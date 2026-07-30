Gianni Infantino explicó cómo es el FIFA Forward Enterprise, el plan que desató una crisis en el fútbol mundial

El presidente habló sobre el plan que desató una crisis en el fútbol mundial

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El mundo del fútbol quedó envuelto en un fuerte conflicto entre las federaciones tras la propuesta de un nuevo proyecto de financiación. FIFA emitió un nuevo programa de reparto de los derechos comerciales y la operación de sus torneos, con la promesa de aumentar la distribución de fondos. Antes de la fuerte respuesta de la UEFA —y Concacaf— de autoexcluirse de los torneos organizados por la Casa Madre en caso de que se lleve a cabo el proyecto de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo a privados, entre otras cuestiones, el presidente Gianni Infantino explicó paso a paso la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE).

Mediante un video que se difundió el miércoles 29 de julio, antes de la abrupta medida de la UEFA, el máximo mandatario de la FIFA brindó detalles del flamante programa de financiación. “Es una oportunidad que las federaciones miembro de la FIFA decidirán democráticamente. El fútbol es el deporte más popular del mundo. Eso lo ha convertido en un valor comercial extraordinario. Queremos que continúe, porque eleva a todo el fútbol. Nuestro trabajo es asegurarnos que todo el mundo crezca. Nuestro deporte tiene un gran valor comercial que no hemos aprovechado y, para explotarlo, necesitamos una estrategia empresarial centrada y dedicada”, inició Infantino.

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Sobre el objetivo del proyecto, aclaró: “Una nueva filial cuyo trabajo es hacer crecer el valor y redirigirlo de vuelta a ustedes, las federaciones miembro de la FIFA. El principio es muy simple: consolidaremos nuestras operaciones comerciales y de eventos en una sola filial —FIFA Forward Enterprise—, permaneciendo la regulación, el desarrollo y la gobernanza del fútbol a cargo de la FIFA”.

Para justificar este primer punto, el presidente de la Casa Madre remarcó que “Otras grandes organizaciones deportivas, incluidas algunas de las principales ligas de fútbol en Europa, han dado este mismo paso en años recientes con gran éxito”. Además, explicó: “Para optimizar la estructura financiera de esta inversión y generar aún más valor, incorporaremos a esta nueva filial a un número reducido de socios a largo plazo, a cambio de una participación minoritaria en ella. Serán socios a largo plazo y, para que quede muy claro, cada beneficio que genere FIFA Forward Enterprise se reinvertirá de vuelta en el fútbol”.

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Gianni Infantino explicó la dimensión del proyecto que busca llevar a cabo con la FIFA

En respuesta a lo que “significa” el flamante proyecto de la FIFA, destacó: “Para empezar, la financiación a través del programa aumentará significativamente para cada federación miembro de la FIFA de los 8 millones de dólares que reciben hoy, a los 20 millones de dólares que recibirán de inmediato para el nuevo ciclo que comienza el 1 de enero de 2027. Esto representa un aumento del 150% de este ciclo al siguiente, y seguirá creciendo en cada ciclo: garantizado”.

Infantino aseguró que dicha cifra antes de que asumiera como presidente era de 250 mil dólares por año. “Invertir hoy trae resultados mañana. La FIFA ha invertido en el fútbol en rincones del mundo, que todos los demás ignoraban. Todo esto se logrará sin ningún cambio en cómo el fútbol se gobierna o se gestiona. La FIFA siempre conservará la participación mayoritaria y la mayoría en la nueva entidad”, destacó el máximo mandatario.

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En esta misma línea, remarcó que “la mayoría del Consejo de administración continuará teniendo plena autoridad sobre todas las decisiones regulatorias y deportivas”. Luego, añadió: “Los estatutos de la FIFA no se cambiarán y todos los beneficios netos se reinvertirán de vuelta en el fútbol. Este es un gran paso adelante para la FIFA, para nuestras federaciones miembros, y para el fútbol mundial. No tenemos miedo a los grandes pasos”.

UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, se mostró enérgicamente en contra del nuevo proyecto (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

“Por primera vez en la historia, la FIFA será propietaria de una participación en una entidad dedicada a comercializar y organizar nuestros eventos. J.P. Morgan estima que el valor total de la FIFA Forward Enterprise asciende actualmente a 20 mil millones de dólares. Lo que nos permite liberar cientos de millones más para financiar el desarrollo de cada federación en los próximos años. Queremos que el fútbol crezca de manera inclusiva para que cada país, grande o pequeño, participe de ello. Y cada federación miembro de la FIFA pueda decidir por sí misma qué es lo mejor para el fútbol en su país. El objetivo es simple: la misma oportunidad de jugar y progresar, dondequiera que se encuentre el talento”, explicó el presidente.

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Respecto al proceso democrático, Infantino detalló que la FIFA únicamente avanzará con el proyecto en caso de que la mayoría de las federaciones esté de acuerdo. “Mi trabajo como presidente es crear las condiciones para que el fútbol prospere en todo el mundo y construir un valor que sea compartido y duradero. Con este objetivo, hemos trabajado con la administración de la FIFA para llevar esta oportunidad a todos, sin que nadie quede fuera. Sin embargo, las decisiones les corresponden a ustedes (las federaciones): es su decisión aceptarla o no. En consonancia con nuestros principios democráticos, esto avanzará solo si la mayoría de ustedes así lo decide, junto con la aprobación del Consejo de la FIFA”, destacó.

Al mismo tiempo, aseguró: “Mi compromiso y mi garantía es cumplirlo en interés de todos. En caso de que ustedes prefieran no aprovechar esta oportunidad y continuar como hasta ahora, por supuesto, continuaremos con la financiación previamente planificada. Aunque no alcance el nivel de esta propuesta, ni de lejos, esto nos permitirá seguir logrando grandes cosas para el fútbol mundial todos juntos. Sin embargo, si prefieren aprovechar esta oportunidad y dar este trascendental paso adelante para invertir en el fútbol mundial, estos niveles de financiación sin precedentes, nuestras interacciones diarias seguirán siendo las mismas”.

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Gianni Infantino hizo énfasis en que “es una decisión importante” y puntualizó en las ganancias que obtendrían las federaciones: “A cada federación se le garantizarán 20 millones de dólares, luego 22 millones, luego 24 millones a través del Programa Forward de la FIFA durante los próximos tres ciclos. Y para quienes lo soliciten, sin ninguna obligación, se les concederán ahora otros 20 millones de dólares a través del nuevo programa. Si, en cambio, la mayoría decide que este no es el camino correcto, el Programa Forward de la FIFA continuará exactamente como estaba planificado, con los 10 millones de dólares para las federaciones ya previstos en el próximo ciclo”.

Gianni Infantino habría mandado una carta a las 211 federaciones miembro adelantando que deben definir su posición antes del 19 de septiembre (Raymond Carlin III-Imagn Images)

La oposición más dura llegó desde UEFA, que describió el plan como una cesión irreversible de las principales competiciones del fútbol. En su comunicado, la confederación afirmó: “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”.

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La entidad europea sostuvo que las federaciones nacionales enfrentan un ultimátum entre aceptar el traspaso de esos torneos o afrontar las consecuencias. También rechazó la caracterización de la FIFA sobre una decisión democrática y la definió como “un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial”.

En ese mismo texto, la confederación remarcó que la entrada de accionistas externos “cambia para siempre” el fútbol porque convierte la rentabilidad comercial en una exigencia permanente. Su advertencia es que el calendario internacional y los formatos de las competiciones pasarían a ordenarse según lo que más convenga a los inversores.

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“La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados”, señaló la organización presidida por Aleksander Ceferin.

De acuerdo con The Times, la propuesta contempla una empresa que reuniría las principales competiciones masculinas y femeninas de la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. El diario británico informó que los inversores podrían adquirir inicialmente entre el 20% y el 30% de las participaciones sobre una valoración implícita de USD 20.000 millones.

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