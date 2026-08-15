Con un operativo aéreo rescataron a una pareja de puesteros aislada por las nevadas en Neuquén

Un operativo aéreo de emergencia rescató en Neuquén a un matrimonio de crianceros aislado por las nevadas en Hiahuin Colo, cerca de Las Coloradas

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Un matrimonio de crianceros de la provincia de Neuquén fue rescatado mediante un operativo aéreo de emergencia tras permanecer más de 20 días aislado en su vivienda del paraje Hiahuin Colo, en la zona de Las Coloradas, sin posibilidad de contacto con sus familiares ni acceso a medicación.

La situación llegó a conocimiento de las autoridades cuando un hombre de 41 años se presentó en la Comisaría 48 de Zapala para alertar que había perdido comunicación con sus padres. El director del Sistema de Emergencias e Interoperabilidad del Neuquén (SIEN), Andrés Herrero, confirmó a LM Neuquén que fue esa exposición policial la que puso en marcha el dispositivo de asistencia.

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La pareja, un hombre de 73 años y una mujer de 69, había quedado atrapada por el temporal y la acumulación de nieve que afectó al sector rural, de por sí de difícil acceso.

La pareja de crianceros pasó más de 20 días sin comunicación ni acceso a medicación hasta que su hijo alertó a la policía en Zapala

El primer intento de llegar hasta el puesto fue por tierra. El subcomisario de Las Coloradas, Ángel Salazar, relató que el jueves su personal inició una comisión especial con el móvil policial de la Comisaría 31, pero el avance quedó trunco a la altura del paraje Media Luna.

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“No pudimos llegar al lugar, llegamos hasta el Paraje Media Luna porque había bardones de nieve de unos 70 centímetros de altura”, precisó Salazar a LM Neuquén. Esa barrera natural, hizo imposible continuar el recorrido.

La nieve acumulada de hasta 70 centímetros impidió el acceso terrestre al puesto rural y obligó a activar un vuelo sanitario en Neuquén

Ante la imposibilidad de acceso terrestre, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos activó un trabajo coordinado con la Policía del Neuquén y la Aeronáutica Provincial. La decisión fue disponer un vuelo sanitario en helicóptero que permitiera llegar directamente al puesto donde se encontraba la pareja. Un agente policial acompañó la aeronave para guiar a los tripulantes hasta el lugar exacto.

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Al arribar, el personal constató que ambos crianceros se encontraban en buen estado general de salud. Pese a ello, el hombre de 73 años requería medicación que no había podido recibir durante todo el período de aislamiento.

“Se llegó y se pudo constatar que ambos estaban en buen estado de salud y se les proveyó de medicación. Que no se había suministrado el hombre desde hace más de 20 días”, declaró Salazar. El director Herrero también confirmó que se le realizaron las primeras asistencias médicas al criancero y se le entregó la medicación que requería.

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El personal constató que los dos crianceros estaban en buen estado de salud y entregó la medicación que el hombre de 73 años no recibía desde hacía más de 20 días

Caminaron durante ocho horas con raquetas en la nieve para rescatar a una mujer

Pocos días atrás, rescatistas recorrieron cinco kilómetros con raquetas de nieve para evacuar a una mujer mayor en el paraje cordillerano de Futacura, en Neuquén, que las intensas nevadas dejaron prácticamente incomunicado.

El operativo arrancó pasadas las 21 del martes y se extendió hasta cerca de las 5 de la madrugada del miércoles, con la participación de efectivos de Protección Civil, el Hospital de Junín de los Andes y el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín.

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La alerta partió del propio hospital. La médica de guardia puso en marcha el protocolo de emergencia invernal tras detectar que una mujer adulta mayor, vecina del paraje Futacura, había sufrido una caída días antes y presentaba dificultades para mover las piernas.

Según relató María José Mansilla, jefa de Defensa Civil de Junín de los Andes, al medio LM Neuquén, la localidad cuenta con un protocolo especial de evacuación invernal que permite coordinar en poco tiempo a los distintos organismos cuando una ambulancia no puede acceder por sus propios medios a zonas rurales o de montaña. Ese mecanismo fue el que entró en acción la noche del martes.

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Otro operativo en Neuquén evacuó a una mujer mayor de Futacura tras una caída y una reacción adversa a una medicación que afectó la movilidad de sus piernas

Los equipos salieron de Junín de los Andes alrededor de las 21. El primer tramo, de unos 60 kilómetros, transcurrió por el sector de Costa del Malleo hasta la zona de la confluencia. Desde ese punto, la columna avanzó hacia la cordillera, en dirección al área de Huiquemenuco. La nieve acumulada en el camino impuso un límite: llegó un momento en que los vehículos no pudieron continuar. A partir de allí, los rescatistas se colocaron las raquetas y avanzaron cerca de cinco kilómetros a pie.

Al llegar junto a la mujer, el equipo confirmó que el traslado era necesario. Mansilla detalló a LM Neuquén que la paciente había recibido una medicación que le generó una reacción adversa, lo que explicaba la pérdida de movilidad en las piernas. Ante esa situación, fue necesario recurrir a una camilla especial para retirarla del lugar. El personal sanitario y los rescatistas la cubrieron con mantas térmicas antes de emprender el regreso.

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El trayecto de vuelta exigió recorrer nuevamente los cinco kilómetros a pie hasta el punto donde aguardaban las camionetas. Desde allí, el equipo completó el recorrido hasta Junín de los Andes, donde la paciente ingresó al hospital para quedar bajo observación. El operativo completo demandó alrededor de ocho horas.