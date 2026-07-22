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Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la polémica que se desató por el club en el que podría recalar

El delantero quedó libre del Galatasaray, pero todavía no se expidió en sus redes sociales

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El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
Icardi, en lo festejos por el último título del Galatasaray

El futuro de Mauro Icardi puede dar un giro inesperado en las próximas horas, luego de haber quedado libre del Galatasaray. Según la prensa de Turquía, le envió un mensaje al Beşiktaş con una declaración que nadie esperaba: “Quiero ir al Beşiktaş. Mi salida del Galatasaray fue conflictiva y quiero volver a demostrarme en Turquía”. Así lo reveló el periodista Atakan Kurt en el medio turco Haberler, en lo que constituye uno de los movimientos de mercado más impensados del fútbol turco en el inicio de la temporada 2026-2027.

El delantero argentino de 33 años, libre desde el 1 de julio tras la no renovación de su contrato con el Galatasaray, habría canalizado ese contacto a través de su representante, Elia Pino. Según Haberler, el mensaje llegó directamente a la dirigencia del club de Estambul, que hasta ahora no emitió ninguna respuesta oficial y evalúa la situación.

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La movida de Icardi no surge de la nada. Según informó Fanatik, el jugador le habría confesado a su círculo íntimo su malestar con la forma en que se gestionó su salida del equipo amarillo-rojo: “No merecía lo que me hicieron. Estoy muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. El atacante tampoco publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales hacia el Galatasaray, un silencio que en el ambiente futbolístico turco se lee como una señal elocuente de su descontento.

La relación entre Icardi y el Galatasaray terminó con una tensión que se extendió más allá de lo deportivo. El club publicó un comunicado oficial para anunciar la rescisión y le propuso al jugador un acto de despedida durante el amistoso contra el Rennes del 2 de agosto. El delantero argentino no respondió ni a favor ni en contra de esa propuesta, según detalló Fanatik.

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En cuatro temporadas con la camiseta amarillo-roja, Icardi disputó 134 partidos y convirtió 77 goles, con 25 asistencias, para convertirse en el futbolista extranjero más goleador de la historia del club. Ganó cuatro títulos de la Süper Lig consecutivos —de 2022-2023 a 2025-2026—, además de la Supercopa TFF en 2023-2024 y la Copa de Turquía en 2024-2025. En la última temporada, aportó 16 goles y 3 asistencias en 47 partidos.

El panorama de transferencias para el delantero es amplio pero complejo. Haberler precisó que Icardi no recibió las ofertas salariales esperadas de elencos interesados en Italia, lo que lo llevó a mantener abierta la puerta turca. Su agente Pino podría solicitar una nueva reunión con el Beşiktaş si la situación no avanza. En paralelo, el medio beIN Sports informó que el São Paulo de Brasil estableció los primeros contactos con el entorno del jugador, y que Icardi evaluaría esa opción por la cercanía geográfica con Argentina y su familia. Desde México, los clubes Tigres y Club América también siguen su situación de cerca, según TV Azteca, aunque sin presentar ofertas formales todavía. Fanatik añadió que el atacante podría exigir alrededor de 5 millones de euros anuales para considerar un destino como el fútbol mexicano; un número similar al que le había ofrecido Galatasaray para renovar, aunque por una sola temporada y sin garantías de titularidad.

El vínculo de Icardi con el Beşiktaş tiene un antecedente estadístico que no pasa desapercibido en el fútbol turco: el argentino convirtió 5 goles en 7 partidos ante el equipo de Estambul durante su etapa en el Galatasaray. En total, anotó 8 goles en 15 encuentros ante los dos grandes rivales del club —Fenerbahçe y Beşiktaş—, lo que hace aún más llamativa la posibilidad de que vista la camiseta negra y blanca.

De acuerdo con lo publicado por Haberler, el Beşiktaş no respondió al ofrecimiento de manera formal. El club atraviesa su propia planificación para la temporada entrante, con nuevas incorporaciones como el arquero Alexander Nübel y el mediocampista Salih Özcan, y se prepara para la segunda ronda previa de la UEFA Europa League ante el Midtjylland de Dinamarca. La decisión sobre Icardi, si es que llega, dependerá de las próximas semanas de negociaciones.

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