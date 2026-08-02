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El Ministerio de Salud y Unicef ampliarán el suplemento nutricional a 205 municipios de Guatemala en tres años

La medida integrará una pasta lipídica al esquema de atención en los primeros mil días de vida, tras un plan piloto en Alta Verapaz y Totonicapán, con cobertura inicial de 14.000 menores

Tres hombres con traje y camisa posan junto a una caja de suplementos nutricionales, dos de ellos sujetan envases pequeños del producto
Guatemala, el Mspas y Unicef acordaron incorporar el Suplemento Nutricional Lipídico a la atención integral de la niñez en los primeros mil días de vida. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)
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Guatemala, el Mspas y Unicef acordaron incorporar el Suplemento Nutricional Lipídico a la atención integral de la niñez en los primeros mil días de vida para extender el programa a 205 municipios priorizados en los próximos tres años, en un país que mantiene uno de los índices de desnutrición crónica más altos de la región y del mundo.

La expansión parte de una fase inicial que ya alcanzó a 14.000 niñas y niños de entre seis y 23 meses en siete municipios de Alta Verapaz y Totonicapán, dos departamentos con altos niveles de vulnerabilidad nutricional. El convenio prevé que esa experiencia sirva de base para escalar la intervención desde los siete municipios y nueve distritos del piloto hacia la cobertura priorizada a nivel nacional.

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Según informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ministro de Salud Joaquín Barnoya encabezó la firma del acuerdo y sostuvo que la medida busca reforzar la respuesta frente a la desnutrición infantil. “Esta acción contribuirá a reducir la mortalidad y la anemia, y favorecerá el desarrollo físico e intelectual de la niñez”, afirmó.

En el acto también participaron el viceministro de Atención Primaria en Salud Donato Camey y el representante adjunto de Unicef Guatemala Vincenzo Placco. El suplemento se incorporará al Modelo Demostrativo de Atención Integral como parte de la estrategia de atención a la primera infancia.

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Cinco personas de pie, sonrientes, sostienen pequeños empaques verdes y blancos frente a un banner del Ministerio de Salud Pública de Guatemala y banderas
Guatemala, el Mspas y Unicef acordaron incorporar el Suplemento Nutricional Lipídico a la atención integral de la niñez en los primeros mil días de vida. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

El suplemento aporta 24 micronutrientes y se usa como prevención desde los seis meses

El SQ-LNS es una pasta de pequeña cantidad, de unos 20 gramos diarios, destinada a niñas y niños desde los seis meses. Aporta 24 vitaminas y minerales esenciales, además de proteínas y ácidos grasos saludables como omega 3 y omega 6.

Su función es preventiva y no terapéutica. Está diseñado para complementar la alimentación en una etapa en la que las necesidades nutricionales aumentan y las dietas suelen presentar múltiples carencias.

De acuerdo con datos citados por Unicef, un metaanálisis de 14 ensayos controlados aleatorizados con más de 37.000 participantes mostró que quienes reciben este suplemento presentan una prevalencia de desnutrición aguda grave 31% menor. El mismo análisis registró una reducción del 17% en la desnutrición crónica grave y una caída del 64% en la anemia por deficiencia de hierro.

La misma fuente indicó que la mortalidad infantil entre los seis y los 24 meses disminuye alrededor de 27% con el uso del SQ-LNS. Los datos también muestran que los niños suplementados tienen entre 16% y 19% menos probabilidades de ubicarse en el decil más bajo en pruebas de lenguaje, habilidades socioemocionales y motricidad.

Esas mejoras equivalen a entre uno y cinco puntos de cociente intelectual, según el nivel de desnutrición de la población, de acuerdo con la información difundida por el organismo. La evidencia sitúa el impacto del suplemento más allá de la supervivencia y lo vincula también con el desarrollo infantil.

Una mano sostiene un sobre individual de suplemento nutricional de colores blanco y verde. Se observa una caja llena de muchos sobres similares en el fondo
Una mano muestra un suplemento nutricional Enov Nutributter para la prevención de la desnutrición en niños mayores de seis meses, empaquetado en sobres individuales de plástico. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

El plan oficial combina el suplemento con lactancia, monitoreo y consejería

El Ministerio de Salud no distribuirá el SQ-LNS como una intervención aislada. La cartera lo integrará en un paquete de acciones que incluye promoción de la lactancia materna, consejería nutricional, control del crecimiento y otras atenciones de salud.

Esa decisión sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece que los suplementos lipídicos deben acompañarse con orientación sobre alimentación infantil y no reemplazar una dieta diversa. La lógica del programa es sumar el producto a una estrategia de cuidado más amplia durante la primera infancia.

La medida apunta a responder a un problema estructural que golpea con mayor fuerza a comunidades indígenas y rurales en Guatemala. En ese contexto, el convenio firmado entre el ministerio y Unicef fija una ruta de ampliación territorial para los próximos tres años sobre la base de la experiencia ya aplicada en las zonas piloto.

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