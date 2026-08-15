Un tribunal del condado de Palm Beach sentenció a Darren Zhou a ocho años de libertad condicional por usar ChatGPT para planear el secuestro y asesinato de su expareja. (AP Foto/Kiichiro Sato)

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Un tribunal del condado de Palm Beach sentenció a ocho años de libertad condicional a Darren Zhou, exanalista financiero de 25 años, después de que las autoridades comprobaron que utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para planear el secuestro y asesinato de su expareja. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, reportó los mensajes del acusado al FBI, lo que permitió a las fuerzas del orden intervenir antes de que se concretara el crimen.

De acuerdo con lo reportado por Palm Beach Post y The Detroit Free Press, la intervención se produjo tras la detección de mensajes en los que Zhou describía en detalle sus intenciones violentas, incluyendo amenazas directas de muerte y referencias a la adquisición de armas. El FBI recibió la alerta de OpenAI y trasladó el caso a la Oficina del Sheriff local, que procedió a identificar y proteger a la víctima. La agencia EFE confirmó que la denuncia formal fue presentada en mayo de 2026, cuando el acusado ya había manifestado reiteradamente sus planes a través de la plataforma digital.

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El caso ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre el papel de las plataformas de inteligencia artificial en la prevención de delitos y la colaboración entre empresas tecnológicas y el sistema de justicia. Según USA Today, se trata de uno de los pocos precedentes en los que una compañía tecnológica actúa como primer eslabón en la cadena de denuncia de un crimen violento.

¿Quién es Darren Zhou y cómo se detectó el caso?

Darren Zhou, de 25 años, trabajaba como analista financiero en Goldman Sachs en West Palm Beach al momento de los hechos. Según documentos judiciales citados por Palm Beach Post, tras la ruptura con su pareja, Zhou recurrió a ChatGPT en marzo de 2026, donde redactó mensajes con amenazas y planes detallados de violencia contra su exnovia.

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En los registros de chat, Zhou confesó su intención de asesinar a la joven antes de que terminara el mes, señaló que si no podía estar con ella, nadie lo haría, e incluso describió cómo rastreaba sus movimientos y analizaba los lugares que frecuentaba. Según la agencia EFE, el acusado notificó a ChatGPT la compra de varias armas, incluyendo un rifle AR-15, una pistola Glock y una escopeta calibre 12, y mencionó la adquisición de guantes de látex para cometer el delito.

La política interna de OpenAI permite la revisión de interacciones cuando se detectan riesgos serios para personas. En esta ocasión, el equipo de seguridad activó un protocolo de emergencia y reportó la información al Federal Bureau of Investigation (FBI). De acuerdo con The Detroit Free Press, el FBI verificó los datos y trasladó la investigación al Departamento del Sheriff de Palm Beach, que realizó una verificación de bienestar a la víctima y recopiló pruebas adicionales.

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OpenAI reportó al FBI los mensajes de ChatGPT en los que Darren Zhou detalló amenazas de muerte, rastreo de la víctima y la supuesta compra de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cargos enfrentó Zhou y cómo fue su detención?

La detención de Zhou se produjo en mayo de 2026 tras la recepción de la alerta por parte del FBI y la recopilación de pruebas consistentes en mensajes de texto, capturas de pantalla y registros de ChatGPT. Según USA Today, la acusación formal incluyó los siguientes delitos graves:

Amenazas escritas de muerte o lesiones a otra persona.

Acoso agravado por medios digitales.

Uso ilegal de dispositivo de comunicación para planificar un crimen.

La víctima, identificada en los documentos como Rachel Eden Wachterman, confirmó ante la policía que había cortado la relación por el comportamiento controlador de Zhou y que desde la ruptura había recibido múltiples mensajes amenazantes, llamadas y acoso digital. Según Palm Beach Post, un agente del sheriff calificó las amenazas como “un patrón de preparación y planificación”, descartando que se tratara de simples arrebatos emocionales.

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El acusado pasó dos días en la cárcel del condado y obtuvo la libertad tras pagar una fianza de 100.000 dólares (aproximadamente 91.000 euros). Las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y verificaron la inexistencia de armas en posesión del acusado, pese a las afirmaciones realizadas en los chats.

