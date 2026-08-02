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El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspendió de forma temporal el bombeo tras los ataques ucranianos

La entidad que traslada crudo kazajo hasta la terminal rusa de Novorosiisk detuvo el flujo el 31 de julio, aunque el Ministerio de Energía de Kazajistán dice que el almacenamiento sigue recibiendo cargamentos

El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspende las operaciones del conducto por los ataques de Ucrania
El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspende las operaciones del conducto por los ataques de Ucrania
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El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) ha confirmado la suspensión temporal de las operaciones del conducto, que transporta crudo desde Kazakistán a la terminal rusa de Novorosiisk, pero las autoridades kazajas han garantizado que siguen recibiendo petróleo de los transportistas en sus tanques de almacenamiento.

“El 31 de julio, CPC suspendió temporalmente las operaciones del oleoducto. Sin embargo, se sigue recibiendo petróleo de los transportistas y se continúa llenando el parque de tanques”, ha explicado Asel Serikpaeva, asesora del ministro y representante oficial del Ministerio de Energía de Kazajistán.

“Los aumentos adicionales en los volúmenes de transporte dependerán de la disponibilidad oportuna de buques cisterna para la carga en la terminal marítima”, señaló el departamento antes de insistir en que la situación está bajo control.

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Cabe recordar que Ucrania ha dedicado el pasado mes de julio ha dirigir sus ataques contra los buques cisterna en aguas de la terminal marítima de CPC. El 20 de julio, el consorcio anunció la suspensión de la carga de petróleo en la terminal marítima y posteriormente se vio obligado a suspender la recepción de crudo. Como consecuencia, Kazajistán se vio forzado a reducir su producción de petróleo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha anunciado esta misma tarde nuevos ataques contra la infraestructura petrolera de Rusia en el mar Negro y el mar de Azov.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (Niall Carson/PA Wire/dpa)
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (Niall Carson/PA Wire/dpa)

Zelensky ha asegurado también que sus fuerzas han conseguido hundir un carguero ruso, el ‘Yanina’, un incidente confirmado por el director ejecutivo de Rosatom, Alexei Lijachev, propietaria del barco. Los 17 tripulantes fueron rescatados.

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“Quiero dejar claro que se trataba de un buque portacontenedores civil completamente normal, que navegaba en aguas internacionales y transportaba mercancías civiles, desde alimentos congelados hasta materiales de construcción y acabado. Los 17 tripulantes fueron rescatados y se encuentran en buen estado de salud”, ha asegurado Lujachev a la agencia rusa Interfax.

“Un ataque como este no puede interpretarse de otra manera que como piratería y robo en alta mar”, ha añadido.

El presidente ucraniano ha añadido que otras tres refinerías de petróleo rusas en la república de Baskortostán, en el suroeste del país, han sido alcanzadas, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora al respecto.

El Ministerio de Energía de Kazajistán afirmó este sábado que no contempla un escenario que implique el cierre total del Conscorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), a través del cual Kazajistán exporta la mayor parte de su petróleo a los mercados mundiales y que ha sido en varias ocasiones objetivo de ataques a causa de la guerra de Ucrania.

“En algunos medios de comunicación ha aparecido información sobre un posible cierre total de las operaciones del KTK. Este escenario no se está considerando”, reza un comunicado del ministerio citado por TASS.

Ayer el KTK suspendió temporalmente sus operaciones, aunque sí continúa llenándose la terminal de almacenamiento así como los transportistas también siguen recibiendo petróleo.

En julio se produjeron varios ataques con drones contra el KTK, el más reciente el pasado jueves, cuando dos buques cisterna fletados para la carga de crudo fueron atacados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán condenó previamente los ataques contra el oleoducto, calificándolos de violación de los intereses económicos del país.

(Con información de Europa Press)

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