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La Concacaf celebra que la FIFA retire su plan de crear una filial para comercializar el Mundial

El organismo regional y sus 41 asociaciones miembro señalaron que el desistimiento del proyecto FIFA Forward Enterprise frena un cambio en el control de los derechos comerciales y exige mayor rendición de cuentas

La Concacaf y sus 41 federaciones miembro celebraron que la FIFA retirara su intento de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.
La Concacaf y sus 41 federaciones miembro celebraron que la FIFA retirara su intento de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.
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La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y sus 41 federaciones miembro celebraron este sábado la retirada de la FIFA en su intento de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo, una propuesta que había generado amplias críticas entre los organismos rectores del fútbol, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con el comunicado difundido por Concacaf, la decisión de la FIFA de desistir de la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial destinada a gestionar las operaciones comerciales y los eventos principales de la organización, representa un triunfo para la transparencia y la gobernanza en el deporte. La FIFA había anunciado el pasado miércoles su intención de vender el 20 % de FFE, lo que habría significado un cambio considerable en la estructura de control sobre los derechos comerciales del Mundial.

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La reacción de las federaciones fue inmediata. El jueves, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) advirtió que sus miembros no participarían en futuras competiciones bajo el nuevo esquema, lo que supuso un revés clave para la iniciativa, según datos de EFE. El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comunicó oficialmente el retiro del proyecto tras haber “escuchado atentamente a todas las partes”.

La FIFA desistió de FIFA Forward Enterprise, la filial que iba a gestionar operaciones comerciales y eventos principales del organismo. (Posteo en redes de Fernando Palomo)
La FIFA desistió de FIFA Forward Enterprise, la filial que iba a gestionar operaciones comerciales y eventos principales del organismo. (Posteo en redes de Fernando Palomo)

En su pronunciamiento, Concacaf subrayó la importancia de la unidad entre sus asociaciones miembro para defender los intereses del fútbol a largo plazo y proteger los principios de buena gobernanza. “Los acontecimientos de los últimos días han puesto de manifiesto algo que ya no se puede ignorar: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, se impulsó al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, consulta ni el debido proceso”, señaló la organización en su escrito recogido por EFE.

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Concacaf agradeció el papel de los medios de comunicación por visibilizar el debate y recordó a FIFA que su función es actuar en beneficio del fútbol y sus miembros, no como una empresa privada. “Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Este reciente acto unilateral y flagrante de mala gestión y liderazgo se inscribe en un patrón de errores y comportamientos similares. Es imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia”, advirtió la Confederación en su comunicado citado por EFE.

Imagen de archivo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saludando antes del sorteo del Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D.C., EEUU. 5 diciembre 2025. REUTERS/Brian Snyder
Imagen de archivo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saludando antes del sorteo del Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D.C., EEUU. 5 diciembre 2025. REUTERS/Brian Snyder

Como garantía de seguimiento, los miembros del Consejo de la FIFA pertenecientes a Concacaf confirmaron que participarán de manera directa en los órganos decisorios del organismo, a fin de velar por la correcta aplicación de los estatutos y procedimientos en materia de gobernanza, rendición de cuentas y liderazgo.

El episodio dejó en evidencia la capacidad de respuesta de las federaciones ante proyectos que, a juicio de Concacaf, podrían poner en riesgo la integridad del principal evento deportivo global. “La unidad demostrada esta semana por nuestras Asociaciones Miembro ha reafirmado que, cuando se guía por el coraje, la integridad y una buena gobernanza, el fútbol seguirá estando donde le corresponde: en manos del fútbol, y no de un solo individuo”, concluyó Concacaf en su nota, según EFE.

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