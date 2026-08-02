Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Miles de fieles se reunieron por el inicio de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua

Miles de fieles, familias y visitantes acompañaron desde temprano el traslado del patrono desde el santuario de Las Sierritas hacia el antiguo centro capitalino, en el inicio de diez días de actos religiosos y culturales

Las festividades de Santo Domingo de Guzmán comenzaron en Managua con la bajada de la imagen hacia el antiguo centro de la ciudad. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)
Las festividades de Santo Domingo de Guzmán comenzaron en Managua con la bajada de la imagen hacia el antiguo centro de la ciudad. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)
Guardar

Las calles de Managua se transformaron en un escenario de devoción y color con el inicio de las festividades deSanto Domingo de Guzmán, una de las tradiciones religiosas y culturales más emblemáticas de Nicaragua. Miles de personas participaron desde las primeras horas en la tradicional bajada de la imagen del santo hacia el antiguo centro de la ciudad, marcando el comienzo de diez días de celebraciones que reflejan la riqueza del patrimonio local.

En medio de la multitud, promeseros, familias y visitantes compartieron historias de fe y gratitud. Los testimonios recopilados por la agencia EFE revelan que la celebración va más allá de lo religioso y se convierte en un acto colectivo de esperanza. Amelia Mejía, quien atribuye el bienestar de su hija a un milagro de Santo Domingo de Guzmán, regresó este año para cumplir una promesa realizada hace más de una década. Según relató, los médicos le advirtieron que su hija no sobreviviría al embarazo, pero la niña desafió los pronósticos y hoy participa junto a su madre en la bajada del santo. Ahora, la familia vuelve a encomendarse tras un diagnóstico de diabetes en la menor.

PUBLICIDAD

Miles de personas participaron en Managua en el inicio de diez días de celebraciones religiosas y culturales de Santo Domingo de Guzmán. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)
Miles de personas participaron en Managua en el inicio de diez días de celebraciones religiosas y culturales de Santo Domingo de Guzmán. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)

Durante la procesión, la pequeña Alayda López se integró a la festividad con un traje folclórico y una réplica de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, mientras el sonido de las bandas filarmónicas marcaba el ritmo de la jornada. A su alrededor, la fe se manifestó en rezos, bailes tradicionales y en las promesas cumplidas de quienes atribuyen al patrono de Managua favores y milagros recibidos.

La imagen de “Minguito”, como la llaman los fieles, avanzó resguardada por un amplio operativo policial y escoltada por el comité de bailadores tradicionales. El recorrido, que se extiende desde el santuario de Las Sierritas hasta la iglesia en el antiguo centro de la capital, fue testigo de expresiones culturales que distinguen a las festividades: trajes folclóricos, réplicas del santo y ofrendas de agradecimiento.

PUBLICIDAD

Las fiestas de Santo Domingo de Guzmán son las más concurridas de Nicaragua e incluyen procesiones, desfiles hípicos, música folclórica y bailes populares. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)
Las fiestas de Santo Domingo de Guzmán son las más concurridas de Nicaragua e incluyen procesiones, desfiles hípicos, música folclórica y bailes populares. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)

Las fiestas de Santo Domingo de Guzmán son consideradas las más concurridas de Nicaragua y su relevancia no solo es religiosa, sino también cultural. La agenda incluye actividades diversas, como procesiones, desfiles hípicos, música folclórica y bailes populares que convocan cada año a miles de personas. La tradición, que se remonta a 1885, sigue viva tras más de un siglo gracias a la participación activa de la comunidad y a la transmisión generacional de la devoción.

El origen de esta celebración se sitúa en el hallazgo de la imagen de Santo Domingo de Guzmán por el leñador Vicente Aburto en Las Sierritas, hecho que, según la historia popular, marcó el inicio de una de las manifestaciones más significativas del calendario festivo nacional. Desde entonces, la capital se convierte en el punto de encuentro para quienes desean renovar su fe, cumplir promesas o simplemente vivir una experiencia cultural única.

