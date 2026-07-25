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Un vehículo embistió a una multitud durante la fiesta del Día del Orgullo LGBT en Berlín: al menos un muerto y 15 heridos

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para encontrar a los responsables

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Varias personas resultaron heridas por el atropello masivo en Berlín (REUTERS/Christian Mang)
Varias personas resultaron heridas por el atropello masivo en Berlín (REUTERS/Christian Mang)

La Policía alemana reportó este sábado por la noche al menos un muerto y 15 heridos luego de que un vehículo atropellara a varias personas durante la fiesta del Día del Orgullo LGBT en Berlín.

“Creemos que un vehículo ingresó al parque Tiergarten y atropelló a varias personas, causándoles heridas”, publicó la policía en WhatsApp, añadiendo que están buscando activamente a los responsables.

Un vehículo atropelló a una multitud en Berlín

Tras lo sucedido, los festejos fueron cancelados y la policía pidió a los participantes que “no crucen” el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles. “Váyanse a casa, por favor”, pidieron los organizadores en Instagram.

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Cientos de miles de personas participaron este sábado en la fiesta del Orgullo en la capital alemana.

Este sábado Berlín celebró la fiesta del Orgullo (REUTERS/Maryam Majd)
Este sábado Berlín celebró la fiesta del Orgullo (REUTERS/Maryam Majd)

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

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