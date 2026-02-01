La jugada increíble que protagonizaron Alcaraz y Djokovic en la final del Australian Open: “El punto del campeonato”

*El punto increíble entre Alcaraz y Djokovic en el Australian Open

El enfrentamiento entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en la final del Australian Open 2026 dejó una serie de jugadas que marcaron el desarrollo del tercer set en el Rod Laver Arena. Ambos tenistas ofrecieron momentos de alto nivel técnico y físico que captaron la atención de la audiencia internacional. Fue especialmente durante la tercera manga, donde se vivieron algunos de los intercambios más destacados del encuentro.

Después de un comienzo parejo y con el marcador set iguales tras el buen inicio del serbio (ganó el primer parcial por 6-2) y la recuperación del español en la segunda manga por el mismo resultado, en el cuarto game del tercer set, el público asistió a lo que desde la transmisión de ESPN catalogaron como “el punto del campeonato”. En esa secuencia, Alcaraz tomó la iniciativa tras el saque inicial, desplegando una ofensiva que obligó a Djokovic a cubrir cada sector de la pista. El serbio devolvió cada pelota con precisión e incluso alcanzó un tiro por fuera de la red, aunque finalmente no pudo responder al último golpe del español.

Alcaraz, tras asegurar el punto, levantó la mano y se la llevó a la oreja, escuchando la ovación de los presentes en el estadio australiano. Esta jugada dio de qué hablar y se posicionó como uno de los momentos más vibrantes de la final. Por su parte, el máximo ganador de torneos de Grand Slam en la historia del circuito masculino de la ATP quedó paralizado tras la acción en la cancha.

Otro de los pasajes sobresalientes ocurrió al inicio del tercer set, durante el primer game. Con Alcaraz en ventaja 0-30, Djokovic preparó su servicio y, tras la devolución del español, intentó una dejada corta en la red. El español respondió con velocidad, alcanzando la pelota cerca de la red. Ante esa situación, Djokovic optó por un globo ofensivo, pero Alcaraz sorprendió nuevamente al devolver la pelota con una “gran Willy”, ejecutando el golpe entre sus piernas y de espaldas a la red. Djokovic, bien ubicado, respondió con un tiro cruzado, sellando el punto ante el asombro de los espectadores. La reacción de la tribuna no se hizo esperar, acompañando la jugada con un aplauso generalizado.

*Alcaraz intentó una Gran Willy, pero Djokovic se quedó con el punto

El historial entre Djokovic y Alcaraz muestra una leve ventaja para el serbio en los nueve enfrentamientos directos desde 2022, con cinco victorias contra cuatro del español. No obstante, Alcaraz se impuso en el último choque previo a esta final al superar a Djokovic en las semifinales del US Open 2025 con parciales de 6-4, 7-6 (4) y 6-2.

La carrera de Novak Djokovic en los torneos de Grand Slam presenta cifras que refuerzan su condición de referente histórico. El serbio busca en este Australian Open 2026 el título número 102 de su trayectoria profesional y el vigésimo quinto trofeo de Grand Slam. A sus 38 años, Djokovic ostenta el récord de más títulos en los cuatro torneos grandes y es el máximo campeón del certamen australiano, con diez coronas y un registro sin derrotas en finales disputadas en Melbourne. En las finales anteriores, superó a rivales como Jo Wilfried Tsonga (2008), Andy Murray (2011, 2013, 2015 y 2016), Rafael Nadal (2012 y 2019), Dominic Thiem (2020), Daniil Medvedev (2021) y Stefanos Tsitsipas (2023).

En los últimos dos años, la participación de Djokovic en el Australian Open se interrumpió en semifinales: perdió frente a Jannik Sinner en 2024 y ante Alexander Zverev en 2025, duelo en el que debió retirarse por lesión durante el primer set. Actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking ATP y regresa a una final de Grand Slam tras la definición de Wimbledon 2024, donde cayó frente a Alcaraz.

Alcaraz y Djokovic se enfrentaron en la final del Australian Open 2026 (Reuters)

Por su parte, Carlos Alcaraz ha logrado imponerse en partidos clave ante Djokovic, como la semifinal del Masters 1000 de Madrid 2022 y las finales de Wimbledon 2023 y 2024. La rivalidad entre ambos se ha consolidado como uno de los focos principales del circuito, con cada enfrentamiento sumando episodios de alto impacto técnico y emocional.