La celebración de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua reunió a promeseros, familias y visitantes en un acto colectivo de fe y gratitud. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)
La celebración de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua reunió a promeseros, familias y visitantes en un acto colectivo de fe y gratitud. (Foto cortesía Viva Santo Domingo)

Las próximas jornadas estarán marcadas por la continuidad de los festejos y la llegada de más visitantes a la ciudad, que cada agosto se convierte en el epicentro de la tradición y la religiosidad popular en el país.

Temas Relacionados

Santo DomingoManaguaNicaraguaReligiónSanto Domingo de GuzmánCulturaIglesia Católica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana alcanza un 80 % de avance en la construcción de la presa de Guaigüí con el objetivo de transformar el acceso al agua y la energía

La obra hidráulica, reactivada en julio de 2025 tras años paralizada, avanza 82 % según los responsables y busca abastecer agua, reducir inundaciones y aportar electricidad al sistema nacional en 30 meses

República Dominicana alcanza un 80 % de avance en la construcción de la presa de Guaigüí con el objetivo de transformar el acceso al agua y la energía

Localizan sana y salva a una turista colombiana-estadounidense tras casi tres semanas desaparecida en Guatemala

La última referencia la ubicaba cerca del Aeropuerto La Aurora desde el 13 de julio y el Ministerio Público descartó delitos en su contra

Localizan sana y salva a una turista colombiana-estadounidense tras casi tres semanas desaparecida en Guatemala

El vicepresidente Félix Ulloa recibe las credenciales de cinco embajadores concurrentes en El Salvador

La entrega de credenciales a cinco representantes concurrentes abre una etapa de interlocución con Medio Oriente, África, el Caribe y Europa, con proyectos de energía, saneamiento, comercio y tecnología como ejes de cooperación.

El vicepresidente Félix Ulloa recibe las credenciales de cinco embajadores concurrentes en El Salvador

Venezuela y República Dominicana anunciaron la “normalización” de sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

Ambos países indicaron que el proceso será “gradual” y que estará sustentado “en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo”

Venezuela y República Dominicana anunciaron la “normalización” de sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

El impuesto sobre la renta a los salarios aportó el 12 % de los ingresos de la autoridad fiscal en República Dominicana

Los asalariados contribuyeron con 64.088,4 millones de pesos entre enero y junio de 2026, un alza de 14% interanual que consolidó a ese gravamen como uno de los principales soportes de la recaudación fiscal

El impuesto sobre la renta a los salarios aportó el 12 % de los ingresos de la autoridad fiscal en República Dominicana

TECNO

Fotos hechas con IA antes de una cirugía estética: el peligro legal y sanitario de prometer resultados falsos

Fotos hechas con IA antes de una cirugía estética: el peligro legal y sanitario de prometer resultados falsos

WhatsApp permite llamadas de voz y video directamente en su versión web sin instalar la app

Esta app gratis de Google puede ayudarte a recuperar 10 GB de almacenamiento en tu celular

Fondos de pantalla infectados en Steam: detectan miles de descargas con amenazas ocultas

Si tienes una USB sin usar no la botes: cinco usos que le puedes dar para revivirla

ENTRETENIMIENTO

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

Nicole Kidman reveló el consejo final de su madre que influyó en una decisión clave sobre su hija Sunday Rose

“How Stuart Fails to Save the Universe” apuesta por una apertura distinta por episodio y esconde una razón inesperada

Zendaya se niega a seguir una moda de salud que arrasa en Hollywood

Kim Go-eun ganó el Daesang, premio mayor de la televisión surcoreana: ¿dónde ver sus k-dramas?

MUNDO

Irán confirmó gestiones en curso para reactivar el acuerdo de 14 puntos con EEUU

Irán confirmó gestiones en curso para reactivar el acuerdo de 14 puntos con EEUU

El impactante momento en que dos helicópteros chocaron mientras combatían un incendio forestal en Grecia

Tras el acuerdo anunciado por EEUU, Israel advirtió que Hamas sigue rearmándose y reconstruyendo sus capacidades militares

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia