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El romántico fin de semana de Valentina Cervantes y Enzó Fernández en Ibiza: besos, playa y relax

La influencer compartió en sus redes los días en familia que vivió con su pareja en el mar Mediterráneo

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Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron Ibiza para unas vacaciones familiares en el mar Mediterráneo tras la final del Mundial 2026

Lejos de las polémicas por la final del Mundial, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron despejarse con unas merecidas vacaciones en el mar Mediterráneo. La influencer abrió la puerta de su intimidad y mostró el fin de semana en familia que vivió junto al mediocampista y sus hijos en Ibiza.

En la primera imagen que compartió la influencer con sus cuatro millones de seguidores se la veía luciendo un pañuelo en su cabeza de color beige con detalles de colores vivos y motivos gráficos, cubriéndole la frente y parte del pelo. La joven también vestía una prenda de tirantes blanca con textura visible, y en su muñeca llevaba varias pulseras metálicas de diferentes grosores. Su maquillaje era sutil, con cejas definidas y labios en tono natural.

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Luego, una vez que llegaron a destino. Cervantes compartió una romántica foto en la que estaba recostada sobre una reposera junto a Fernández. En la escena, Enzo la besaba al tiempo que ella lo rodeaba con su brazo izquierdo y sonreía.

Por su parte, el mediocampista decidió publicar una foto familiar en sus redes sociales. En el posteo se lo veía luciendo una musculosa negra, mientras sostenía con su brazo derecho a su hijo Benjamín y a su hija Olivia. Del otro lado, Cervantes sostenía el celular para tomar la fotografía.

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Las vacaciones de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Ibiza
Valentina Cervantes compartió en redes sociales imágenes de su intimidad familiar junto a Enzo Fernández y sus hijos Olivia y Benjamín en Ibiza (Instagram)

Por último, Valentina compartió con sus seguidores una tierna imagen del pequeño Benja. En la foto se veía al niño sonriendo al tiempo que a su espalda se observaba un llamativo paisaje del atardecer en Ibiza.

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó un impacto profundo entre los aficionados y el entorno de los jugadores. Mientras el país asimilaba el resultado, las redes sociales se llenaron de mensajes que combinaron tristeza, orgullo y agradecimiento. Entre ellos, destacó el mensaje de Valentina Cervantes dirigido a Enzo Fernández, su pareja y uno de los referentes del equipo nacional.

Las vacaciones de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Ibiza
Enzo Fernández publicó una foto familiar con sus hijos Olivia y Benjamín durante el descanso junto a Valentina Cervantes (Instagram)

La publicación de Cervantes reflejó la actitud de muchas familias que eligieron acompañar a los futbolistas luego de la final. En su mensaje, evitó referirse directamente al resultado y puso énfasis en valores como el esfuerzo, la perseverancia y el ejemplo que Fernández representa para sus hijos: “Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta”.

Cervantes subrayó la admiración por el compromiso y la humildad de Enzo Fernández, y señaló que los logros alcanzados son consecuencia del trabajo y la confianza en sí mismo. Su mensaje fue contundente: “Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos”.

Esa mirada familiar, centrada en el proceso y no en el resultado, se extendió a la relación de Fernández con sus hijos. Cervantes agradeció la inspiración que el futbolista transmite en el entorno familiar, en especial a Olivia y Benjamín, sus hijos: “Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amás. Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino”.

Las vacaciones de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Ibiza
El look de Valentina Cervantes en sus vacaciones en Ibiza con Enzo Fernández (Instagram)

El mensaje de Cervantes aportó una perspectiva diferente sobre el rol de los deportistas y la familia en medio de la desilusión por la derrota. Su publicación priorizó el acompañamiento y el reconocimiento al esfuerzo, por encima del resultado inmediato.

Las imágenes compartidas en redes sociales reforzaron este mensaje. En una de ellas, Olivia y Benjamín, con la camiseta argentina, aparecen sonrientes en las tribunas del estadio durante la final, mientras de fondo se observa el partido entre Argentina y España. La presencia de los niños en la cancha se transformó en un símbolo del apoyo familiar incondicional, incluso en los momentos más difíciles.

Durante el torneo, la familia Fernández-Cervantes compartió distintos momentos que quedaron plasmados en fotografías. En una imagen, Olivia y Benjamín están juntos en la tribuna, abrazados y rodeados de hinchas argentinos que vivían la final con intensidad. El estadio repleto y la pantalla gigante completan la escena del partido definitorio.

En otra postal, los niños lucen la camiseta alternativa de la selección, con el apellido “E. Fernández” y el número 24, igual que su padre. La imagen, capturada en las inmediaciones de un estadio decorado con banderas de diversos países, muestra el clima festivo y de diversidad que caracteriza a este tipo de competencias.

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