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Crece la crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de UEFA y rechazó el plan de FIFA

Las 41 federaciones que componen la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol se reunieron para debatir el proyecto

El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto: Reuters/ Mark J. Rebilas-Imagn Images)
El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto: Reuters/ Mark J. Rebilas-Imagn Images)
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La crisis que se desató en el fútbol mundial tras el proyecto que impulsa la FIFA para involucrar financiamiento privado en la Copa del Mundo sumó un nuevo capítulo este jueves tras el boicot que encabezó la UEFA. Las 41 federaciones que componen la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se reunieron para debatir el proyecto y decidieron rechazarlo.

“Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas «FIFA Forward» nuevos y existentes tras la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia", argumentaron en el comunicado que difundieron para anunciar el rechazo.

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Teniendo en cuenta que las 55 federaciones de UEFA expusieron que están en contra del plan y las 41 federaciones de Concacaf se unieron a esta postura, el plan denominado FIFA Forward Enterprise (FFE) parece estar más lejos de alcanzar la aprobación. La propuesta de Gianni Infantino necesita que haya al menos 106 de las 211 federaciones miembro dispuestas a votar a favor para aprobarlo ya que “solo requieren una mayoría simple, superior al 50%, de los 211 miembros de la FIFA, además del respaldo del Consejo de la FIFA”, según estipuló el diario británico The Independent. Si nada cambia, ya hay 96 votantes en contra del proyecto.

Infantino y Montagliani en un Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (REUTERS/Jennifer Gauthier)
Infantino y Montagliani en un Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Los países más fuertes de la Concacaf, que es presidida por el canadiense Victor Montagliani, quien pertenece al Consejo de la FIFA, son hoy por hoy justamente los que organizaron la última Copa del Mundo: Estados Unidos, México y Canadá. En segundo orden figuran Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Haití, quienes tuvieron mayor preponderancia con sus seleccionados masculinos a lo largo de la historia.

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Noticia en desarrollo...

EL COMUNICADO DE CONCACAF

EL COMUNICADO DE CONCACAF SOBRE EL PLAN DE FIFA

Declaración en nombre de la CONCACAF y sus 41 federaciones miembro

La CONCACAF es una confederación unida por el amor a nuestro deporte, en la que el fútbol es lo primero. Guiados por esta filosofía, durante los últimos diez años hemos construido, desde cero, una organización basada en el servicio, la gobernanza transparente y la gestión a largo plazo del fútbol.

La historia ha demostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que ocurre cuando los guardianes de este deporte pierden de vista estos valores.

Teniendo esto en cuenta, la CONCACAF ha convocado hoy una reunión de los presidentes de sus 41 federaciones miembro, junto con su presidente, los miembros de su Consejo y sus representantes en el Consejo de la FIFA, para debatir una propuesta elaborada y presentada por el presidente de la FIFA con el fin de crear «FIFA Forward Enterprise» y vender participaciones en la Copa Mundial de la FIFA a inversores privados.

Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas «FIFA Forward» nuevos y existentes tras la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia.

El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada.

Por estas razones, la CONCACAF y sus 41 federaciones miembro han:

Rechazado la propuesta;

Encargado a sus miembros del Consejo de la FIFA que dialoguen con la FIFA para determinar cómo podrían utilizarse las ingentes reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de «FIFA Forward» destinada al desarrollo del fútbol en toda nuestra región; y

Encargado a sus miembros del Consejo de la FIFA que den instrucciones al presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y del Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA.

A través de estas medidas, la CONCACAF reafirma que el futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística.

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