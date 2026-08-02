“¡Sos una mala madre!”: capturan a mujer que fue grabada amenazando a una adulta mayor con una faja

Tirsa Borjas fue detenida luego de que un video en redes sociales la mostrara en una discusión con su madre, una adulta mayor. (Foto: HCH)

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La difusión de un video en redes sociales terminó con la captura de una mujer identificada como Tirsa Borjas, señalada de agredir y amenazar a su propia madre durante un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.

Las imágenes, grabadas por una persona que se encontraba en la vivienda, comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales y provocaron una ola de indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron la forma en que la mujer se dirigía a una adulta mayor durante una acalorada discusión.

En la grabación se observa a Tirsa Borjas sosteniendo una faja mientras increpa a su madre y profiere una serie de insultos en su contra. Durante el altercado también golpea un sillón con el objeto, mientras continúa amenazando verbalmente a la mujer.

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En el video se escucha a la ahora detenida gritar frases ofensivas contra su madre, en medio de una discusión cuya causa todavía no ha sido detallada por las autoridades. La secuencia muestra un ambiente de tensión dentro de la vivienda, mientras la adulta mayor permanece frente a su hija durante el enfrentamiento.

El material audiovisual también evidencia la presencia de un hombre que registra toda la escena con un teléfono celular.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el hombre —quien presuntamente sería hijo de la mujer agredida— no interviene físicamente en la discusión y únicamente le pide a la adulta mayor que reaccione ante la actitud de su hija, recordándole que ella es su madre.

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En el video se observa a la mujer sosteniendo una faja mientras increpa verbalmente a su madre durante la discusión. La Policía Nacional intervino tras la difusión de las imágenes y procedió con la captura de la sospechosa. (Video: Redes sociales)

A medida que transcurren los segundos, la confrontación verbal aumenta de intensidad. La mujer continúa sosteniendo la faja mientras lanza amenazas e insultos, una conducta que posteriormente fue ampliamente criticada por usuarios de redes sociales tras hacerse públicas las imágenes.

La rápida difusión del video permitió que el caso llegara a conocimiento de las autoridades. Luego de analizar el contenido de la grabación, agentes de la Policía Nacional localizaron y procedieron con la detención de Tirsa Borjas, quien ahora deberá responder por los hechos que son investigados por las autoridades competentes.

Hasta el momento, la Policía no ha informado si la adulta mayor sufrió lesiones físicas durante el incidente o si únicamente fue víctima de agresiones verbales y amenazas. No obstante, las investigaciones continúan para establecer todas las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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El caso ha reavivado el debate sobre la violencia contra los adultos mayores, un problema que especialistas consideran muchas veces permanece oculto dentro del entorno familiar debido al temor de las víctimas a denunciar a sus propios familiares o a la dependencia económica y emocional que mantienen con ellos.

Las personas de la tercera edad son consideradas un grupo en condición de especial vulnerabilidad, por lo que las instituciones encargadas de la protección de sus derechos reiteran la importancia de denunciar cualquier forma de maltrato, ya sea físico, psicológico, verbal, patrimonial o por abandono.

La grabación del altercado se convirtió en la principal evidencia para que las autoridades iniciaran la investigación del caso. (Foto: Cortesía)

El episodio ocurrido en Teupasenti se produce apenas unos días después de otro caso similar que también generó una fuerte reacción entre la población hondureña.

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En el barrio Sierra Pina, de La Ceiba, departamento de Atlántida, otra mujer identificada como Yanira Quiroz fue detenida luego de que se viralizara un video en el que aparecía golpeando e insultando a su madre, también una adulta mayor.

Al igual que en el caso de Tirsa Borjas, las imágenes circularon ampliamente en redes sociales antes de que las autoridades intervinieran. La difusión del video provocó una ola de comentarios de rechazo y llevó a la Policía Nacionala ejecutar la captura de la sospechosa.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales en el caso de Tirsa Borjas. La investigación busca establecer el alcance de las agresiones registradas en el video y recopilar otros elementos de prueba que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

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