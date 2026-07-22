William Shatner y su hija sobrevivieron al cáncer en fase 4: la batalla que libraron juntos

William Shatner y su hija Melanie revelaron que enfrentaron diagnósticos de cáncer en fase 4 con pocos meses de diferencia. (Créditos: PEOPLE/IMDb)

William Shatner y su hija Melanie Shatner Gretsch revelaron que ambos enfrentaron diagnósticos de cáncer en fase 4 durante el mismo periodo. Esta semana, el actor de Star Trek y su hija contaron a la revista PEOPLE que ella fue diagnosticada primero con cáncer de mama metastásico y que, mientras todavía seguía su tratamiento, Shatner recibió la noticia de que tenía melanoma maligno que se había extendido a sus pulmones y cerebro.

Ambos fueron declarados libres de cáncer a finales de 2024, después de seguir distintos tratamientos médicos y apoyarse durante una etapa que la familia mantuvo en privado hasta ahora.

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Melanie Shatner Gretsch (61 años) descubrió el primer indicio de la enfermedad en julio de 2022. Según relató a PEOPLE, encontró un pequeño bulto en su pecho durante la madrugada, aunque inicialmente pensó que no se trataba de algo grave.

De todas formas, la hija del actor decidió realizarse estudios al notar la anomalía. Aunque una mamografía hecha cinco meses antes había tenido resultados normales, una nueva revisión permitió detectar el tumor. Los análisis confirmaron que tenía cáncer de mama HER2 positivo, una enfermedad que ya se había extendido a los ganglios linfáticos del pecho.

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Padre e hija fueron declarados libres de cáncer a finales de 2024 tras completar sus respectivos tratamientos (Créditos: PEOPLE)

Lo que quedaba era comenzar el proceso de tratamiento que se extendió durante aproximadamente un año y medio. Melanie recibió quimioterapia, terapias dirigidas contra HER2, una doble mastectomía y 30 tratamientos de radiación. La actriz decidió no someterse a una cirugía de reconstrucción después de retirarse el tejido mamario.

Durante ese periodo, William Shatner estuvo presente como uno de sus principales apoyos. Melanie recordó especialmente una llamada que hizo a su padre en medio de una crisis emocional mientras atravesaba la quimioterapia.

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“Estaba histérica. Te llamé y dije: ‘Creo que me estoy muriendo’”, contó. De acuerdo con su relato, Shatner llegó 15 minutos después a su casa para acompañarla. La actriz recordó que el actor le dio un abrazo que describió como un “abrazo de papá oso” y le transmitió un mensaje de apoyo.

“Me dijo: ‘Esto será un momento pasajero en tu vida. Vas a superarlo y será un recuerdo’”, señaló Melanie.

El actor también ayudó a su hija con los gastos del tratamiento. Cuando ella expresó preocupación por el costo de la atención médica, Shatner le respondió: “No quiero que te preocupes. Simplemente envíame las facturas”.

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William Shatner acompañó a su hija durante la quimioterapia y ella hizo lo mismo cuando él inició su tratamiento contra el melanoma (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

¿Cuál fue la enfermedad de William Shatner?

La familia enfrentó un segundo diagnóstico en junio de 2023, cuando le confirmaron al recordado “Capitán Kirk” que tenía melanoma maligno en fase 4. De un pequeño bulto en el rostro, el cáncer había avanzado hasta sus pulmones y cerebro.

La noticia llegó cuando Melanie todavía estaba luchando por su propia recuperación. “Recuerdo vívidamente pensar: ‘No tengo la fuerza para cuidarme a mí misma y perder a mi padre al mismo tiempo’”, recordó.

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Según precisó el actor de 95 años, los doctores le explicaron que una detección más tardía le hubiera costado la vida. Todavía tenía esperanza de superarlo. “Creo que el universo está cuidándome”, señaló Shatner.

El intérprete fue sometido a una cirugía para retirar el tumor que apareció en su cara y posteriormente recibió dos años de inmunoterapia para combatir el cáncer en sus pulmones y cerebro.

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El intérprete de James T. Kirk no dejó de trabajar mientras recibía tratamiento contra el cáncer, según contó su hija Melanie. (UNITED STATES)/File Photo

A pesar del diagnóstico, Shatner continuó con sus actividades profesionales. “Él no detuvo su vida. Siguió trabajando y avanzando”, afirmó su hija.

La familia también acompañó al actor durante el tratamiento. Melanie y su esposo, el actor Joel Gretsch, se encargaron de visitarlo, llevarle comida y compartir tiempo con él para evitar que enfrentara solo esa etapa.

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La vida de William Shatner después del cáncer

Tras superar una crísis de salud de esa magnitud, Shatner explicó que su perspectiva de la vida ha cambiado. Ahora presta más atención a los momentos cotidianos y al tiempo junto a su familia. “Pienso en el milagro de un colibrí, en mi perro tomando una pelota y en mis hijos. Soy consciente de la magia de todo esto”, afirmó.

El actor canadiense, una figura entrañable en la franquicia Star Trek, continúa activo en nuevos proyectos. Entre sus próximos trabajos se encuentran los libros William Shatner... And You y Wisdom & Worries, además de dos producciones musicales, incluido un álbum de metal con título provisional What the ‘F’ Is Metal.

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El protagonista de Star Trek atribuye parte de su recuperación a los avances médicos y al trabajo de los especialistas que lo atendieron (REUTERS/Aude Guerrucci)

Junto a su hija, también prepara el lanzamiento del podcast No Time but Now, que debutará el 29 de julio. En el programa conversarán con especialistas médicos y personas que han sobrevivido a enfermedades graves.

Para Melanie, la experiencia también modificó su forma de enfrentar el futuro. “Ya no tengo tanto miedo, y hay mucha libertad y alegría”, aseguró.