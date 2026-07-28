El plan de la FIFA para la Copa del Mundo que generó un cortocircuito con UEFA y abrió un debate en el fútbol mundial

FIFA pondrá en discusión un plan de financiación y la UEFA salió al cruce: "No le corresponde a la FIFA venderlo" (Foto: EFE/EPA/ANDREJ CUKIC)

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Un inesperado cortocircuito entre la FIFA y la UEFA estalló en las últimas horas tras una publicación de un diario inglés que detalló que el máximo organismo del fútbol mundial pretende “vender participaciones en el Mundial a inversores privados”.

La información que decantó en este intercambio entre FIFA y UEFA la difundió durante este martes el periódico británico The Times. “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene previsto vender participaciones en el Mundial a inversores privados en el marco de un plan que podría reportarle decenas de millones de libras”, detalló el periodista Martyn Ziegler en el extenso informe que publicó.

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La UEFA, por intermedio de sus redes sociales, decidió emitir una “declaración” tras el “artículo en The Times“. En un escueto mensaje, que fue linkeado a la nota oficial del medio citado, afirmaron: ”Esto traspasa una línea que las instituciones que rigen el fútbol nunca deberían traspasar. La UEFA se lo toma muy en serio. Y lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y también todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupa el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo“.

Con el tema instalado, la FIFA decidió difundir un extenso informe en su sitio web titulado: “La FIFA tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, siempre que las federaciones miembro de la FIFA lo aprueben”, donde aportaron detalles del plan que deberán debatir las 211 Asociaciones Miembro.

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El periódico The Times explicó en su artículo que “el plan daría lugar a la creación de una empresa que controlaría las principales competiciones masculinas y femeninas de la FIFA: la Copa Mundial y la Copa Mundial de Clubes”, por lo que “podría generar presión para que ambos eventos se amplíen o se celebren con mayor frecuencia que cada cuatro años, como ocurre actualmente”.

El medio en cuestión citó a “dos fuentes con conocimiento de las conversaciones” que aseguraron que el proyecto se le consultó directamente a “personas cercanas a la administración de Donald Trump”. En ese marco, confirmaron que “se espera que Thrive Capital, de Joshua Kushner, lidere el grupo de inversores propuesto y que JP Morgan sea el asesor financiero de la FIFA en el proyecto”. Incluso especificaron que Kushner es el hermano menor del yerno de Trump, Jared Kushner, quien de todos modos no estaría involucrado en la inversión.

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La FIFA repartiría una “participación” con una cifra cercana a los 20 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones miembro del organismo, quienes podrían decidir conservar o vender para obtener ingresos. Infantino tendría previsto “dirigir la empresa en calidad de comisionado una vez que expire su último mandato presidencial”, que sería en 2031.

En un discurso previo a la final del Mundial, Infantino dijo que pretende “liberar el potencial comercial y las oportunidades que tiene la FIFA” (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

Por su lado, la entidad con sede en Suiza que comanda Infantino adelantó que “la administración de la FIFA está explorando la posibilidad de integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de los torneos de la FIFA mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE)“. Y es por eso que ”se ha iniciado un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta que busca aprovechar al máximo el potencial de los derechos de transmisión y los patrocinios de la FIFA en todos sus torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil".

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En ese contexto, aclararon que buscarán “aumentar la financiación por Asociación Miembro de la FIFA (AM) de 8 millones de dólares a 20 millones de dólares para el ciclo 2027-30″ por intermedio de este “programa insignia de desarrollo” llamado FFE. “Esta financiación apoyaría la infraestructura, el entrenamiento, las selecciones nacionales, las competiciones, el fútbol base y el fútbol femenino”, argumentaron.

Infantino, durante un discurso ante ante el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro antes de la final del Mundo entre Argentina y España, señaló que pretendía “liberar el potencial comercial y las oportunidades que tiene la FIFA”, y aseguró: “El fútbol es el deporte más popular del mundo y un extraordinario motor de desarrollo humano y social. Algunos aspectos del juego han transformado esa popularidad en un notable valor comercial, y celebramos ese éxito y queremos que continúe, porque engrandece todo el deporte. Nuestra labor es asegurar que el resto del fútbol crezca a la par: la FIFA existe para apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo en todos los rincones del mundo”.

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La FIFA, según plantearon, debe asegurarse que el deporte llegue a “todos los rincones del planeta”, pero para eso deben diseñar una nueva estructura “donde el aspecto comercial del fútbol opere como un negocio enfocado y dedicado, cuyo valor se comparta de forma más amplia y eficaz a nivel mundial”. “Cada Asociación Miembro de la FIFA debería tener la oportunidad de obtener una parte justa de los fondos disponibles para forjar su propio futuro, decidiendo por sí misma en lugar de depender de otros. Se trata de la democratización del fútbol a nivel mundial”, subrayaron.

“Tenemos la intención de invertir fuertemente incluso en las zonas más pequeñas o remotas del mundo del fútbol, ​​lugares que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Cada Federación Miembro de la FIFA, independientemente de su tamaño, recursos o ubicación geográfica, tendrá voz y la oportunidad de determinar su propio rumbo. El fútbol se ha convertido en un deporte verdaderamente global, por lo que sus beneficios deben sentirse en todo el mundo", dijo Infantino.

