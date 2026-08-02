Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Costa Rica: 36 pasajeros pierden su vuelo tras falla en sistema

La interrupción tecnológica vinculada a bases de datos judiciales derivó en trámites más lentos para la salida e ingreso de viajeros, y obligó al personal a usar tarjetas manuales mientras se aplicaban protocolos de contingencia

Menos de un mes después del incidente de julio, los controles en Costa Rica operaron con tarjetas físicas, demoras en cadena y afectación directa para quienes entraban o salían del país.
Menos de un mes después del incidente de julio, los controles en Costa Rica operaron con tarjetas físicas, demoras en cadena y afectación directa para quienes entraban o salían del país.
Guardar

La caída de los sistemas del Poder Judicial obligó este sábado a cancelar un vuelo en el aeropuerto Juan Santamaría y ralentizó los controles de Migración en Costa Rica, una interrupción que volvió a golpear la salida e ingreso de viajeros menos de un mes después de una falla similar.

El impacto más concreto recayó sobre 36 pasajeros de JetBlue, que perdieron su vuelo por las demoras en el trámite migratorio. El sistema se restableció a las 15:10, después de que los problemas escalaran desde un primer reporte de lentitud difundido cerca del mediodía.

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que la afectación se originó por la caída de los sistemas informáticos del Poder Judicial a nivel nacional. Mientras se recuperaba la conectividad, el servicio siguió operando con protocolos de contingencia, aunque a un ritmo más lento en los distintos puestos de control.

PUBLICIDAD

La institución confirmó además que, ante la inoperatividad del sistema, el personal aplicó el protocolo físico con tarjetas manuales de ingreso y egreso para procesar a los viajeros. Durante el día se reportaron largas filas en la terminal aérea.

La falla volvió a interrumpir el control migratorio en menos de un mes

La Dirección General de Migración y Extranjería señaló que esta fue la segunda interrupción de este tipo en menos de un mes. La referencia inmediata es el incidente del 12 de julio, cuando se presentó una situación similar en la misma terminal aérea por la caída del sistema migratorio vinculado a la autoridad judicial.

Mientras Migración atribuyó el problema a la desconexión judicial, esa entidad dijo que sus servidores estaban normales y el cruce de versiones coincidió con retrasos, filas y una salida cancelada.
Mientras Migración atribuyó el problema a la desconexión judicial, esa entidad dijo que sus servidores estaban normales y el cruce de versiones coincidió con retrasos, filas y una salida cancelada.

Migración expresó su preocupación por las reiteradas fallas y atribuyó el trastorno a la desconexión de las bases de datos del Poder Judicial. La entidad sostuvo que esas interrupciones afectan la agilidad de los controles migratorios y terminan repercutiendo en la operación de salida e ingreso de personas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y otros puestos.

PUBLICIDAD

Lo que en un inicio fue descrito como una lentitud en los controles terminó en una afectación directa para los viajeros. Aunque en las primeras horas las autoridades indicaron que no había salidas perdidas, la persistencia del problema técnico derivó en la cancelación de un vuelo y en la pérdida de embarque para decenas de pasajeros.

El Poder Judicial afirmó que sus servidores funcionaban con normalidad

Desde el Poder Judicial indicaron que este sábado tenían programado un mantenimiento en los enlaces de internet con afectación interna, pero reconocieron que la situación estaba repercutiendo en el servicio de migración. La oficina de prensa de la institución afirmó: “Se han revisado los enlaces y los servidores que Migración consume y todos se encuentran funcionando con normalidad”.

El Poder Judicial afirmó que sus servidores funcionaban con normalidad, aunque reconoció que un mantenimiento en los enlaces de internet repercutía en el servicio de Migración.
El Poder Judicial afirmó que sus servidores funcionaban con normalidad, aunque reconoció que un mantenimiento en los enlaces de internet repercutía en el servicio de Migración.

