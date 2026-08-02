El impactante aumento de sueldo que habría recibido Gianni Infantino si se aprobaba el proyecto fallido de la FIFA

Gianni Infantino habría aumentado su sueldo en caso de que se hubiera concretado el proyecto FFE (REUTERS/Henry Romero/Archivo)

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FIFA vivió una de las semanas más agitadas de su historia tras el frustrado plan de Gianni Infantino de impulsar FIFA Forward Enterprise, un proyecto que buscaba abrir a capital privado las principales competiciones de la organización. Tras la fuerte negativa que recibió por gran parte de las entidades del mundo, el presidente optó por desestimar la propuesta de “vender participaciones en el Mundial a inversores privados” debido al rechazo a la iniciativa.

The Times, que fue el portal que difundió el proyecto en un principio, reveló que Infantino habría elevado su remuneración actual como presidente de la FIFA de forma impactante. De acuerdo con la información oficial de la FIFA, el salario bruto actual es de USD 4,8 millones al año: USD 2,6 millones en sueldo y USD 2,2 millones en bonificaciones.

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Según reveló el medio citado, si el acuerdo del FFE se concretaba, el dirigente suizo habría pasado a desempeñar una función comparable a la de un gerente general y sus ingresos habrían escalado hasta unos USD 64 millones. La propuesta necesitaba al menos 106 votos afirmativos entre las 211 federaciones miembro, además del respaldo del Consejo de la FIFA, según The Independent. Pero la oposición conjunta de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol dejó al presidente de la entidad sin margen político para avanzar. La reserva mostrada por la Conmebol terminó de precipitar la caída.

"El proyecto ha generado divisiones", manifestó Infantino en el comunicado en el que oficializó la baja del plan (AP Foto/Martin Meissner, archivo)

Infantino había defendido la iniciativa en un video difundido el miércoles 29 de julio. Allí sostuvo que se trataba de “una oportunidad que las federaciones miembro de la FIFA decidirán democráticamente”. También detalló el incentivo económico con el que buscaba apoyo interno. “Para empezar, la financiación a través del programa aumentará significativamente para cada federación miembro de la FIFA de los USD 8 millones que reciben hoy, a los USD 20 millones que recibirán de inmediato para el nuevo ciclo que comienza el 1 de enero de 2027. Esto representa un aumento del 150% de este ciclo al siguiente, y seguirá creciendo en cada ciclo: garantizado”.

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El plan apuntaba a transferir recursos a las 221 federaciones que integran la organización, con pagos inmediatos por los próximos tres años. La idea era presentar la apertura a inversores privados como una vía para reforzar a las asociaciones miembro, en especial en los países con menos apoyo financiero. En el comunicado con el que anunció la retirada del proyecto, el presidente de la FIFA dijo que la propuesta tenía “la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”.

La cancelación por parte de Infantino y la FIFA se decidió tras la negativa de las federaciones. “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará”, argumentó en un comunicado oficial.

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La UEFA brindó un comunicado en el que se bajaba de todas las competencias organizadas por la FIFA si esta iniciativa seguía su curso (Mandatory Credit: Raymond Carlin III-Imagn Images)

La primera respuesta dura llegó de la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, que advirtió que se autoexcluiría de los torneos organizados por la FIFA si el FFE seguía en pie. “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”, afirmó. La confederación europea añadió una definición política que terminó de fijar el tono del conflicto: “Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”.

Horas después, las 41 federaciones de la Concacaf se alinearon con esa posición. Sus miembros expresaron “profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA”, además de cuestionar la necesidad misma de recurrir a capital privado después de “la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia”.

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La AFC terminó de cerrar el cerco. La confederación asiática sostuvo que, ante las posiciones ya expresadas por UEFA y Concacaf y las “divisiones sin precedentes” dentro del fútbol mundial, la propuesta no podía “lograr el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante”.

Conmebol no se sumó de inmediato al rechazo frontal, pero tampoco acompañó la iniciativa. Informó que había pedido a la FIFA “información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance” del proyecto y que convocó a una reunión de su Consejo para analizarlo. Según fuentes de la FIFA consultadas por Infobae, Infantino esperaba respaldo de la Conmebol. Cuando advirtió que la organización sudamericana estaba evaluando la propuesta y reclamaba precisiones, decidió anularla. Ese movimiento terminó de consolidar la percepción de que no podría controlar una crisis que ya había escalado más allá de lo previsto.

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