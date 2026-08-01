Un jugador de la selección argentina podría irse de su club tras seis años y medio: los dos equipos interesados

Exequiel Palacios en acción con la camiseta de la selección argentina ante Jordania en el Mundial 2026 (Reuters/Tim Heitman)

Guardar

El futuro de Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen podría definirse en los próximos días. El mediocampista que jugó el Mundial 2026 con la selección argentina y que fue campeón en Qatar 2022 estaría cerca de culminar su ciclo en el conjunto alemán, del cual es parte desde hace seis años y medio.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, especialista en temas referentes al mercado de pases, el tucumano de 27 años está en la mira de dos equipos. Uno de ellos es el RB Leipzig que dirige el argentino Martín Demichelis, por lo que no se iría de la Bundesliga en caso de llegar a un acuerdo. El otro pretendiente es el Ipswich Town de Inglaterra, que viene de ascender a la Premier League.

PUBLICIDAD

“Exequiel Palacios, con opciones de dejar al Bayer Leverkusen tras varios años con títulos y listo para un nuevo capítulo. Ipswich Town y RB Leipzig ambos interesados en el mediocampista. Nada acordado ni cercano aún. Las negociaciones continúan”, informó Romano en su cuenta de X (ex Twitter).

Según Fabrizio Romano, Exequiel Palacios podría dejar el Bayer Leverkusen tras seis años y medio

El volante mixto surgido de River Plate (posee un 10% de plusvalía por una futura venta) es un símbolo del Bayer Leverkusen, club al que arribó en enero de 2020 con un contrato por cinco temporadas que luego extendió. Palacios lleva disputados 168 partidos oficiales con los alemanes, en los que aportó 15 goles y 12 asistencias, además de lograr tres títulos: la Bundesliga 2023/24 (campeón invicto), la Copa de Alemania de ese mismo año y la Supercopa de Alemania 2024.

PUBLICIDAD

Si bien no se precisaron montos sobre una posible venta o información sobre su cláusula de salida, el pase rondaría los 25 millones de euros. El mediocampista tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta el 30 de junio de 2030.

El Tucu Palacios tuvo además participación en el Mundial 2026 con la selección argentina. El nacido en Famaillá fue titular en la tercera fecha del Grupo J, frente a Jordania. La particularidad es que lo hizo en un puesto nuevo para él, ya que Lionel Scaloni lo utilizó como lateral por derecha para preservar a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que llegaron con molestias físicas.

PUBLICIDAD

Exequiel Palacios tiene contrato hasta 2030 con Bayer Leverkusen, pero lo buscan otros dos equipos y podría emigrar

“Todos están para dar una mano en el equipo, no queríamos arriesgar a Nahuel, queríamos cuidar a Gonzalo. Pala nos dio una mano pensando en un eventual problema que podemos tener en ese puesto”, explicó Scaloni tras el partido. El entrenador argentino agregó: “En principio, estuvo entrenando cuando Gonzalo (Montiel) estuvo algunos días afuera después de Argelia. Consideramos que es una posición en la que tenemos que tener variantes. A Nahuel (Molina) que venía de un parate bastante largo le dimos descanso y a Gonzalo no lo quiero arriesgar particularmente porque creo que puede ser importante en momentos puntuales del Mundial, y ojalá así sea”.

Scaloni expresó luego la importancia de Palacios para cubrir el puesto requerido. “Siempre que ha estado, respondió. Yo sé que si le pregunto si estaba para jugar, me hubiera dicho que sí. Pero hay veces que le tenemos que agradecer la predisposición al futbolista. Era un partido para no arriesgar jugadores y poder ver un eventual jugador que pueda jugar en una posición. No tenemos muchos que puedan jugar ahí, y Pala lo ha hecho bien. Giuliano (Simeone) le ha dado una mano”, completó.

PUBLICIDAD