La misma comunicación añadió: “Personal técnico de la DTIC del Poder Judicial ya trabajan con los técnicos de migración para validar cuál es la afectación que ellos están sufriendo en estos momentos”.

Esa posición contrastó con la de Migración, que responsabilizó la caída de los sistemas judiciales por el caos operativo. La discrepancia entre ambas instituciones quedó expuesta mientras el aeropuerto seguía funcionando con procedimientos manuales y los pasajeros enfrentaban retrasos en cadena.

La falla fue reportada a escala nacional y afectó los procesos de control migratorio en distintos puntos del país. En el caso del principal aeropuerto costarricense, la consecuencia inmediata fue la interrupción de la operación habitual hasta el restablecimiento del sistema a las 15:10.

Temas Relacionados

Poder JudicialCosta RicaMigraciónSeguridad informática

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Si no quieren estar con una mujer, déjenla”: Investigan presunto feminicidio y suicidio de una pareja dominicana

Agentes del DICRIM y la DEAMVI intentan armar el rompecabezas tras el hallazgo de dos cadáveres en la comunidad de Los Rieles, en la provincia Duarte. Lo que parecía ser una convivencia tranquila de apenas cuatro meses entre Brenda Liz Marte y Luis Andrés Mena Guzmán terminó de forma trágica

“Si no quieren estar con una mujer, déjenla”: Investigan presunto feminicidio y suicidio de una pareja dominicana

¿Qué cambia desde hoy en los controles del Aeropuerto Internacional de El Salvador?

La medida, habilitada tras una evaluación de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, busca reducir tiempos de espera y elevar la capacidad de atención ante un periodo de alta demanda de viajeros

¿Qué cambia desde hoy en los controles del Aeropuerto Internacional de El Salvador?

El Colegio de Abogados de Guatemala expresa preocupación por la violencia tras el desalojo de Juana Santiago Chel, en Nebaj

La entidad rechazó el uso excesivo de la fuerza en ejecuciones judiciales y pidió que los hechos sean esclarecidos con rapidez, imparcialidad y transparencia, sin estigmatizar a personas o comunidades afectadas

El Colegio de Abogados de Guatemala expresa preocupación por la violencia tras el desalojo de Juana Santiago Chel, en Nebaj

Imputan cargos al primer sospechoso de captar panameños para la guerra entre Ucrania y Rusia

El Ministerio Público sostiene que las víctimas fueron engañadas con ofertas laborales antes de ser enviadas hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Imputan cargos al primer sospechoso de captar panameños para la guerra entre Ucrania y Rusia

Honduras: Una madre es investigada por presuntamente quemar a su hijo de 13 años como castigo tras un incidente con su hermano menor

Los menores permanecen bajo atención médica mientras la Policía, la DPI y el Ministerio Público investigan cómo ocurrieron las lesiones y si existió maltrato dentro del hogar.

Honduras: Una madre es investigada por presuntamente quemar a su hijo de 13 años como castigo tras un incidente con su hermano menor

TECNO

Qué pasa en Spider-Man: Brand New Day, dónde ver la película y más preguntas de lo nuevo de Marvel en Google

Qué pasa en Spider-Man: Brand New Day, dónde ver la película y más preguntas de lo nuevo de Marvel en Google

Estos son los 4 juegos gratis de Steam disponibles solo hasta el lunes 3 de agosto

Con qué frecuencia se debe reiniciar el celular para protegerlo de ciberataques

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

ENTRETENIMIENTO

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

Marvel revela cómo Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador"

MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

MUNDO

El debate por la agenda trans llegó a Naciones Unidas: enfrenta a feministas históricas con una funcionaria de ONU Mujeres

El debate por la agenda trans llegó a Naciones Unidas: enfrenta a feministas históricas con una funcionaria de ONU Mujeres

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Al menos tres muertos y 21 heridos por una explosión de una bomba cerca de un café del centro de Moscú

La Justicia rusa ordenó la detención del director de una filial de la energética estatal Gazprom por cargos de corrupción

Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia