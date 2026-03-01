Deportes

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del AAT Challenger Tigre II

El porteño consiguió su sexto título en la categoría y el primero en el país. En la final, venció al español Miguel Damas por 1-6, 6-3 y 6-0

Facundo Díaz Acosta se consagró
Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del AAT Challenger edición Tigre II(Crédito: Prensa AAT)

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del AAT Challenger edición Tigre II tras derrotar en la final al español Miguel Damas por 1-6, 6-3 y 6-0. Para el argentino significó su sexto título en la categoría y el primero conquistado en el país a nivel Challenger, luego de haber celebrado el ATP 250 del Argentina Open en 2024.

Díaz Acosta pasó, en apenas una semana, de quedar eliminado en los octavos de final del AAT Challenger Tigre I y evaluar no presentarse en el Tigre II, admitió que terminó jugándolo porque “era en el país”, a consagrarse campeón. El título no solo le permitió recuperar confianza, sino también escalar 40 posiciones en el ranking mundial (figura 238° en el ranking en vivo) y asegurarse un lugar directo en el Challenger 75 de Brasilia como Special Exempt, certamen en el que debutará frente al español Nikolas Sánchez Izquierdo.

El porteño reveló que la decisión de competir no fue sencilla: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, que quería jugar, que no, que sí, que no. Tuve un par de charlitas con mi almohada y decidí jugar porque la realidad es que estaba acá en Argentina, que era un torneo para jugar más allá de cómo venía. Capaz me sacó un poquito de presión con eso, de salir a jugar cada partido, de no darle tanta bola al resultado. A medida que empecé a jugar, el primer partido lo jugué muy bien y empecé encontrándome con buenas sensaciones y traté de seguir esa línea. Y nada, capaz que eso hizo que esta semana pueda jugar así”.

Sobre su primer título Challenger en el país -el 446° para el tenis argentino- y tras la final perdida en 2022 en el mismo escenario, el Club Náutico Hacoaj, el zurdo remarcó: “Bueno, sí, creo que es muy importante por el contexto más que nada. Venía de dos años sin ganar un torneo y con muchas cosas en el medio, lesiones, mucho tiempo parado. Quizás no es en cuanto a números el título más grande, pero considero que es muy importante por esto que te digo. Venía hace mucho sin ganar y creo que puede ser un lindo empujón para lo que sigue en todo el año”.

Al hacer un balance del tiempo transcurrido desde su última consagración, Facu reflexionó: “Desde el último título me pasaron un montón de cosas. Tuve momentos buenos y malos, y no siempre fue fácil. Pero el tenis tiene eso: seguir compitiendo te da siempre una nueva oportunidad”.

El camino al título para Díaz Acosta incluyó el triunfo en el debut ante el brasileño Joao Eduardo Schiessl; en los octavos de final frente al barcelonés Nikolas Sánchez Izquierdo; en cuartos de final, contra su compatriota Juan Bautista Torres; en semifinales, ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza; y en la final, frente al español Miguel Damas.

Facundo Díaz Acosta y Miguel
Facundo Díaz Acosta y Miguel Damas durante la premiación del AAT Challenger edición Tigre II (Crédito: Prensa AAT)

El porteño a lo largo de su carrera se consagró campeón en los Challenger de Coquimbo (2022); Savannah, Oeiras, Milán y Montevideo (2023); y Tigre II (2026). Además, fue finalista en Tigre y Coquimbo (2022), Heilbronn (2023) y Antofagasta (2025). Con su reciente conquista, Díaz Acosta completó la nómina de títulos en todas las categorías disputadas en el país: fue campeón M25 en Hurlingham (2020), se consagró en el ATP 250 de Buenos Aires (2024) y levantó el trofeo en el AAT Challenger Tigre II (2026). Además, fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2018).

En la premiación estuvieron presentes César Francis, secretario administrativo AAT, Eduardo Palasciano, director del torneo, Diego Rabin, miembro de la comisión de tenis del Club Náutico Hacoaj y Alfonso Prat Gay, Vicepresidente de Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina.

Con el cierre de los AAT Challenger edición Tigre I y Tigre II, el balance dejó pleno festejo argentino en singles: Guido Justo se consagró en la primera edición y Facundo Díaz Acosta en la segunda. En dobles, el título también tuvo protagonismo nacional en ambas semanas, con Mariano Kestelboim como campeón, acompañado por el boliviano Juan Carlos Prado en Tigre I y por el uruguayo Ignacio Carou en Tigre II.

