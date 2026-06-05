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Briatore elogió el nivel de Franco Colapinto, pero dejó una curiosa crítica sobre su inicio en Alpine: “Estaba concentrado en los chismes”

El líder del equipo francés remarcó la mejora del argentino y aclaró: “Ahora se ha asentado y a todo el equipo le gusta. Estamos muy contentos”

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Flavio Briatore destacó el trabajo de Franco Colapinto en Alpine (REUTERS/Manon Cruz)
Flavio Briatore destacó el trabajo de Franco Colapinto en Alpine (REUTERS/Manon Cruz)

Alpine completó el primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco con un rendimiento discreto. Franco Colapinto finalizó 15° en ambas tandas —tuvo un leve golpe en la FP2 contra el muro— y Pierre Gasly quedó 10° y 11°, respectivamente. No obstante, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo, destacó los grandes resultados que consiguieron sus pilotos y puntualizó en la notable evolución del argentino. Además de referirse a la posible venta de un porcentaje de la escudería francesa, el directivo italiano lanzó un contundente análisis sobre la importancia del monoplaza en la Fórmula 1.

La figura de 76 años participó de la conferencia de prensa de los directores de equipo organizada por la FIA y elogió el trabajo de Colapinto. Cuando le preguntaron a qué atribuía la mejora del argentino, bromeó: “¡Le hemos puesto una batería nueva!“.

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“Franco es un chico joven, como todos estos jóvenes pilotos que llegan a la Fórmula 1 con mucha presión. En aquel momento, el año pasado, si te acuerdas, no sabías si iba a terminar la temporada o no. No estaba realmente concentrado en pilotar; estaba concentrado en los chismes”, explicó sobre las diferencias de una temporada a otra.

En esta misma línea, remarcó: “Ahora se ha asentado y le cae bien a todo el equipo. Estamos muy contentos con el rendimiento que ha mostrado hasta ahora. No sabemos hasta qué punto es bueno Franco. Ya veremos, porque con todos estos jóvenes pilotos es difícil entender cuál es el límite, qué margen de mejora le queda aún a un piloto como Franco. Ya veremos. Tenemos todo el año para entender dónde estamos”.

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Colapinto y Briatore
Briatore elogió el trabajo de Colapinto en Alpine y su evolución en la F1 (Crédito: Prensa Alpine)

Briatore, que desde hace varias semanas está elogiando la evolución de Colapinto, hizo hincapié en la firme dupla que forman con Gasly. “Franco lo está haciendo mejor. Pierre está siendo Pierre, como el rendimiento de Pierre es siempre consistente, y en conjunto nos hace un poco mejores, un poco más competitivos. Tenemos el contrato con Pierre. Necesitamos buscar a Colapinto”, remarcó el italiano. La pregunta que disparó la respuesta estuvo asociada a que ahora hay un “mayor interés por parte de otros pilotos en correr para su equipo”.

Más allá de que Alpine se asentó como la quinta fuerza en la grilla y consiguió grandes resultados, Briatore fue tajante sobre sus expectativas. “Estamos mejor, pero no estoy contento con la situación actual, porque deberíamos haberlo hecho mucho mejor con lo que tenemos, porque McLaren tiene el mismo motor que nosotros, Mercedes tiene el mismo motor, y estamos a seis o siete décimas de distancia. Así que estamos mejorando, pero no como yo quiero. Este es el problema que tenemos ahora mismo”, argumentó.

Inmediatamente, realizó un contundente análisis sobre la predominancia del auto sobre el conductor: “El piloto es menos importante que el paquete, después del piloto. El coche es mucho más importante ahora mismo. Claro que el piloto marca la diferencia. Si tienes a alguien como Max, puedes ganar dos o tres décimas. Si estás a siete u ocho décimas de distancia, ningún piloto marca la diferencia. Así que trabajemos en el coche, trabajemos en la parada en boxes, trabajemos en mejorar mucho la aerodinámica de nuestro coche. Y después, hablamos del piloto. Para mí, el conductor es la última parte, el último detalle. Si hay que invertir dinero, hay que invertirlo donde haya posibilidades de ganar”.

Flavio Briatore destacó el trabajo de su dupla de pilotos, aunque dejó en claro que espera tener mejores resultados en la temporada (REUTERS/Albert Gea)
Flavio Briatore destacó el trabajo de su dupla de pilotos, aunque dejó en claro que espera tener mejores resultados en la temporada (REUTERS/Albert Gea)

“Lo que hicimos el año pasado, no desarrollamos el coche en absoluto, porque si desarrollamos el coche todavía, estamos P9 y no P10, no hay gran diferencia, y estamos trabajando mucho mejor en el túnel de viento, etcétera. Tuvimos el acuerdo con Mercedes, y todo esto junto puso la gran mejora. Todavía no estamos ahí, absolutamente. La nueva configuración del equipo, con el nuevo personal de ingeniería que tenemos en el equipo, y especialmente el acuerdo con Mercedes para la unidad de potencia, hace una gran diferencia para nosotros. Y después tienes al piloto en el coche”, profundizó sobre el rendimiento de Alpine y el esfuerzo de la planificación del team con sede en Enstone para desarrollar el monoplaza.

Durante la conferencia, Briatore fue consultado en reiteradas oportunidades sobre el 24% de las acciones de Alpine —que le pertenecen al conglomerado Otro Capital— que está a la venta. “En cierto modo, Otro no tiene nada que ver con el equipo. Otro, sus fundadores compraron el 24% del equipo, Alpine, hace dos años, y en este momento quieren vender, como todos saben. Se negoció con Toto Wolff detrás del equipo Williams, el equipo Mercedes. Parece que hace tres días se cayó el acuerdo, toda la negociación. Eso es básicamente lo que pasó. No tiene nada que ver con el equipo. No tenemos ninguna presión del Grupo Renault con respecto a Otro. Este es realmente el problema. El Grupo Renault no es el problema del equipo Alpine”, reveló el italiano.

Briatore confirmó que Mercedes se bajó de las negociaciones por la compra del 24% de las acciones de Alpine
Briatore confirmó que Mercedes se bajó de las negociaciones por la compra del 24% de las acciones de Alpine

Sobre la salida de las negociaciones de Mercedes, el asesor ejecutivo de 76 años fue contundente: “El precio era demasiado alto. En un momento, los muchachos construyeron un precio diferente y creo que... Toto (Wolff) fue muy justo. Lo creo. No creo que la gente de Otro sea justa. Toto, en todas las negociaciones fue muy justo”. Esto confirma los rumores sobre el importante monto que pretenden por el 24% de las acciones a la venta.

Briatore también fue preguntado sobre el interés de Christian Horner, ex jefe de Red Bull, y lanzó un dardo sobre la política de la venta. “Como le dije antes, Otro es un problema del Grupo Renault. No es realmente un problema del equipo. Y tenemos muchas negociaciones al respecto, diferentes equipos, diferentes personas, incluyendo, en ese momento, a Christian. Por mí, cualquier solución que encuentre Renault, la aceptaré con mucho gusto. Pero quien compre la participación de Otro necesita la aprobación de Renault. Me parece muy difícil que alguien gaste 600 millones para comprar una participación minoritaria en una empresa si no está de acuerdo con la mayoría. Honestamente, no entiendo la doctrina política, porque en este momento no va a funcionar”, lanzó.

El Gran Premio de Mónaco tendrá actividad a partir de las 7:30 (hora argentina) con las últimas prácticas libres. La sesión de clasificación comenzará a las 11:00, mientras que la carrera principal iniciará a las 10 del domingo.

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