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El cantante Chris Brown se declara culpable por un violento altercado en un nightclub de Londres

El artista estadounidense llegó a un acuerdo judicial tras ser acusado de agredir al productor musical Abraham Diaw en 2023

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El cantante estadounidense enfrentaba inicialmente cargos más graves por agresión y lesiones corporales graves (24 de julio de 2026). REUTERS/Jaimi Joy
El cantante estadounidense enfrentaba inicialmente cargos más graves por agresión y lesiones corporales graves (24 de julio de 2026). REUTERS/Jaimi Joy

El cantante estadounidense Chris Brown se declaró culpable de un cargo de affray por un violento altercado ocurrido en un club privado de Londres en 2023. La admisión de culpabilidad se produjo el viernes 24 de julio ante el Tribunal de la Corona de Southwark, después de que los cargos más severos de agresión y lesiones corporales graves fueran retirados.

El intérprete de “Forever” acudió al tribunal de Londres con un traje color beige, gafas de sol con montura dorada y una gorra de los St. Louis Cardinals. A su salida del recinto, algunos seguidores se acercaron para mostrarle su apoyo y corearon su apodo “Breezy”.

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Brown (37 y su coimputado Omololu Akinlolu, conocido también como HoodyBaby, aceptaron su responsabilidad por el delito de affray, una figura legal del Reino Unido que se aplica cuando una persona utiliza o amenaza con utilizar violencia ilegal de una forma que podría causar temor por la seguridad de otros. La audiencia en la que ambos presentaron su declaración duró menos de cinco minutos. La sentencia será anunciada el 26 de octubre.

Omololu Akinlolu, conocido como HoodyBaby, también se declaró culpable por su participación en el altercado de Londres (REUTERS/Jaimi Joy)
Omololu Akinlolu, conocido como HoodyBaby, también se declaró culpable por su participación en el altercado de Londres (REUTERS/Jaimi Joy)

¿Cuáles son los detalles del altercado?

El caso se remonta al 19 de febrero de 2023, cuando Brown fue acusado de protagonizar una pelea en el club privado Tape, ubicado en Mayfair, una zona exclusiva de Londres. La presunta víctima fue el productor musical Abraham Diaw, quien había sido amigo del cantante.

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Según la fiscalía británica, Brown golpeó a Diaw dos veces en la cabeza con una botella de vidrio durante el incidente. Los fiscales señalaron que Akinlolu se unió posteriormente al ataque y golpeó al productor en la cabeza, mientras que Diaw también recibió patadas cuando se encontraba en el suelo. Tras el enfrentamiento, la víctima acudió al hospital St Mary’s de Londres debido a lesiones en la cabeza y la rodilla.

Inicialmente, Brown y Akinlolu se habían declarado no culpables en cargos más graves (por agresión y lesiones corporales graves), además de un cargo por posesión de un arma para el delito, relacionado con la botella utilizada en el incidente. Sin embargo, esas imputaciones fueron retiradas al llegar a un acuerdo de culpabilidad por el cargo menor.

El proceso judicial contra el cantante avanzó hasta un acuerdo de culpabilidad que evitó un juicio por los cargos más graves ( REUTERS/Toby Melville)
El proceso judicial contra el cantante avanzó hasta un acuerdo de culpabilidad que evitó un juicio por los cargos más graves ( REUTERS/Toby Melville)

Al presentar sus alegatos, la fiscal principal Claire Campbell, del Servicio de Fiscalía de la Corona de Londres Sur, describió el hecho como un “ataque violento y sin provocación”.

La detención de Brown ocurrió más de dos años después del presunto ataque. El cantante fue arrestado el 15 de mayo de 2025 por detectives de la Policía Metropolitana en el hotel Lowry de Manchester, donde se encontraba antes de sus presentaciones en Reino Unido como parte de su gira Breezy Bowl.

Seis días después fue liberado de prisión bajo una fianza de 5 millones de libras. Entre las condiciones aceptó para ser investigado en libertad, se estableció que podía continuar con su gira internacional siempre que entregara su pasaporte al llegar a cada país.

Tras su liberación, Brown publicó en sus redes sociales un mensaje en referencia a su paso por prisión y su regreso a los escenarios: “FROM THE CAGE TO THE STAGE!!! BREEZYBOWL”.

El caso de Londres se suma a los antecedentes legales que han acompañado la carrera del intérprete en los últimos años (REUTERS/Chris J Ratcliffe)
El caso de Londres se suma a los antecedentes legales que han acompañado la carrera del intérprete en los últimos años (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

El caso en Reino Unido se suma a otros problemas legales que han marcado la trayectoria del cantante. En 2009, Brown fue condenado a cinco años de libertad condicional y seis meses de trabajo comunitario después de declararse culpable de agredir a su entonces pareja, la cantante Rihanna.

Más recientemente, Brown enfrentó una demanda civil relacionada con un ataque ocurrido en 2020, cuando un perro de su propiedad, llamado Hades, mordió a su exempleada doméstica Maria Avila en su vivienda de Los Ángeles. Tras un juicio de dos semanas, Brown y su empresa Black Pyramid LLC fueron condenados a pagar 12,9 millones de dólares en daños y perjuicios

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