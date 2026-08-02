Miles de fieles se reunieron por el inicio de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua

Las festividades de Santo Domingo de Guzmán comenzaron en Managua con la bajada de la imagen hacia el antiguo centro de la ciudad. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)

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Las calles de Managua se transformaron en un escenario de devoción y color con el inicio de las festividades deSanto Domingo de Guzmán, una de las tradiciones religiosas y culturales más emblemáticas de Nicaragua. Miles de personas participaron desde las primeras horas en la tradicional bajada de la imagen del santo hacia el antiguo centro de la ciudad, marcando el comienzo de diez días de celebraciones que reflejan la riqueza del patrimonio local.

En medio de la multitud, promeseros, familias y visitantes compartieron historias de fe y gratitud. Los testimonios recopilados por la agencia EFE revelan que la celebración va más allá de lo religioso y se convierte en un acto colectivo de esperanza. Amelia Mejía, quien atribuye el bienestar de su hija a un milagro de Santo Domingo de Guzmán, regresó este año para cumplir una promesa realizada hace más de una década. Según relató, los médicos le advirtieron que su hija no sobreviviría al embarazo, pero la niña desafió los pronósticos y hoy participa junto a su madre en la bajada del santo. Ahora, la familia vuelve a encomendarse tras un diagnóstico de diabetes en la menor.

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Miles de personas participaron en Managua en el inicio de diez días de celebraciones religiosas y culturales de Santo Domingo de Guzmán. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)

Durante la procesión, la pequeña Alayda López se integró a la festividad con un traje folclórico y una réplica de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, mientras el sonido de las bandas filarmónicas marcaba el ritmo de la jornada. A su alrededor, la fe se manifestó en rezos, bailes tradicionales y en las promesas cumplidas de quienes atribuyen al patrono de Managua favores y milagros recibidos.

La imagen de “Minguito”, como la llaman los fieles, avanzó resguardada por un amplio operativo policial y escoltada por el comité de bailadores tradicionales. El recorrido, que se extiende desde el santuario de Las Sierritas hasta la iglesia en el antiguo centro de la capital, fue testigo de expresiones culturales que distinguen a las festividades: trajes folclóricos, réplicas del santo y ofrendas de agradecimiento.

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Las fiestas de Santo Domingo de Guzmán son las más concurridas de Nicaragua e incluyen procesiones, desfiles hípicos, música folclórica y bailes populares. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)

Las fiestas de Santo Domingo de Guzmán son consideradas las más concurridas de Nicaragua y su relevancia no solo es religiosa, sino también cultural. La agenda incluye actividades diversas, como procesiones, desfiles hípicos, música folclórica y bailes populares que convocan cada año a miles de personas. La tradición, que se remonta a 1885, sigue viva tras más de un siglo gracias a la participación activa de la comunidad y a la transmisión generacional de la devoción.

El origen de esta celebración se sitúa en el hallazgo de la imagen de Santo Domingo de Guzmán por el leñador Vicente Aburto en Las Sierritas, hecho que, según la historia popular, marcó el inicio de una de las manifestaciones más significativas del calendario festivo nacional. Desde entonces, la capital se convierte en el punto de encuentro para quienes desean renovar su fe, cumplir promesas o simplemente vivir una experiencia cultural única.

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La celebración de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua reunió a promeseros, familias y visitantes en un acto colectivo de fe y gratitud. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)

Las próximas jornadas estarán marcadas por la continuidad de los festejos y la llegada de más visitantes a la ciudad, que cada agosto se convierte en el epicentro de la tradición y la religiosidad popular en el país.