de Grand Slam tras la definición de Wimbledon 2024, donde cayó frente a Alcaraz.

Alcaraz y Djokovic se enfrentaron
Alcaraz y Djokovic se enfrentaron en la final del Australian Open 2026 (Reuters)

Por su parte, Carlos Alcaraz ha logrado imponerse en partidos clave ante Djokovic, como la semifinal del Masters 1000 de Madrid 2022 y las finales de Wimbledon 2023 y 2024. La rivalidad entre ambos se ha consolidado como uno de los focos principales del circuito, con cada enfrentamiento sumando episodios de alto impacto técnico y emocional.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCarlos AlcarazNovak DjokovicAustralian OpenTenis

Últimas Noticias

La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026

El entrenador argentino habló con la prensa en Colombia tras la victoria de Inter Miami ante Atlético Nacional de Medellín en un amistoso

La respuesta de Javier Mascherano

La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

Ashley Lowe compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y recibió el apoyo del mundo del culturismo

La desgarradora despedida de la

El piloto más insólito de la F1: de la tribuna a celebrar su cumpleaños en un GP corriendo con Schumacher y Alonso

Chanoch Nissany era un empresario inmobiliario y a los 38 años quiso correr en autos. En su tercera temporada se subió a un coche de la Máxima. En su única práctica oficial quedó a casi 13 segundos de la punta

El piloto más insólito de

Fue multicampeón con Independiente, jugó con Bochini y Maradona y hoy trabaja en un bar en su pueblo natal

Hugo “Manija” Saggioratto es uno de los nombres más importantes en la historia del Rojo de Avellaneda. Compartió vestuario con grandes jugadores, pero las lesiones lo obligaron a retirarse joven

Fue multicampeón con Independiente, jugó

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

La Pulga fue titular en el triunfo agónico 2-1 de las Garzas en Medellín ante Atlético Nacional

Las perlitas de Messi en
DEPORTES
La respuesta de Javier Mascherano

La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026

La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

El piloto más insólito de la F1: de la tribuna a celebrar su cumpleaños en un GP corriendo con Schumacher y Alonso

Fue multicampeón con Independiente, jugó con Bochini y Maradona y hoy trabaja en un bar en su pueblo natal

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

TELESHOW
Sofí Morandi se prepara para

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán declaró

El régimen de Irán declaró a los ejércitos europeos “grupos terroristas” tras la calificación de la UE a la Guardia Revolucionaria

Científicos uruguayos estudian bacterias del Estadio Centenario para reparar fisuras de forma ecológica

Elecciones en Costa Rica: la población va a las urnas con la candidata oficialista como la gran favorita

El crimen organizado está detrás de la devastación de la Amazonía

Cómo el régimen cubano revendió gran parte del petróleo importado para financiar su maquinaria de represión