¿Cuál fue la sentencia y qué condiciones impuso la corte?

El 13 de agosto de 2026, Darren Zhou se declaró culpable de los tres cargos presentados por la fiscal Ana Cuskova en la Corte del Condado de Palm Beach. La sentencia, dictada por el juez Scott Suskauer, consistió en ocho años de libertad condicional bajo estrictas restricciones, tras un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa con la aprobación expresa de la víctima.

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Entre las condiciones impuestas figuran:

Uso de un monitor electrónico durante los dos primeros años de condena.

Prohibición de contacto con la víctima y su círculo familiar.

Participación obligatoria en un programa de intervención para agresores.

Evaluación y tratamiento psicológico continuado.

Prohibición permanente de poseer armas, consumir drogas o alcohol.

Seguimiento judicial periódico para verificar el cumplimiento de las medidas.

Según Palm Beach Post, el juez justificó la suspensión de la condena formal de delito grave en la falta de antecedentes penales y en la aprobación expresa de la víctima al acuerdo. La defensa de Zhou argumentó que el acusado atravesaba una crisis de salud mental en el momento de los hechos, elemento que fue considerado en la sentencia.

La investigación en Palm Beach incluyó registros de ChatGPT, mensajes de texto y capturas de pantalla que derivaron en cargos por amenazas, acoso agravado y uso ilegal de un dispositivo de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué rol tuvo OpenAI y cómo funciona el protocolo de alerta?

OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, confirmó a USA Today que dispone de un equipo especializado en la revisión de interacciones que puedan suponer un riesgo grave para personas. Cuando el sistema detecta patrones de lenguaje que sugieren intenciones de daño, se activa un protocolo que puede incluir la notificación a autoridades como el FBI.

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De acuerdo con The Detroit Free Press, OpenAI entregó al FBI dos meses de registros de chat, donde solo se incluyeron las intervenciones de Zhou, no las respuestas del sistema. La notificación permitió a las fuerzas federales intervenir antes de la comisión del delito y evitar daños a la víctima y su entorno.

Este tipo de actuación genera un debate sobre los límites de la privacidad, la responsabilidad de las empresas tecnológicas y el equilibrio entre la protección de datos y la seguridad ciudadana. Las políticas de OpenAI especifican que la revisión y notificación de conversaciones solo ocurre en casos de alto riesgo.

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¿Qué impacto tiene este caso en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos?

El caso de Darren Zhou se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las plataformas de inteligencia artificial en Estados Unidos. Según la agencia EFE, el estado de Florida demandó a OpenAI y a su fundador por cuestiones de seguridad y diseño, acusando a la empresa de instigar la planificación de delitos y de contribuir a la adicción digital, especialmente en menores de edad.

El proceso penal contra Zhou es independiente de la investigación civil abierta por el estado, pero ambos procesos reflejan la preocupación institucional por el impacto de la tecnología en la seguridad pública. Según Palm Beach Post, las autoridades consideran fundamental la colaboración proactiva de las empresas tecnológicas para prevenir delitos y proteger a las posibles víctimas.

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En el debate público y legislativo, este caso es utilizado como ejemplo de los desafíos y responsabilidades que enfrentan las plataformas de inteligencia artificial en la detección de riesgos y la cooperación con las agencias de seguridad.

OpenAI entregó al FBI dos meses de registros de chat de Darren Zhou y activó un protocolo de alerta previsto para casos de alto riesgo en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar ahora y cómo afecta a los involucrados?

El tribunal estableció que la libertad condicional de Zhou estará bajo vigilancia constante, con controles periódicos e intervención judicial en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas. La víctima cuenta con medidas de protección y las autoridades seguirán monitoreando cualquier intento de contacto o reincidencia, según USA Today.

Para el público, el caso marca un precedente en la relación entre tecnología y justicia, y abre la puerta a nuevas regulaciones sobre el uso y control de sistemas de inteligencia artificial. Las fuerzas del orden y las empresas tecnológicas continuarán afinando protocolos de detección y alerta para prevenir delitos antes de que se materialicen.