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La justificación desde FIFA se centra en que selecciones como Cabo Verde y Curazao tuvieron una “década de creciente apoyo” por intermedio del FIFA Fowrard antes de tener su primera aparición en la Copa del Mundo 2026. En ese proceso, estipularon que podría haber un reparto de “más de 10.000 millones de dólares en los próximos cuatro años” junto con otros “programas existentes de la FIFA”.

"Tenemos la intención de invertir fuertemente incluso en las zonas más pequeñas o remotas del mundo del fútbol, ​​lugares que con demasiada frecuencia se pasan por alto", argumentaron desde FIFA (Foto: Reuters/Mark J Rebilas/File Photo)

Además de la Iniciativa de Financiación Rápida del FFE, también establecerían el Programa de Financiación Rápida de la FIFA (FFFP), citado como “un mecanismo opcional que permitiría a las federaciones federativas acceder a financiación adicional para el desarrollo”. En este proyecto, cada uno de los 211 asociados podría “acceder hasta 20 millones de dólares en capital único”.

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“La financiación adicional provendría de la captación inicial de capital prevista por FFE, que asciende a 4.200 millones de dólares. Esta cifra se basaría en una valoración implícita de 20.000 millones de dólares. Cualquier beneficio neto de FFE se reinvertiría íntegramente en el fútbol”, aseguraron.

La FIFA reconoció que “invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias, sin control alguno, en la FFE”, pero que “dichos inversores serían seleccionados según criterios estratégicos, de gobernanza y a largo plazo bien definidos”. Aunque defendieron el proyecto porque el organismo que regula el fútbol mundial de todos modos “mantendría el control exclusivo de la FFE mediante la representación mayoritaria en su junta directiva y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, ​​las competiciones, el calendario de partidos internacionales y todas las decisiones regulatorias y deportivas".

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En ese marco, aceptaron que “Thrive Eternal” será quien “lidere el grupo de inversores propuesto para FFE”, pero este ingreso está “sujeto a estos acuerdos finales y a las aprobaciones necesarias”.

“Greg Maffei, director ejecutivo de BANN Ventures y anteriormente presidente y director ejecutivo de Liberty Media durante su adquisición y propiedad de la Fórmula Uno, ha sido un asesor comercial clave y seguirá participando en la creación de FFE en esta próxima fase”, detallaron. Al mismo tiempo, aceptaron que “JP Morgan ha sido contratado para colaborar con la FIFA”, junto con otros “asesores” como OpenEconomics para estar en “contacto con potenciales inversores a largo plazo”

“El proceso se centra en conformar un grupo de inversores geográficamente diversificado que refleje la naturaleza global de la FIFA y del fútbol; entre las manifestaciones de interés recibidas hasta la fecha se incluyen inversores de todas las principales regiones del mundo: Europa, América, Asia y África”, expusieron. El presidente de la FIFA, en ese caso, tiene el “deber” de controlar el proyecto: “Los inversores externos solo tendrán una participación minoritaria en FFE y no desempeñarán ningún papel operativo. Asimismo, están invirtiendo en una filial de la FIFA, no en la propia FIFA”.

El periódico The Times recordó que se está evaluando ampliar el próximo Mundial de 48 selecciones a 64 equipos, algo que fue ratificado desde Conmebol. El diario en cuestión aseguró que para “otras figuras importantes del fútbol consideran que el plan es una potencial ‘bomba nuclear’ para este deporte”. Sin embargo, aclararon que ya hubo reuniones entre “altos cargos de FIFA y potenciales inversores” que habrían firmado un “acuerdo de confidencialidad”: los inversores podrían comprar inicialmente entre el 20 y el 30 por ciento de las participaciones.

La estrategia de convencimiento de la FIFA, asegura The Times, radica en otorgar acciones individuales a los 211 miembros y eso les permitiría “asegurar su aprobación por parte del Congreso y el Consejo de la FIFA” porque “para las asociaciones más pequeñas, las acciones valdrían varias veces sus ingresos anuales”.

El comunicado de la UEFA

En cuanto al rol futuro de Infantino en el nuevo diagrama, desde FIFA aclararon que eso “nunca se ha discutido”, pero adelantaron que “el presidente de la FIFA y la administración de la FIFA tendrán y deberán tener un papel protagónico en esta entidad” si finalmente se aprueba. Según el rotativo británico, el proyecto podría asemejarse al de la NFL, “cuyo comisionado, Roger Goodell, gana alrededor de 64 millones de dólares al año”, por lo que significaría “diez veces más que los ingresos de Infantino en el último ejercicio fiscal, incluyendo salario y bonificaciones” en ese teórico nuevo puesto.

“La FIFA mantendría su poder sobre el fútbol internacional, incluyendo, de manera significativa, el calendario de partidos internacionales después de 2030, pero sus decisiones tendrían una enorme influencia en el futuro de la nueva compañía”, analizó el periodista Martyn Ziegler. “Si el nuevo proyecto sale adelante, existe la preocupación de que los inversores privados presionen para que la Copa Mundial masculina se celebre en países donde se pueda maximizar el éxito comercial. También existe la inquietud de que se genere una presión similar para que la Copa Mundial de Clubes se celebre en el Golfo Pérsico con el fin de aumentar sus ingresos. Esto implicaría la interrupción de las ligas nacionales europeas, como ocurrió con la Copa Mundial de Qatar 2022, ya que el verano en el Golfo es demasiado caluroso para celebrar el torneo”, matizó el especialista que es el jefe de la redacción deportiva del diario.