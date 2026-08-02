El apetito por el crédito repunta en Panamá: autos, tarjetas y préstamos personales impulsan la recuperación

Los préstamos para la compra de automóviles registraron el mayor crecimiento entre los créditos de consumo durante el primer semestre de 2026, según la Superintendencia de Bancos de Panamá. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Los panameños aumentaron el uso del crédito para comprar automóviles, financiar gastos personales y realizar consumos con tarjetas durante el primer semestre de 2026.

La expansión de estos productos convirtió al financiamiento de los hogares en uno de los principales motores de la actividad bancaria, en contraste con el comportamiento más débil de los préstamos destinados a algunos sectores empresariales.

Al mismo tiempo, la banca registró más depósitos, elevada liquidez y una reducción proporcional de la morosidad, aunque persisten señales que deberán vigilarse durante los próximos meses.

La cartera crediticia local del Sistema Bancario Nacional alcanzó 65,592.7 millones de dólares al cierre de junio, un crecimiento interanual de apenas 1.26%. Sin embargo, esta cifra general oculta diferencias importantes.

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El crédito al sector público aumentó 19.39% y explicó alrededor del 56% de todo el incremento, mientras el financiamiento al sector privado creció solamente 0.58%.

Las tarjetas de crédito sumaron más de 2,850 millones de dólares en saldos al cierre de junio de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto significa que el avance de los préstamos no estuvo impulsado de manera uniforme por las empresas y los consumidores, sino que una parte considerable respondió al mayor financiamiento otorgado a entidades públicas.

Dentro del sector privado, el mayor dinamismo se concentró en los hogares. El financiamiento destinado a vivienda y consumo personal alcanzó 36,997.9 millones de dólares, después de crecer 3.26% en un año. De ese total, 21,614 millones correspondieron a préstamos hipotecarios y 15,383.9 millones a créditos de consumo.

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Aunque las hipotecas continúan representando la mayor parte de la deuda de las familias, solo aumentaron 1.50%, mientras el consumo avanzó a un ritmo casi cuatro veces superior, con un crecimiento de 5.83%.

El producto con mayor crecimiento porcentual fueron los préstamos para la compra de automóviles, cuyo saldo pasó de 2,129 millones a 2,371 millones de dólares, un aumento de 11.4%.

Los depósitos superaron los 121,800 millones de dólares y continuaron siendo la principal fuente de financiamiento de la banca panameña. Archivo

La cartera sumó 242 millones de dólares adicionales en doce meses y representó aproximadamente 15.4% de todo el crédito de consumo. El resultado muestra una mayor demanda de financiamiento para vehículos, aunque el informe de la Superintendencia de Bancos no distingue entre automóviles nuevos y usados ni permite determinar cuánto del incremento estuvo relacionado con cambios en los precios de los vehículos.

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Los préstamos personales continuaron siendo el principal componente del crédito de consumo, con un saldo de 10,159 millones de dólares y una participación cercana al 66%.

En comparación con junio de 2025, aumentaron 403 millones de dólares, equivalentes a 4.1%. Estos préstamos son generalmente de libre disponibilidad y pueden emplearse para educación, mejoras de vivienda, gastos médicos, consolidación de obligaciones o compra de bienes y servicios.

También aumentaron los saldos de las tarjetas de crédito, que pasaron de 2,652 millones a 2,854 millones de dólares, un incremento de 7.6%. Las tarjetas concentraron alrededor de 18.6% de la cartera de consumo y sumaron 202 millones de dólares adicionales.

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Este avance puede estar relacionado con un mayor volumen de compras y pagos financiados, pero también obliga a observar la capacidad de pago de las familias, debido a que este producto suele tener un costo financiero más elevado que los préstamos personales, hipotecarios o para automóviles.

Aunque el saldo hipotecario creció con moderación, junio dejó señales de una recuperación en la originación de nuevos préstamos para vivienda. Crédito Dreamstime

En el mercado de vivienda, el crecimiento fue más moderado. La cartera hipotecaria aumentó 320.4 millones de dólares, hasta alcanzar 21,614 millones, con una variación de 1.50%.

No obstante, junio dejó una señal de recuperación: los nuevos préstamos hipotecarios crecieron 34.3%, hasta 157.5 millones de dólares, mientras las nuevas colocaciones para construcción aumentaron 37.1%, hasta 208.4 millones.

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En conjunto, ambos segmentos originaron 365.9 millones durante ese mes, 35.9% más que un año antes. Pese al repunte, el acumulado semestral todavía se mantuvo por debajo de 2025.

El financiamiento empresarial ofreció una imagen menos uniforme. La cartera destinada a empresas representó aproximadamente 41.1% del crédito privado y se situó en 25,766 millones de dólares. El comercio, principal componente, creció apenas 0.94%, hasta 13,831.7 millones.

En contraste, el saldo de los créditos a la industria disminuyó 13.79% y el destinado a construcción cayó 10.20%. Agricultura bajó 5.62% y ganadería 2.13%, mientras aumentaron las actividades financieras, la pesca y la minería, aunque estas dos últimas parten de saldos considerablemente menores.

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El sistema bancario panameño cerró el primer semestre con depósitos por más de 121,800 millones de dólares y una mejora en los indicadores de morosidad. Alex Hernández

Las nuevas colocaciones, sin embargo, mostraron una mejora importante al final del semestre. En junio se otorgaron 2,859.6 millones de dólares en créditos nuevos, un incremento de 44.07% y el mayor monto mensual desde el inicio de la serie en 2012. El aumento estuvo liderado por empresas financieras, industria y entidades públicas.

En el acumulado de enero a junio, la originación industrial creció 27.69% y la de empresas financieras 27.65%, mientras el comercio siguió siendo el principal receptor de crédito empresarial, pese a registrar una reducción de 1.94% en las nuevas colocaciones.

La morosidad general permaneció controlada. La cartera morosa y vencida del Centro Bancario Internacional alcanzó 3,757.8 millones de dólares, prácticamente igual que un año antes, mientras su incidencia bajó de 3.69% a 3.55% del total. La cartera vencida disminuyó de 2,268.5 millones a 2,244.3 millones. Entre los hogares, sin embargo, los créditos morosos aumentaron de 1,036 millones a 1,101 millones y su peso pasó de 3% a 3.1%, aunque los préstamos vencidos disminuyeron de 1,037 millones a 999 millones.

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El sistema mantiene una posición amplia para enfrentar esos riesgos. Los depósitos alcanzaron 121,866 millones de dólares, después de crecer 7.69%, muy por encima del aumento del crédito. Los depósitos de particulares explicaron aproximadamente 93.5% del incremento, mientras las captaciones externas crecieron 11.69%.

Los bancos registraron un aumento en los nuevos préstamos para construcción, pese a que la cartera total del sector aún muestra una contracción interanual. (Foto: Shutterstock)

No obstante, el gasto de los bancos en provisiones para posibles pérdidas aumentó 36%, una advertencia de que las entidades están reforzando sus coberturas. La principal prueba para el segundo semestre será determinar si el repunte de junio continúa sin provocar un deterioro en la capacidad de pago de hogares y empresas.