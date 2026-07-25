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El sensible homenaje al youtuber Gaspi en La Velada del año VI: la emoción de su madre tras la ovación del estadio

Ibai Llanos frenó el show en pleno evento deportivo, abrazó a la madre del creador argentino y recordó su paso por el escenario, mientras miles de asistentes corearon su nombre

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El youtuber fue distinguido por sus colegas en el evento deportivo

A poco más de un mes de su muerte, el youtuber Gaspi fue homenajeado por sus colegas en La Velada del Año VI. El emotivo momento llegó en medio del evento deportivo cuando Ibai Llanos, figura del evento, tomó el micrófono y abrazó a la madre del joven frente a la mirada y la ovación de miles de espectadores.

Me imagino que muchos lo sabéis. Hace unas semanas, lamentablemente, nos dejó Gaspi, que fue, aparte de un amigo personal y un gran creador de contenido, una persona que estuvo aquí el año pasado, estuvo en la Cartuja, en Sevilla, una persona maravillosa con un talento impresionante”, comenzó diciendo Llanos.

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Justo cuando el presentador hizo una pausa, el público comenzó a gritar el nombre del argentino. “Muchas gracias a todos también por el cariño. Estamos con la familia de Gaspi, hermanos y madre. Michelle, buenas noches. Michelle, querías dedicar unas palabras también, ¿verdad? A todo el mundo que está hoy aquí presente”, continuó Ibai al recibir a los familiares de su colega.

Fue entonces cuando la mujer tomó el micrófono y pronunció: “Qué lindo que estén acá todos estos jóvenes juntos, reunidos y este espectáculo hermoso. Y dejarles... Gaspi tenía una bata que te la dejé de regalo”.

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El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte
El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emocionada por la situación, y sosteniendo la bata de boxeo de su hijo, Michelle afirmó: “Y quería dejarles, en la bata de Gaspi dice: “Dar y que no te den”. Y a mí me parece que evaluando las cosas es mejor dar y que sí te den, que te den todo este cariño y esta amistad que ustedes dan todos los días. Y que se cuiden los jóvenes entre ustedes y que se respeten, respeten a sus papás y a sus mamás. Y que devuelvan, que devuelvan, no las piñas y las patadas, sino el amor este hermoso que están dándonos a nosotros como familia. Y muchas gracias”.

Mostrando sus condolencias a la familia del youtuber, Ibai continuó: “Queríamos recordar también a Lucas, que fue una persona que acompañaba a Gaspi en absolutamente todo lo que hacía. Lucas, desde aquí, descanse en paz también. Un abrazo para toda su familia, que estuvo aquí presente en Sevilla”.

Gaspi
Gaspi fue recordado en La Velada del Año VI por sus colegas

Fue entonces cuando las pantallas del estadio se iluminaron con la imagen de Gaspi y un video en el que se lo escuchaba decir: “Saben que hay una frase que dice que quien tiene miedo muere a diario. Bienvenidos una vez más. ¿Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué car... voy a hacer? Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien. No hablo de tenerme a mí físicamente, hablo de tener mi esencia, mi amor y mis búsquedas”. Además, la organización recordó la pelea de Gaspi y su participación en el evento tiempo atrás.

El 14 de junio se conoció la noticia del fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, en un accidente aéreo en Río de Janeiro. La situación impactó a la comunidad streamer y a miles de jóvenes en Argentina. Familiares, amigos y seguidores expresaron su pesar ante la pérdida de quien era referente en redes sociales.

Gaspi
Gaspi durante su última participación en La Velada del Año

A poco más de un mes del suceso, la madre de Gaspi, Michelle, publicó en Instagram una serie de imágenes junto a su hijo. En la primera fotografía, Gaspi aparece con una camiseta de Independiente, sentado sobre las piernas de su madre y mirando a cámara. Michelle acompañó la imagen con el mensaje: “No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo”.

Entre las imágenes compartidas, se observa a la madre y el hijo juntos en distintas etapas, incluida una foto de Gaspi en su infancia, envuelto en una toalla tras salir del baño. Las publicaciones reflejan la relación cercana entre ambos y el impacto de la ausencia de Gaspi.

La publicación generó una gran cantidad de mensajes de apoyo para Michelle. Entre los comentarios se destacan expresiones de acompañamiento, recuerdos y agradecimientos hacia Gaspi: “Todos los días le prendo una velita. No estás sola”, “Todos los días te mando fuerzas a vos y a tu familia hermosa”, “Directo al corazón”, “Te amamos, mamá de Gaspi”, “Ojalá te llegue todo el amor que sentimos por Gaspi”, “Te mando un abrazo muy grande”.

Junto a las fotos, Michelle difundió un video breve donde Gaspi camina por la calle e improvisa un idioma ficticio para divertir a quienes lo acompañaban. Michelle escribió: “Inventando idiomas, siempre jugando. Así serás recordado… No con IA”, en alusión al estilo genuino y creativo que caracterizó a Gaspi en su trayectoria en redes sociales.

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