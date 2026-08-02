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Tensión en Medio Oriente: la Embajada argentina en Qatar recomendó postergar los viajes a la región

La advertencia incluye prepararse para cancelaciones de vuelos y cierres de fronteras, en sintonía con las recomendaciones que hicieron otros países como Estados Unidos

Smoke billows from an explosion near the Azadi Tower (L) in Tehran on June 16, 2025. The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) building was struck in an Israeli attack on June 16, cutting live coverage immediately. The blast occurred as the presenter was live on TV lambasting Israel before she was seen leaving the live broadcast, Iranian media reported, sharing a video of the incident. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
Explosión en Teherán, Irán
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La Embajada de Argentina en Qatar emitió en las últimas horas una recomendación para que los ciudadanos evalúen postergar los viajes a Medio Oriente y adopten medidas de precaución, en respuesta al aumento de las tensiones en la región. La advertencia se enmarca en una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que desencadenó una serie de advertencias similares de otros gobiernos.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno recordó a través de las redes sociales los medios de contacto con todos los consulados argentinos en la región. La Embajada en Qatar sugirió a los ciudadanos argentinos que posterguen los viajes “no esenciales a la región” y también recomendó extremar las precauciones a quienes deban desplazarse o se encuentren en la zona.

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El mensaje subraya la necesidad de “mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación” y “seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales”.

Embajada de Argentina en Qatar
Embajada de Argentina en Qatar

La decisión responde a la “alta volatilidad” registrada en las últimas semanas, en las que Irán intensificó sus ataques sobre posiciones estadounidenses en varios países del Golfo, entre ellos Kuwait, Baréin y Jordania. El Ejército kuwaití reconoció que logró interceptar drones iraníes, mientras que las embajadas de Estados Unidos en Israel y Jordania recomendaron a sus ciudadanos “considerar la posibilidad de marcharse antes de una escalada imprevista”.

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La representación diplomática estadounidense en Israel advirtió que “el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista”. La comunicación oficial agregó que Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos “extremar las precauciones, prepararse para cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y mantenerse listos para dejar el área si la situación se agrava”.

El conflicto entre Washington y Teherán se agudizó tras el lanzamiento de misiles iraníes contra fuerzas estadounidenses en Jordania, episodio que puso fin a una breve tregua negociada en junio. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que “los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo”, y advirtió: “Los estaremos golpeando muy fuerte”.

Pablo Quirno
Pablo Quirno

Desde Teherán, el régimen islámico acusó a Estados Unidos de buscar una escalada total del conflicto y amenazó con represalias a los países musulmanes que mantengan cooperación militar con Washington. “Arderán en el fuego de la guerra”, alertó el gobierno iraní.

En las últimas horas, la Cancillería argentina reiteró que mantiene activa la red de embajadas y consulados para asistir a ciudadanos que puedan verse afectados por la evolución del conflicto. Se recomendó a los argentinos que permanezcan en contacto con las representaciones diplomáticas y actualicen sus datos de contacto.

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