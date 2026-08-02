Isabel Macedo compartió sus mejores fotos en un paraíso tropical: mar turquesa, sol y la compañía de sus hijas

Isabel Macedo disfrutó de sus vacaciones junto a sus hijas (Instagram)

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Isabel Macedo tiene una agenda que no para. Proyectos, compromisos y el ritmo sostenido de la ciudad fueron acumulando horas hasta que decidió cortar. Eligió el calor, el mar turquesa y unos días lejos de todo para resetear.

Las fotos que compartió en sus redes lo dicen sin palabras. El mar es de un verde azulado intenso, con arena clara en el fondo y rocas dispersas en el horizonte. El cielo, parcialmente nublado, no le quita luminosidad a la escena. El agua es de esa transparencia que permite ver el fondo, con pequeñas olas que apenas se forman antes de deshacerse.

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En una de las imágenes, Isabel aparece de espaldas, con bikini negro de tiras, los brazos abiertos a los costados y el agua hasta la cintura, avanzando hacia el mar abierto. El pelo recogido en un rodete desprolijo, la espalda bronceada, la postura de alguien que por fin soltó algo. No hay costa visible detrás, solo el horizonte abierto y el cielo con nubes blancas acumuladas.

Isabel junto a una de las hijas que tiene con Juan Manuel Urtubey

En otra toma, está de frente. Bikini negro con corpiño strapless, anteojos de sol oscuros, el agua rozándole la cintura y una sonrisa hacia la cámara. El mismo mar turquesa de fondo, las mismas rocas a los costados. Es la única foto en la que mira directo al lente, y alcanza para entender el tono del descanso.

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Las postales que más circularon entre sus seguidores, y que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes, son las que la muestran junto a una nena. Las dos en el agua, de espaldas, con los brazos levantados hacia el cielo. Isabel con el bikini negro; la nena, con una malla rosa con volados. Tomadas de la mano, los brazos en alto, frente al horizonte turquesa y el cielo con nubes.

La imagen se repite en dos tomas distintas, casi idénticas, como si hubieran querido quedarse con las dos versiones de ese mismo momento. En una, los brazos están más arriba y la postura es más abierta; en la otra, se las ve más juntas, con la mano entrelazada más visible en primer plano. El mar, el cielo y esa complicidad entre las dos figuras de espaldas son los mismos en ambas.

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Madre e hija se mostraron a pura complicidad en el mar

Días atrás, durante una de las tardes más calurosas de sus vacaciones, la actriz compartió una imagen de espaldas al mar, luciendo una microbikini blanca con estampado de palmeras, flores y motivos abstractos en tonos lila grisáceo. El diseño, de breteles finos y bombacha colaless, combinó una moldería clásica con un estilo jugado, logrando una síntesis perfecta entre lo atemporal y lo actual. “Aiaesha... tirando facha”, escribió, a modo de broma, dejando en claro su costado más divertido y relajado fuera de los sets de grabación.

La repercusión fue inmediata: la foto sumó más de cuatro mil “me gusta” y una avalancha de comentarios, tanto de seguidores anónimos como de colegas del mundo del espectáculo. Gisela Dulko fue una de las primeras en dejar su mensaje, seguida por el propio Juan Manuel Urtubey, marido de Isabel, quien reaccionó con un emoji de corazones. Los elogios de los usuarios no tardaron en multiplicarse. “Sos de otro planeta”; “Diosa total”; “Sos perfecta”; “Siempre tuviste un lomazo, Isa, gracias por corroborarlo”; “De otro nivel”; “La que puede, puede”, fueron solo algunas de las frases que se destacaron en la publicación.

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La actriz continuó compartiendo momentos de sus vacaciones y subió una foto especial en la que aparece sentada a la orilla del mar junto a sus hijas, Isabel y Julia. Las niñas, siguiendo la inspiración floral de su madre, llevaron trajes de baño con distintos estilos románticos. Belita, la mayor, de ocho años, lució un enterizo rosa pálido con pequeñas flores y volados celestes en los breteles, mientras que Julia, de cuatro, optó por un modelo de mangas largas del mismo tono, con estampado de rosas y tiritas anudadas en un moño en la espalda. La imagen, cargada de complicidad y ternura, reflejó la conexión entre madre e hijas y la importancia de compartir tiempo juntas en la naturaleza.