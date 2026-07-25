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Los convocados de Boca ante Riestra: el permiso especial a Paredes y el debut de un “famoso” juvenil

El Vasco Arruabarrena citó a 23 jugadores para afrontar la primera fecha del Torneo Clausura

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Boca Juniors jugará este domingo a partir de las 19:30 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza para cerrar la primera fecha del Torneo Clausura 2026 y su entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó los 23 convocados con una ausencia destacada en la nómina: Leandro Paredes.

El volante de la selección argentina fue desafectado para visitar al Malevo, pero no es motivo de preocupación para los hinchas porque su baja se enmarca en un pedido especial que le extendió el técnico para que descansara su físico, luego de jugar los 90 minutos en el encuentro de este jueves por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins. Cabe destacar que Paredes integró las filas de la Albiceleste hasta las últimas instancias del Mundial e ingresó desde el banco en la final del domingo anterior ante España.

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Tras imponerse 1-0 al elenco chileno en la Bombonera, el ex hombre de Roma y PSG declaró sus ganas por formar parte de ese duelo: “Le dije (a Arruabarrena) que estaba a disposición, que después él toma la decisión. Pero yo estaba a disposición del club para intentar ayudar. Era importante para mí. Quería ver cómo me sentía también. Llegué muy cansado. Creía que no iba a poder jugar todo el partido, por suerte lo pude jugar. Me obligó a tomarme dos días, así que seguramente los acepte. Pensé que iba a estar mejor pero se ve que el viaje, los 50 días y los partidos que tenía encima cuentan. Vamos a ver si me los tomo”.

Paredes, ausente en el entrenamiento de este viernes

El Vasco elogió este gesto de su dirigido a la hora de reincorporarse junto al grupo cuanto antes: “No tengo palabras para decir lo que es para el grupo y el club. Estuvo predispuesto y ha hecho un grandísimo partido. Terminó cansado, es lógico. Sobre todo en los últimos minutos, que el rival se vino un poco más y ya tuvimos que correr un poco más. Terminó bien, eso es lo importante”. De hecho, Leandro Paredes no participó de la práctica del viernes.

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De igual manera, el mediocampista de 32 años, quien puso en duda su continuidad en la Selección, volverá a la consideración a partir de la próxima semana con vistas al duelo del Xeneize frente a los trasandinos en Chile con la intención de sellar su boleto a los octavos de final. El encuentro se jugará el jueves a partir de las 21:30 (hora argentina) en Rancagua.

Por otro lado, la lista de convocados incluyó una presencia destacada porque fue citado por primera vez Facundo Jagger Herrera, el juvenil más famoso de la actual camada Azul y Oro. Su parecido con el cantante Mick Jagger, de los Rolling Stones, es la marca distintiva de su estilo y su nombre comenzó a sonar con fuerza después de haber convertido el penal que le dio el título a Boca Juniors en la Reserva a fines de 2025. Era uno de los jóvenes apuntados para ser promovidos al plantel de Primera y, con 20 años, todavía no ha debutado en la máxima categoría.

Facundo Jagger Herrera, Boca Juniors
Facundo Jagger Herrera podría sumar sus primeros minutos en la Primera de Boca Juniors

La lista de convocados

Convocados Boca Juniors
Convocados Boca Juniors (Créditos: @BocaJrsOficial-X)

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García;

Defensores: Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Jorge Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida, Facundo Herrera;

Volantes: Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Tomán Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco;

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero y Gonzalo Gelini.

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