Las cuatro fenomenales atajadas a Lionel Messi de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se hizo viral en el Mundial

La historia de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, será sin dudas una de las más recordadas de este Mundial. El guardameta que se convirtió en viral en el debut del seleccionado con su actuación ante España volvió a ser la estrella del equipo ante la selección argentina en el duelo de 16avos de final con cuatro atajadas fenomenales a Lionel Messi.

El guardameta de 40 años, que pasó de 50 mil seguidores en Instagram en el inicio del certamen a 18 millones actualmente, realizó tres atajadas en el complemento para forzar el tiempo extra y reapareció otra vez en el primer tiempo del suplementario para sumar a su historial una cuarta intervención fundamental.

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¡Vozinha le negó el segundo a Messi! pic.twitter.com/w8vG9YmT9t — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Luego del golazo que anotó Messi a los 29 minutos de la primera parte, el referente del elenco africano se convirtió en una muralla ante cada aparición de Leo. A los 62 minutos, con el partido 1-1 tras el empate de Deroy Duarte, Lautaro Martínez dejó mano a mano al rosarino: el derechazo impactó en el cuerpo de Vozinha.

VOZINHA LE SACÓ EL DOBLETE A MESSI



El arquero de Cabo Verde y una gran reacción ante el tiro libre de Leo. pic.twitter.com/dFXgGMy5fl — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Diez minutos más tarde, Messi se hizo cargo de un tiro libre, aprovechó la orden del juez canadiense Drew Fischer y ejecutó por sorpresa. Vozinha, que estaba en el otro palo, reaccionó con lo justo y sacó lo que parecía un gol cantado. El tiempo jugaba en contra de la Selección cuando se disputaba el cuarto minuto de los ocho adicionados cuando otro tiro libre quedó a pedir del capitán: Messi sacó un tiro rasante desde la puerta del área, pero el 1 evitó la derrota sobre la hora.

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En el primer tiempo extra, cuando se jugaba el primer minuto de los tres sumados por el árbitro, un mal pase atrás de Argentina se convirtió en una involuntaria asistencia de un futbolista rival: Messi le pegó de primera desde la puerta del área y el golero sacó una pelota fenomenal.

¡VOZINHA Y OTRO TAPADÓN PARA MESSI! 🧤



A los 16' del primer tiempo suplementario, Messi probó pero, otra vez, el arquero de Cabo Verde dijo presente y mantuvo el 2-2. pic.twitter.com/Xr2sF58fjG — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

Su nombre llegó a los grandes medios el pasado 15 de junio en Atlanta cuando sostuvo el 0-0 ante España y se convirtió en la figura del primer partido mundialista de su país, una escena atravesada por una historia personal que nació en el Mundial de 1986: su padre quiso llamarlo Valdano por Jorge Valdano, pero la ley local lo impidió y terminó bautizándolo Josimar, en homenaje al lateral brasileño.

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El impacto del empate también se reflejó fuera de la cancha. Antes del encuentro tenía 50.000 seguidores en Instagram e inmediatamente después de ese juego pasó a 1.700.000, un salto del que se enteró en vivo durante una entrevista con el canal brasileño CazéTV.

Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, en la isla de São Vicente, Josimar José Évora Dias creció bajo el cuidado de sus abuelos, porque su padre estaba en el ejército y su madre trabajaba todo el día. En los callejones de esa ciudad jugaba con chicos mayores, recibía golpes y, cuando no podía devolvérselos, corría a refugiarse en casa. De ahí salió el apodo que terminaría por definirlo. Sus compañeros lo llamaban Vozinha, “abuelita” en portugués, por esa costumbre de buscar amparo con sus abuelos.

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En una entrevista con la FIFA, el propio arquero recordó aquel origen: “No me gustaba perder. Recibía muchos golpes, y cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de mí, diciendo que iba a quejarme con mis abuelos”.

Hasta los 16 años no era arquero. Jugaba como futbolista de campo en el fútbol callejero de Mindelo, era hábil con los pies y el cambio llegó con el crecimiento físico, cuando descubrió la portería. Su formación se dio en Batuque, club en el que jugó entre 2007 y 2011. Después pasó al CS Mindelense, rival histórico en la isla, y más tarde emigró a Angola para incorporarse al Progresso Associação do Sambizanga. Fue en la liga angoleña donde el apodo dejó de ser un recuerdo barrial y se volvió una marca profesional. Ya había otro portero llamado Josimar en esa competición y por eso adoptó Vozinha como nombre de camiseta.

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El saludo de Vozinha con Messi tras el partido (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Desde 2012 no hubo otro arquero titular sostenido en la selección de Cabo Verde. La convocatoria llegó cuando tenía 26 años y jugaba en Angola. Ese recorrido también lo convirtió en una pieza central de la primera clasificación mundialista del país. Partido a partido, durante años en los que Cabo Verde apenas asomaba en los márgenes del fútbol continental, el arquero fue uno de los rostros de ese proceso.

La trayectoria de Vozinha en clubes avanzó por rutas poco frecuentes. Jugó una temporada en Moldavia con el Zimbru Chișinău, otra en Portugal con el Gil Vicente, cinco en Chipre con el AEL Limassol, dos en Eslovaquia con el AS Trenčín y luego regresó a Portugal para sumarse al G.D. Chaves de la Segunda División. En AEL Limassol consiguió en 2019 la Copa de Chipre, el único título de su carrera. En su última temporada con el club portugués apenas disputó 15 partidos, repartidos entre el inicio y el final del campeonato. Nada de ese papel discreto en su equipo anticipaba lo que iba a ocurrir en Atlanta: España, uno de los equipos señalados como favoritos al título, no pudo vencerlo.

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En la primera mitad, el arquero detuvo un cabezazo de Mikel Oyarzabal, un remate de Ferrán Torres y otro cabezazo de Aymeric Laporte. Torres también estrelló un disparo en el larguero y Marc Cucurella probó con peligro, pero el arco siguió cerrado. En la segunda parte, la presión española continuó y Vozinha respondió sin fisuras visibles, firme bajo los tres palos y seguro en el juego aéreo. Cuando sonó el pitido final, sus compañeros lo rodearon en el césped del Atlanta Stadium.

El empate lo colocó además entre los futbolistas de 40 años o más que disputaron un Mundial. Después del encuentro, citado por GE, el arquero explicó el origen del nombre que lo acompaña desde la cuna: “Durante el Mundial de 1986, cuando yo nací, mi padre le rindió ese homenaje. Creo que Josimar era lateral izquierdo y marcó desde la banda derecha, por eso mi padre me puso este nombre. Mi padre siempre lo tuvo muy claro”.

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