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Tres brutales accidentes en la “Ruta de la Muerte” dejaron cuatro fallecidos y varios heridos en Corrientes

En las últimas horas se registraron distintos siniestros en un radio de 140 kilómetros sobre la Ruta Nacional 14 que involucraron autos, camiones y motos

Tres brutales accidentes en la “Ruta de la Muerte” dejaron cuatro víctimas fatales y varios heridos en Corrientes
Se registraron tres accidentes en la provincia de Corrientes que dejaron cuatro muertos
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Tres brutales accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en la provincia de Corrientes, que dejaron cuatro muertos y varios heridos. Todos ocurrieron en la traza de la Ruta Nacional 14 que corre entre las localidades de Alvear y Gobernador Virasoro, con un total de 140 kilómetros entre ambos puntos.

El primero ocurrió en el kilómetro 627 de la traza nacional a la altura de la localidad de Alvear. Llegando a una curva, un auto realizó una maniobra temeraria, se cruzó de carril y provocó el choque entre dos camiones, que terminó con uno de estos vehículos volcados.

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Los tres ocupantes de los vehículos fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde se determinó que presentaban lesiones de diversa consideración. Uno de los lesionados fue trasladado al Hospital de General Alvear, donde quedó en observación y recibió atención médica.

La secuencia quedó registrada por un automovilista que circulaba en sentido contrario y filmó, a través de un sistema de registro automático de su vehículo, el instante exacto de la intrépida maniobra y su violenta consecuencia.

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El video muestra una perspectiva desde un vehículo que circula por una carretera rural. Se observa un camión blanco avanzando en la misma dirección, bajo un cielo azul despejado. A los lados de la vía, hay campos secos con árboles dispersos. El metraje documenta los momentos previos a un intento de sobrepaso que resultó en un grave choque. Este contenido es una cobertura de evento.

El segundo siniestro tuvo lugar en la jurisdicción del paraje Desiderio Sosa, a 35 kilómetros de Santo Tomé. Allí, un auto impactó de frente contra un camión y provocó la muerte de dos personas que viajaban en el vehículo de menor tamaño.

Los cuatro integrantes del automóvil eran oriundos de la localidad correntina de La Cruz y tenían como destino la ciudad de Apóstoles, Misiones, donde planeaban asistir al encuentro nacional e internacional de motos, según publicó el portal Digitalsantotome. El rodado involucrado era un Ford Fiesta que se desplazaba en sentido sur-norte con cuatro ocupantes a bordo, el cual colisionó contra un camión bitrén que transitaba en dirección opuesta con una carga completa de arena procedente de Ituzaingó.

El violento choque destruyó el habitáculo del rodado menor, lo que demandó una ardua tarea por parte del personal policial y sanitario para rescatar a las víctimas y lograr su posterior identificación. En el lugar fallecieron Héctor Fabián Pintos, de 41 años, y Joel Sebastián Escalante, de 17 años. Julio Salvador Piedrabuena, de 22 años, se encuentra en estado grave en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, mientras que Renzo Sebastián Pintos, de 18 años, permanece internado con pronóstico reservado.

Accidentes Corrientes
El conductor del camión se dio a la fuga tras el choque frontal que dejó dos muertos

Según indicaron fuentes policiales, tras la colisión el conductor del camión no se detuvo y abandonó la zona, lo que motivó el despliegue de un operativo para dar con su paradero, concretado horas más tarde. El chofer del bitrén, Omar Agustín Rojas, de 24 años, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia. Las pericias mecánicas e hídricas sobre la calzada serán analizadas por la Unidad Fiscal en turno, que lleva adelante la causa judicial.

El tercer siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en cercanías del Parque San Alonso, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Tercera de Gobernador Virasoro. A las 2:35, una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera frontal sobre el corredor vial, con un saldo de dos personas muertas en el acto.

El choque involucró a una motocicleta Honda CG Titán de color negro y a una camioneta Toyota de color blanco. El vehículo menor circulaba en sentido norte-sur, mientras que el utilitario se desplazaba en dirección opuesta. Debido a la magnitud del impacto, los dos ocupantes de la moto salieron despedidos y sus cuerpos quedaron sobre la banquina. Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Jorge Daniel Fernández, de 25 años, y su acompañante, una adolescente de 17 años, ambos con domicilio en la zona.

Accidentes Corrientes
Una menor y un adulto murieron tras el choque entre una moto y una camioneta

El utilitario era conducido por otra menor de la misma edad que viajaba acompañada por otras dos personas. Los tres ocupantes de la camioneta presentaban lesiones de distinta consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital de Virasoro. Ante la condición de menor de la conductora, tomó intervención el Juzgado de Menores de la circunscripción junto con la fiscalía de instrucción en turno, desde donde se ordenaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Los tres siniestros se produjeron en una traza que conductores y vecinos de la región señalan de forma recurrente por sus condiciones de infraestructura: baches, falta de mantenimiento y deficiencias en la calzada que la han convertido en uno de los caminos con mayor siniestralidad del país. El tramo entre Alvear y Gobernador Virasoro es conocido popularmente como la “ruta de la muerte”.

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