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“Empieza a ser aburrido”: la filosa sentencia de Pierre Gasly sobre el rendimiento de su Alpine en la F1

El compañero de Franco Colapinto reveló su pesar por no sumar puntos en las últimas carreras y los problemas que tuvo

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Pierre Gasly expresó su frustración luego de la carrera belga (MOTOR-F1-AUSTRIA)
Pierre Gasly expresó su frustración luego de la carrera belga (MOTOR-F1-AUSTRIA)

Pierre Gasly acumula su mayor sequía de puntos en la temporada 2026 de Fórmula 1 y ya no contiene la frustración: el piloto francés de Alpine terminó undécimo en el Gran Premio de Bélgica, a menos de un segundo de su compañero Franco Colapinto, que sumó el único punto para el team galo este domingo.

Gasly, de 30 años, resumió la situación de su equipo con una sola frase ante el micrófono de Canal+, cuyos testimonios fueron consignados por Motorsport: “Somos simplemente demasiado lentos, y empieza a ser un poco aburrido”.

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El contraste con los primeros compases de la temporada es llamativo. Gasly fue uno de los dos únicos pilotos del campeonato que sumó puntos en cada una de las primeras siete carreras del año, una racha que incluyó un podio en el Gran Premio de Mónaco. Desde el GP de España, el balance se ha deteriorado al punto de que el francés acumula apenas una unidad en las tres últimas pruebas disputadas.

El fin de semana belga arrancó mal para Gasly incluso antes del domingo. En los segundos entrenamientos libres del viernes, el piloto perdió el control del A526 y golpeó con fuerza contra el muro, lo que arrancó el alerón trasero del monoplaza y obligó a los mecánicos a una reconstrucción nocturna. La carrera no fue mucho mejor: en la largada fue superado por Colapinto. Luego una parada en boxes lenta terminó de descarrilar sus opciones.

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“Tuve problemas con el turbo, así que debo de haber perdido algunas posiciones. Luego, la parada en boxes... Son pequeños detalles, pero en conjunto somos simplemente demasiado lentos”, explicó Pierre, quien al volver a pista se encontró con el tráfico y discutió por radio con su ingeniero.

La bronca de Pierre Gasly por la estrategia de Alpine en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Esa situación de fondo tiene nombre: la brecha con Audi y Racing Bulls, los dos rivales directos de Alpine en la zona media, se amplió en las últimas semanas. Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) terminaron por delante de los dos A526 en Spa, algo que se repite con una regularidad que el equipo de Enstone no logra frenar. Gasly lo describió sin rodeos: “Especialmente al ver las diferencias con los coches de delante, Audi y Racing Bulls, estamos muy lejos. Hay que trabajar”.

La escena más gráfica de la carrera llegó en el frenaje de Les Combes, cuando Gasly, Colapinto y Liam Lawson llegaron en paralelo en la lucha por la décima plaza y el argentino los superó a ambos. El francés salió perdedor de ese duelo a tres bandas y acabó undécimo. “Pasé toda la carrera detrás del Audi de Bortoleto, detrás de Lawson. Fue un poco frustrante. Llegamos tres en paralelo y por desgracia no fui yo quien salió vencedor”, relató.

Sus testimonios con el medio francés fueron en sintonía con los publicados por Alpine luego de la carrera: “Fue una carrera frustrante para mí, en la que terminamos justo fuera de los puntos. Las cosas no salieron a mi favor, pero lo importante es que no somos lo suficientemente rápidos”, afirmó quien disputó 187 Grandes Premios y ganó uno en Italia 2020 a bordo de un Alpha Tauri, actual Racing Bulls.

La diferencia respecto a sus rivales directos no es solo de ritmo en carrera. Las actualizaciones que Alpine introdujo en el A526 han sido más limitadas que las aportadas por Racing Bulls y Audi a sus respectivos monoplazas, lo que explica en parte la inversión de la jerarquía en esa zona de la parrilla. El equipo no ha anunciado cuándo llegará el próximo paquete de mejoras.

En el campeonato de constructores, Alpine y Racing Bulls están empatados a 61 puntos tras el GP de Bélgica, con el team de Enstone por delante únicamente gracias al podio de Mónaco como mejor resultado de ambas escuderías. La siguiente oportunidad para revertir la tendencia llega este fin de semana en el Gran Premio de Hungría.

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