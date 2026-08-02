Cinzia Francischiello habló tras su salida de Gran Hermano: “Sigo con el corazón (y la espalda) rotos”

Guardar

Cinzia Francischiello no pudo elegir cómo despedirse de la casa más famosa. El jueves 30 de julio sufrió un accidente dentro del reality y debió ser trasladada de urgencia a un hospital. Mientras se recuperaba, la producción emitió un comunicado que dejó todo dicho: eliminación definitiva, sin posibilidad de retorno.

Tres meses después de haber entrado sin un teléfono en la mano, la joven venezolana volvió a las redes. Lo hizo por X, con dos tuits que sumaron más de 400 mil visualizaciones en pocas horas y que condensan el estado en el que salió: el cuerpo golpeado, el corazón partido y las ganas intactas de volver.

PUBLICIDAD

Le costó encontrar las palabras. “Hasta para dirigirme a ustedes me sobreexijo porque siento que hasta con este mensaje merecen lo mejor”, escribió. Reconoció que lleva tres meses sin agarrar un teléfono y que no sabe por dónde empezar: ponerse al día con lo que pasó en el juego, recuperarse de la lesión y “afrontar el dolor de que termine de esta forma”.

No es una sola cosa la que duele. Es todo junto. El cuerpo y el ánimo acusan el golpe por igual, y Cinzia no lo disimula. “Sigo con el corazón (y la espalda) rotos”, escribió, y enseguida buscó a quién dirigir el reclamo antes de resignarse: “Diría que no es justo pero, ¿a quién? Si así lo quiso Dios. Qué reproches puedo hacer. La vida y esas cosas que no entendemos”.

PUBLICIDAD

Cinzia se despidió de la casa de Gran Hermano por medio de sus redes sociales

Sobre su paso por el juego no tiene dudas. “LO DI TODO Y MÁS”, escribió en mayúsculas, sin margen para la ambigüedad. Contó que nunca quiso que esa fuera su salida y que siempre les decía a sus seguidores que iba a estar en la casa hasta que ellos quisieran. La interrupción forzada por el accidente rompió ese pacto de una forma que todavía le cuesta procesar.

“Pero está el ‘supremo’ del juego (ustedes) y el supremo de la vida que es Dios, y se ve que tenía otros planes”, admitió. “Trataré de aceptar este designio que me duele y me rompe el corazón.” La resignación convive con la tristeza, y Cinzia no intenta disfrazar una con la otra.

PUBLICIDAD

Las ganas de volver, en cambio, las dejó en claro sin rodeos. “Obvio que quiero volver, así ya no pueda ganar, espero encontrar otra forma porque creo que merezco una despedida de la casa tal y como la soñé.” No es un reclamo al aire: es una declaración dirigida a los mismos seguidores que, según ella, son el verdadero “supremo” del juego.

Cerró el primer tuit —que acumuló 229.400 visualizaciones— pidiendo disculpas por la sintaxis, que atribuyó a los meses sin escribir, con un paréntesis de humor en medio del dolor: “Tengo meses sin escribir jajajaja ay los amo con todo mi corazón”. Y dejó una promesa: ir poniéndose al día y mantener a sus seguidores al tanto de su proceso de recuperación.

PUBLICIDAD

Cinzia se despidió en redes de Gran Hermano e inició la campaña para volver (X)

Once minutos después publicó el segundo mensaje, donde amplió el descargo y se dirigió específicamente a quienes en algún momento no se sintieron identificados con su juego o su estilo. “Lamentablemente la fórmula infalible para equivocarse es ‘hacer’ y seguramente cometí millones de errores”, arrancó, sin evasivas.

Les pidió perdón a los seguidores de Gran Hermano y aclaró que todo lo que hizo fue “desde la mejor intención de honrar el formato, respetarlo y que uds supieran cuánto valoro estar ahí y cuánto provecho quise sacarle”. La aclaración apunta a despejar una lectura que, según sus propias palabras, siempre le molestó.

PUBLICIDAD

Sobre sus motivaciones para entrar al reality fue tajante: “Yo veía el programa y detestaba aquellos que iban a solo ser famosos de gratis. Les juro que no me interesaba eso en lo más mínimo, sino que ustedes, que merecen todo el respeto supieran que yo estaba puesta para darlo todo en un lugar que LO MERECE TODO”.

El segundo tuit, que llegó a 171.900 visualizaciones, cerró con una invitación directa a sus seguidores: “Me cuesta aceptar que terminó mi paso por la casa y más de esta forma, si ustedes creen que merezco volver, yo me sumo al Trend. Cinzia merece volver”.

PUBLICIDAD