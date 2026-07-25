La ovación del público de River Plate a Nicolás Otamendi en su debut como capitán

Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel recibieron una ovación en el estadio Monumental, reflejo del reconocimiento nacional a la actuación de la selección argentina en el Mundial 2026. En un ambiente cargado de emoción y ante un público que superó las 85 mil personas, el central ahora capitán de River se convirtió en el centro de todas las miradas junto al lateral en su regreso al país.

El inicio del Torneo Clausura tuvo un matiz distinto este año: en cada cancha del país, sin importar la categoría, los equipos y sus hinchas dedicaron un minuto de aplausos antes de cada partido. La decisión, anunciada por Claudio Tapia, presidente de la AFA, busca destacar la entrega y el camino recorrido por los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes alcanzaron el subcampeonato mundial tras caer en la final frente a España.

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Otamendi, quien formó parte del plantel argentino durante la Copa del Mundo, recibió un homenaje especial en su primer partido oficial con la camiseta de River. El defensor, conocido por haber expresado en repetidas ocasiones su cariño por el club de Núñez, fue ovacionado por la multitud tras dejar atrás su paso por el Benfica de Portugal y cumplir el sueño de debutar en el equipo de sus amores.

Antes del enfrentamiento contra Barracas Central, la directiva del club en manos del vicepresidente Ignacio Villarroel le entregó tanto a Otamendi como a Gonzalo Montiel una plaqueta en reconocimiento a ambos por la participación en la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

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Nicolás Otamendi fue ovacionado en su debut con la camiseta del Millonario (@RiverPlate)

Apenas seis días antes, Otamendi había disputado la final del Mundial, ingresando desde el banco en un partido que marcó el cierre de un ciclo, en tanto Montiel comenzó como titular. La decisión de la AFA de institucionalizar el minuto de aplausos en todas las canchas subraya la relevancia del logro colectivo.

La emoción de la jornada se intensificó tras la publicación de la carta con la que Otamendi anunció su retiro de la selección nacional. “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección argentina, fue el privilegio más grande que me dio el fútbol”, compartió el defensor en sus redes sociales.

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Otamendi continuó: “La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos. El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo”.

Esta despedida, apenas días antes de su primer partido con River en el Torneo Clausura, dotó a la jornada de un simbolismo especial. La hinchada, consciente del significado del momento, coreó su nombre y celebró la llegada de un jugador cuya carrera estuvo marcada por la entrega y el profesionalismo.

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La selección argentina alcanzó el subcampeonato en el Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El regreso de Otamendi y Montiel a la Argentina coincidió con una etapa de renovación en River. Ambos jugadores, junto a otros refuerzos, integran una defensa renovada que buscará devolverle solidez al equipo dirigido por Eduardo Coudet.

En su debut, Otamendi compartió la zaga central con Martínez Quarta, mientras que en el arco se ubicó Santiago Beltrán. Por el lateral derecho, aparece Montiel y Marcos Acuña por el lado izquierdo. El mediocampo, formado por Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván y Lautaro Pereyra, mientras que en el ataque, Facundo Colidio y Rafael Borré.

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La llegada de Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022 y proveniente de Tigres de México, también generó expectativa. El delantero, quien viste la camiseta número 10, afronta una etapa de reivindicación tras su salida conflictiva del club mexicano.

En una carta pública el central anunció su retiro de la selección argentina (@nicolasotamendi30)

El debut de Otamendi en River se dio en un contexto de máxima exigencia. El equipo necesitaba dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi y reconstruir su confianza para aspirar a los títulos del semestre. La cercanía del primer desafío internacional, el 12 de agosto por la Copa Sudamericana, obliga a los dirigidos por Coudet a no cometer errores, ya que un traspié podría significar la eliminación y el adiós a la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

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La hinchada de River, acostumbrada a exigir resultados inmediatos, depositó su confianza en el central, quien a lo largo de su carrera acumuló 27 títulos y buscará ampliar su palmarés en el club de Núñez. El desafío es grande, pero el respaldo popular y el reconocimiento institucional le otorgan un margen de confianza.

La carrera de Otamendi es un ejemplo de perseverancia y logros. Tras debutar en Vélez en 2008 y coronarse campeón un año después, fue transferido al Porto por 4 millones de euros tras el Mundial de Sudáfrica 2010, al que asistió convocado por Diego Armando Maradona. En Portugal se convirtió en ídolo antes de dar el salto al Valencia en 2014, desde donde pasó, en calidad de cedido, al Atlético Mineiro de Brasil.

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Su regreso a España fue el preludio de una de las transferencias más resonantes para un defensor argentino: el Manchester City pagó 45 millones de euros para sumarlo a sus filas bajo la dirección de Pep Guardiola. Allí permaneció cinco temporadas, consolidándose como uno de los líderes del plantel. En 2020 regresó a Portugal y se convirtió en capitán del Benfica, donde también fue campeón y muy querido por los hinchas.