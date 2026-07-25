Gobierno de Asfura entrega 60 radiopatrullas y 48 motocicletas a la PMOP para reforzar seguridad en el norte de Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura entregó una nueva flota vehicular a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) (Foto: Policia Militar de Honduras)

El Gobierno del presidente Nasry Asfura entregó este viernes una nueva flota vehicular a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con el objetivo de fortalecer las operaciones de seguridad y ampliar la capacidad de respuesta de las fuerzas encargadas de combatir la delincuencia en San Pedro Sula y otros sectores de la zona norte de Honduras.

El acto de entrega se desarrolló en el complejo policial ubicado en Chamelecón, San Pedro Sula, donde las autoridades destacaron la importancia de fortalecer con recursos logísticos y medios de transporte a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población.

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La nueva dotación está conformada por 60 radiopatrullas, 48 motocicletas, una ambulancia equipada y un autobús, vehículos que serán destinados a mejorar las labores de patrullaje, movilidad, despliegue operativo y atención en zonas consideradas estratégicas del norte del país.

Con esta flota, las autoridades buscan que la PMOP cuente con mejores condiciones para responder de manera rápida ante situaciones relacionadas con el crimen común y el crimen organizado, así como para mantener una presencia permanente y disuasiva en diferentes puntos de San Pedro Sula y comunidades cercanas.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, quien participó en representación del presidente Nasry Asfura. En el evento también estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el comandante de la PMOP, coronel Selvin Adalid Antúnez Medina.

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La PMOP también recibió 48 motocicletas para mejorar la movilidad y ampliar el patrullaje en zonas estratégicas. (Foto: Policia Militar de Honduras)

Durante el acto, Rodríguez Burchard destacó que la entrega de la nueva flota vehicular constituye una muestra del compromiso de la administración del presidente Asfura con el fortalecimiento de la seguridad en San Pedro Sula y la zona noroccidental del país.

El funcionario señaló que la dotación de estos recursos permitirá optimizar la capacidad de respuesta rápida de los elementos de seguridad y facilitará un despliegue operativo más eficiente en aldeas, barrios, colonias y zonas estratégicas.

La entrega de los vehículos se enmarca en las acciones del Gobierno orientadas a fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de respaldar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas de Honduras.

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Durante su intervención, el secretario de Defensa Nacional destacó que el acto tiene varios significados para la población de San Pedro Sula y para las fuerzas de seguridad.

“Este evento tiene varios significados. El primero de ellos refleja el compromiso del presidente Asfura y la presente administración con esta zona, en devolverle a San Pedro Sula, parte del esfuerzo y de la pujanza y del aporte que ellos a través de su trabajo y de sus impuestos, generan para el gobierno central”, subrayó Rodríguez Burchard.

La ceremonia se desarrolló en el complejo policial de Chamelecón, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. (Foto: Policia Militar de Honduras)

Asimismo, Rodríguez Burchard señaló que la entrega representa una muestra del compromiso del mandatario con la seguridad de la zona noroccidental, así como con el objetivo de mejorar las condiciones de paz, tranquilidad y convivencia entre los ciudadanos.

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“También, es una muestra del compromiso del presidente por la seguridad de la zona noroccidental, por el compromiso de él de mejorar la paz, la tranquilidad y la convivencia entre nuestros ciudadanos y el apoyo irrestricto que tienen estas Fuerzas Armadas para con la seguridad ciudadana a través de la entidad encargada primariamente que es el Ministerio de Seguridad”, acotó.

De acuerdo con el funcionario, la entrega de la flota también refleja el respaldo del Gobierno hacia los elementos que se encuentran en primera línea en las labores de seguridad y en las operaciones contra las diferentes manifestaciones de la delincuencia.

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“Añadió que también simboliza el compromiso que se tiene con ustedes, con nuestra tropa, con la primera línea de fuego en esta guerra incansable contra la delincuencia común y la delincuencia también internacional”, manifestó el secretario de Defensa Nacional.

La nueva flota está integrada por 60 radiopatrullas destinadas a fortalecer las operaciones de seguridad. (Foto: Policia Militar de Honduras)

El objetivo es que los nuevos recursos sean utilizados para mejorar el patrullaje preventivo, fortalecer la movilidad de los agentes y facilitar una respuesta más rápida ante las denuncias y situaciones que requieran la intervención de los cuerpos de seguridad.

El acto en Chamelecón también sirvió para reiterar el respaldo del Gobierno a las Fuerzas Armadas y a los miembros de la tropa que participan en las operaciones contra la delincuencia.

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Rodríguez Burchard destacó que los elementos de seguridad constituyen la primera línea de respuesta frente a las amenazas que enfrenta el país, por lo que consideró fundamental garantizarles las herramientas y el equipamiento necesarios para cumplir con su misión.

La nueva flota vehicular estará orientada a reforzar el patrullaje y las operaciones de la PMOP en San Pedro Sula, Chamelecón y sectores estratégicos de la zona norte, con la finalidad de ampliar la capacidad de respuesta ante el crimen común y organizado.