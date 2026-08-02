Honduras: Degollada hallan a mujer dentro de casa en construcción en Catacamas

La víctima presentaba varias lesiones, entre ellas una herida en el cuello que, según los reportes preliminares, habría provocado su muerte. (Foto: Cortesía)

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Una mujer murió de forma violenta en el barrio La Pista, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, luego de sufrir un ataque que, de acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, habría sido cometido con un objeto cortopunzante.

La víctima presentaba varias lesiones en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, una herida en el cuello habría sido la que le provocó la muerte, según los primeros reportes conocidos tras el levantamiento realizado por las autoridades.

El crimen movilizó a agentes de la Policía Nacional, quienes se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar las primeras diligencias investigativas. Paralelamente, personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo para practicar la autopsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa de muerte.

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Las primeras inspecciones realizadas en la escena también permitieron identificar algunos elementos que podrían ser compatibles con un forcejeo previo al ataque.

No obstante, las autoridades aclararon que esta información forma parte de las hipótesis iniciales y deberá ser confirmada mediante los análisis científicos y periciales que continúan desarrollándose.

Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias físicas, entrevistas a posibles testigos y revisión de otros indicios que permitan reconstruir los últimos momentos de la víctima antes del crimen.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó para practicar la autopsia correspondiente. (Foto: Cortesía)

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni han informado si existen sospechosos o personas detenidas en relación con este caso. Tampoco se ha establecido públicamente cuál habría sido el móvil del ataque.

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas todas las líneas investigativas mientras analiza las pruebas recolectadas en la escena y otros elementos que puedan conducir a la identificación de los responsables.

Entre las hipótesis que deberán ser descartadas o confirmadas por las autoridades se encuentran la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un episodio de violencia interpersonal, un posible caso de violencia de género u otra circunstancia que únicamente podrá establecerse una vez concluya la investigación.

El expediente también dependerá de los resultados emitidos por Medicina Forense, cuyos análisis serán fundamentales para determinar el tipo de arma utilizada, la secuencia de las lesiones y otros aspectos técnicos que podrían aportar información relevante para el proceso judicial.

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El crimen ha generado preocupación entre los habitantes de Catacamas, una ciudad que en los últimos años ha registrado diversos hechos violentos que mantienen bajo vigilancia a las autoridades de seguridad.

La muerte de la mujer también vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia contra las mujeres en Honduras, un fenómeno que continúa siendo motivo de preocupación para organismos defensores de derechos humanos y entidades dedicadas al monitoreo de la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen en el barrio La Pista, en Catacamas, para iniciar las primeras diligencias investigativas. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 148 muertes violentas de mujeres y femicidios, según el monitoreo realizado por esa organización a partir de publicaciones en medios de comunicación.

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Por su parte, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, informó que al cierre de junio se contabilizaban 139 muertes violentas de mujeres, una cifra muy similar a los 138 casos registrados durante el mismo período de 2025.

Las estadísticas reflejan que, pese a los esfuerzos institucionales para prevenir este tipo de delitos, la violencia letal contra las mujeres continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades hondureñas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también ha manifestado su preocupación por la persistencia de estos hechos y ha instado al Estado a fortalecer las acciones de prevención, protección, investigación y sanción para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y reducir los niveles de impunidad.

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