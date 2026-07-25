Costa Rica

Costa Rica: Ubican a hija de alias “Diablo” en las cercanías del centro penitenciario La Reforma

Una operación conjunta de fuerzas de seguridad interceptó a la hija de Alejandro Arias Monge, quien viajaba armada en un vehículo blindado por las inmediaciones del centro penitenciario

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La hija de alias “Diablo” fue detenida cerca del acceso principal a La Reforma y luego quedó en libertad, mientras continúan los controles y la investigación. (Cortesía: Redes sociales)
La hija de alias “Diablo” fue detenida cerca del acceso principal a La Reforma y luego quedó en libertad, mientras continúan los controles y la investigación. (Cortesía: Redes sociales)

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Fuerza Pública ubicaron este sábado a una mujer identificada como Arias Fonseca, hija de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, durante un operativo en las proximidades del acceso principal al centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, citado por CR Hoy.

Dicha intervención policial se realizó en el contexto de acciones intensificadas para fortalecer la seguridad en la zona penitenciaria, tras la detención del líder criminal el día anterior.

De acuerdo con el reporte de CR Hoy, los agentes detuvieron a Arias Fonseca cuando se movilizaba en un vehículo blindado y portaba un arma de fuego. Las autoridades confirmaron que la mujer contaba con permisos de portación de armas.

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La Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvieron en La Reforma a la hija de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, cuando circulaba en un vehículo blindado y portaba un arma de fuego. (Cortesía: Redes sociales)
La Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvieron en La Reforma a la hija de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, cuando circulaba en un vehículo blindado y portaba un arma de fuego. (Cortesía: Redes sociales)

Refuerzan controles de seguridad en cercanías de La Reforma

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, declaró que el despliegue responde a la necesidad de garantizar “una seguridad extrema en todos los alrededores de la cárcel La Reforma”. “Estamos trabajando en unión con la DIS y con la Policía Penitenciaria, brindando todo el soporte necesario para que haya una seguridad extrema en todos los alrededores de la cárcel La Reforma. Vamos a estar revisando personas, vamos a estar revisando vehículos, vamos a estar supervisando todo movimiento extraño. Es hora de hacerle un alto a aquellos que han causado tanto daño al país, y vamos a estar trabajando fuerte porque nuestro enemigo es la delincuencia organizada”, afirmó Campos.

La detención de Arias Fonseca derivó directamente de la coordinación interinstitucional que se ha fortalecido tras la captura de su padre, Alejandro Arias Monge. Durante la inspección, se verificó que la detenida portaba documentación que la autorizaba a llevar armas, pero se abrió una investigación para determinar si se utilizaba el blindaje del vehículo y el armamento con propósitos ilícitos o como parte de una estrategia de protección personal.

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Su ubicación ocurrió en medio de los operativos de vigilancia desplegados por las autoridades tras el ingreso de alias “Diablo” y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, al Centro Penitenciario La Reforma, donde permanecen en el módulo de Máxima Seguridad a la espera de la audiencia de medidas cautelares.

La detención en Alajuela ocurrió un día después de la captura de Alejandro Arias Monge, considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica. (Cortesía: Organismo de Investigación Judicial)
La detención en Alajuela ocurrió un día después de la captura de Alejandro Arias Monge, considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica. (Cortesía: Organismo de Investigación Judicial)

La detención de alias “Diablo” se realizó el viernes en Horquetas de Sarapiquí, luego de un operativo coordinado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras fuerzas de seguridad, que dejó al menos seis personas heridas, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

Las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia y los controles en las inmediaciones de La Reforma. El despliegue incluye inspección de vehículos, revisión de antecedentes y control del tránsito de personas en la zona, como parte de las acciones dirigidas a prevenir incidentes relacionados con el crimen organizado y la seguridad en torno al centro penitenciario.

La información, recogida por el medio CR Hoy señala que, tras la intervención policial, Arias Fonseca quedó en libertad, aunque las autoridades mantendrán la investigación abierta y reforzarán los controles de seguridad en las inmediaciones del penal. Hasta el momento, no se han reportado incidentes posteriores.

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