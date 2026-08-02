Costa Rica: 36 pasajeros pierden su vuelo tras falla en sistema

Menos de un mes después del incidente de julio, los controles en Costa Rica operaron con tarjetas físicas, demoras en cadena y afectación directa para quienes entraban o salían del país.

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La caída de los sistemas del Poder Judicial obligó este sábado a cancelar un vuelo en el aeropuerto Juan Santamaría y ralentizó los controles de Migración en Costa Rica, una interrupción que volvió a golpear la salida e ingreso de viajeros menos de un mes después de una falla similar.

El impacto más concreto recayó sobre 36 pasajeros de JetBlue, que perdieron su vuelo por las demoras en el trámite migratorio. El sistema se restableció a las 15:10, después de que los problemas escalaran desde un primer reporte de lentitud difundido cerca del mediodía.

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que la afectación se originó por la caída de los sistemas informáticos del Poder Judicial a nivel nacional. Mientras se recuperaba la conectividad, el servicio siguió operando con protocolos de contingencia, aunque a un ritmo más lento en los distintos puestos de control.

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La institución confirmó además que, ante la inoperatividad del sistema, el personal aplicó el protocolo físico con tarjetas manuales de ingreso y egreso para procesar a los viajeros. Durante el día se reportaron largas filas en la terminal aérea.

La falla volvió a interrumpir el control migratorio en menos de un mes

La Dirección General de Migración y Extranjería señaló que esta fue la segunda interrupción de este tipo en menos de un mes. La referencia inmediata es el incidente del 12 de julio, cuando se presentó una situación similar en la misma terminal aérea por la caída del sistema migratorio vinculado a la autoridad judicial.

Mientras Migración atribuyó el problema a la desconexión judicial, esa entidad dijo que sus servidores estaban normales y el cruce de versiones coincidió con retrasos, filas y una salida cancelada.

Migración expresó su preocupación por las reiteradas fallas y atribuyó el trastorno a la desconexión de las bases de datos del Poder Judicial. La entidad sostuvo que esas interrupciones afectan la agilidad de los controles migratorios y terminan repercutiendo en la operación de salida e ingreso de personas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y otros puestos.

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Lo que en un inicio fue descrito como una lentitud en los controles terminó en una afectación directa para los viajeros. Aunque en las primeras horas las autoridades indicaron que no había salidas perdidas, la persistencia del problema técnico derivó en la cancelación de un vuelo y en la pérdida de embarque para decenas de pasajeros.

El Poder Judicial afirmó que sus servidores funcionaban con normalidad

Desde el Poder Judicial indicaron que este sábado tenían programado un mantenimiento en los enlaces de internet con afectación interna, pero reconocieron que la situación estaba repercutiendo en el servicio de migración. La oficina de prensa de la institución afirmó: “Se han revisado los enlaces y los servidores que Migración consume y todos se encuentran funcionando con normalidad”.

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El Poder Judicial afirmó que sus servidores funcionaban con normalidad, aunque reconoció que un mantenimiento en los enlaces de internet repercutía en el servicio de Migración.

La misma comunicación añadió: “Personal técnico de la DTIC del Poder Judicial ya trabajan con los técnicos de migración para validar cuál es la afectación que ellos están sufriendo en estos momentos”.

Esa posición contrastó con la de Migración, que responsabilizó la caída de los sistemas judiciales por el caos operativo. La discrepancia entre ambas instituciones quedó expuesta mientras el aeropuerto seguía funcionando con procedimientos manuales y los pasajeros enfrentaban retrasos en cadena.

La falla fue reportada a escala nacional y afectó los procesos de control migratorio en distintos puntos del país. En el caso del principal aeropuerto costarricense, la consecuencia inmediata fue la interrupción de la operación habitual hasta el restablecimiento del sistema a las 15:10.

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