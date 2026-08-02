Mientras busca que los argentinos saquen los “dólares del colchón”, Caputo se armó su propio colchón de pesos

Billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos junto a dólares estadounidenses sobre una superficie de madera, simbolizando la relación cambiaria y la coyuntura económica entre Argentina y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un reciente informe constató la estabilización del manejo de la deuda en pesos del Tesoro. Esa estabilización dio como resultado que en los últimos meses el Tesoro Nacional lograra tres cosas importantes relacionadas al manejo de la deuda en pesos.

En primer lugar, señala el informe de la consultora Quantum, el manejo oficial logró que la tasa de renovación de esa deuda superara a los vencimientos, algo distinto a lo que había ocurrido durante 2025. Un segundo logro de las colocaciones en moneda local fue que, en un contexto de condiciones financieras más estables, se pudo extender el plazo promedio de la deuda. Y esa extensión de plazos, resalta Quantum, se hizo “a tasas alineadas con la expectativa de inflación y depreciación, mediante una oferta variada de instrumentos”. El tercer aspecto que destaca el informe es que al acumular recursos en pesos para diversos “gastos eventuales, incluyendo la compra de dólares al Banco Central”, el Tesoro logró aumentar los recursos para atender pagos de la deuda y otras obligaciones en esa moneda.

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El informe desmenuza esos tres aspectos:

Tasa de renovación

En lo que va de 2026 -incluida la licitación de esta semana- el Tesoro Nacional tuvo una tasa promedio de renovación de los vencimientos en pesos del 117%. “De esta manera, acumuló disponibilidades (y deuda) en todos los meses, con la excepción de junio de 2026, cuando la tasa de renovación fue de 78%, en el contexto de mayores necesidades de pesos para atender el incremento estacional del gasto”, dice el informe.

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La tasa de renovación por arriba de 100% a lo largo del año contrasta con la tasa promedio de 84% registrada el año pasado, “cuando solo a comienzos de año fue significativamente superior al 100% y bajó al 25% en plena tensión monetaria y cambiaria de 2025. La política monetaria del Banco Central durante 2026, que derivó en la estabilidad de las tasas de interés e importantes compras de dólares por el BCRA, facilitó el aumento del financiamiento en pesos del Tesoro”, dice Quantum.

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Condiciones más estables, plazos mayores

A una superior tasa de renovación de los vencimientos, el Tesoro sumó la extensión del plazo promedio de la deuda en pesos emitida a lo largo del año en curso. La evolución lo muestra claramente. El informe precisa que mientras en enero las colocaciones fueron a un plazo promedio de 0,46 años, en la más reciente licitación el plazo promedio fue 1,97 años, algo que se logró ofreciendo un menú diverso de instrumentos.

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“A principios de año, por ejemplo, las emisiones eran principalmente a tasa fija (Lecaps/Boncaps), mientras que en los últimos meses se han venido licitando instrumentos ajustables, tanto puros -como los bonos CER- como duales -TAMAR/CER a diciembre 2028 o TAMAR vinculada al dólar a enero 2028, como en la última licitación. Al respecto, el informe precisa que del stock total de títulos de deuda en pesos de fines de junio de este año, más del 70% era ajustable por CER.

Según Quantum, “la adecuación de la oferta a una mayor demanda de instrumentos con coberturas diversas permitió, entre otras cosas, que el BCRA mantenga estable la tasa de interés, en los niveles de 21-22% de Tasa Nominal Anual (TNA) que se observan desde mediados de abril de 2026”.

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Excedente de pesos y su impacto en la compra de dólares

Finalmente, el informe destacó que la renovación de deuda en pesos por encima de los vencimientos permitió que el Tesoro amasara un excedente en pesos de nada menos que $16,4 billones, equivalentes a 1,7% del PBI y a cerca de USD 11.000 millones a los tipos de cambio actuales.

“Esta fuente de recursos contribuyó a que durante 2026 el saldo de los depósitos del Tesoro en el BCRA aumentara en $4,2 billones -0,4% del PBI-, a $8,3 billones el pasado lunes 27 de julio, aunque cabe aclarar que los depósitos del Tesoro en el BCRA aumentan en $24,4 billones por la transferencia de utilidades contables de 2025 del BCRA al Tesoro y, a la vez, caen en $16,6 billones utilizados para cancelar Letras Intransferibles en poder del BCRA. Pases de manos que, en términos netos, mejoraron gracias al BCRA en $7,8 billones, equivalentes a USD 5.200 millones, los números de Economía, cifra que supera los vencimientos de deuda en dólares que el Tesoro abonó a principios de julio.

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