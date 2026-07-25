Ganó el US Open y fue número 3° del mundo: hoy fichó por un club de la octava división del fútbol austríaco

Dominic Theim se convirtió en. jugador del Badener AC de Austria (Crédito: Instagram Dominic Thiem)

Hay historias que parecen sacadas de un guion y esta es una de ellas. Dominic Thiem, a sus 32 años, el hombre que supo ser número 3 del mundo y conquistar el US Open 2020, decidió cambiar la raqueta por los botines. El austríaco fue registrado oficialmente el pasado 15 de julio como jugador del Badener AC ante la Federación Austríaca de Fútbol (OEFB), un club que milita en la octava división de su país, una categoría amateur pero con futbolistas remunerados.

La incorporación no fue producto de una prueba ni de la búsqueda de un scouting, como suele ocurrir con cualquier nuevo refuerzo. Todo surgió de manera mucho más informal: un amigo de Thiem, que ya integraba el plantel del Badener AC, fue quien lo recomendó ante los dirigentes y allanó el camino para que el ex tenista pudiera sumarse a la institución.

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En el club hay expectativa por la llegada del extenista, aunque desde la dirigencia buscaron ponerle un freno a cualquier entusiasmo excesivo. “Hemos oído que es un buen jugador. Espero que juegue. Como los entrenamientos todavía no han comenzado, no puedo decir demasiado sobre los nuevos fichajes. Tiene un amigo en el club y espero que juegue muy bien aquí. Todos tienen que luchar por un puesto en el once titular”, advirtió Sergej Petrovic, director deportivo de la institución, dejando en claro que ningún nombre, por más ganador de Grand Slam que sea, tiene asegurado un lugar en el equipo.

El fútbol siempre ocupó un lugar importante en la vida de Thiem, incluso antes de convertirse en tenista profesional. Pero recién después de su retiro pudo dedicarle el tiempo que el circuito ATP no le permitía. Su carrera llegó a su fin en octubre del 2024, con apenas 30 años, como consecuencia de una lesión en la muñeca que le impidió volver a competir al máximo nivel.

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Hasta entonces había construido un recorrido de élite, 17 títulos ATP Tour en los que se destacan la consagración en Nueva York que lo convirtió en campeón del US Open 2020, el Masters 1000 de Indian Wells (2019) y el Argentina Open en dos ocasiones (2016-2018). Además, fue finalista en los Abiertos del Australian Open (2020) y Roland Garros en dos oportunidades (2018-2019).

Dominic Thiem entrenando con la camiseta de Boca Juniors (Crédito: Chile Open)

A lo largo de su carrera, Dominic Thiem logró derrotar a todos los integrantes del denominado Big Four. Venció en seis oportunidades al español Rafael Nadal, en cinco al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer, mientras que superó en dos ocasiones al británico Andy Murray.

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Ahora, sin la presión de los rankings ni la exigencia física del circuito, el ex número 3 del mundo afrontará un desafío completamente distinto. Hincha del Chelsea, durante su etapa como tenista profesional solía entrenarse con camisetas de Boca Juniors y River Plate. Además, en sus visitas a la Argentina asistió tanto a partidos del conjunto de la Ribera como del Millonario, una muestra de su vínculo con el fútbol argentino.

Ya no habrá puntos ATP en juego, sino la posibilidad de ganarse un lugar en el once titular de la octava división del fútbol austríaco, un objetivo que deberá conquistar como cualquier otro integrante del plantel.

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