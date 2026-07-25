Detuvieron en Tigre a una mujer acusada de reclutar mercenarios para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia

La detenida está sospechada de ofrecer pagos mensuales en dólares por participar en el conflicto armado con Rusia

Una mujer fue arrestada en la localidad bonaerense de Tigre por estar acusada de reclutar personas en Argentina para enviarlas a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. El procedimiento fue realizado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una investigación que se originó a partir de una alerta en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

De acuerdo con fuentes policiales, la detenida actuaba junto a su pareja, actualmente prófuga, y ambos habrían captado civiles y ex uniformados en diferentes puntos del país. La oferta consistía en viajar a la zona del conflicto a cambio de un pago mensual de 3.000 dólares.

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La investigación derivó en el allanamiento a la casa de la pareja en Tigre, sobre la calle Alfonsina Storni al 100, donde los agentes federales detuvieron a la mujer, aunque no encontraron a su pareja: el hombre viajó a Brasil a finales de junio y se cree que sigue fuera del país.

La sospechosa detenida en un domicilio de Tigre

Todo comenzó en marzo, luego de que cuatro hombres fueran entrevistados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el sector de pre-embarque de Ezeiza. Los viajeros fueron indagados por separado y declararon que su destino final era Ucrania, asegurando que participarían en tareas de construcción para reparar daños derivados de ataques rusos.

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Sin embargo, sus relatos presentaban inconsistencias y no coincidían entre sí. Ninguno de los involucrados pudo explicar cómo se financiaron los pasajes, quién los recibiría en destino ni en qué consistirían exactamente las tareas a realizar. Solo manifestaron que habían conseguido los supuestos trabajos a través de plataformas digitales. Tampoco tenían pasajes de regreso ni dinero para su estadía.

Acorralados por sus contradicciones, durante la entrevista, los cuatro reconocieron finalmente que pretendían sumarse a los combates en el frente ucraniano, con la promesa de un salario en moneda extranjera, aunque no contaban con contrato previo firmado y esperaban rubricarlo una vez en destino.

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Además, aclararon que la versión sobre trabajos en la construcción había sido acordada entre ellos como coartada, ya que temían quedar detenidos si revelaban el verdadero motivo del viaje.

Varios elementos secuestrados en el procedimiento

A partir de estos hechos, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora dispuso que los hombres no abordaran el vuelo y delegó la investigación en el Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

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Las tareas realizadas permitieron identificar a los reclutadores y determinar que operaban desde Tigre, utilizando vehículos para trasladar a los reclutados hasta el aeropuerto, según se detalla en un reporte del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El allanamiento contó con la participación de un Grupo de Irrupción del GEOF, personal del CPM, especialistas en cibercrimen y efectivos del Departamento Trata de Personas.

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Además de la detención de la mujer, se secuestró su teléfono celular, en el que se detectó la utilización de la aplicación Binance para operar con criptoactivos y fondos que ya habían sido congelados por la justicia.

Insignias y parte de un uniforme policial, entre otras cosas incautadas en el operativo

En el domicilio no se hallaron víctimas de trata ni documentos que aludan al delito. La detenida fue trasladada en calidad de incomunicada para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes y permanece a disposición del magistrado interviniente.

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