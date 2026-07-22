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Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

La actriz habló sobre el cambio físico de su compañero de reparto para interpretar a Odiseo en la película dirigida por Christopher Nolan

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Charlize Theron destaca el esfuerzo de Matt Damon para convertirse en Odiseo. (Reuters. Captura de video)
Charlize Theron destaca el esfuerzo de Matt Damon para convertirse en Odiseo. (Reuters. Captura de video)

Charlize Theron habló sobre la transformación física de Matt Damon para su participación en La Odisea, una de las producciones cinematográficas más esperadas del año.

Ambos actores, quienes han coincidido a lo largo de sus carreras en distintos proyectos, forman parte del elenco de la nueva película dirigida por Christopher Nolan, una adaptación inspirada en la obra clásica de Homero.

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Durante una entrevista con Entertainment Tonight, la artista compartió su reconocimiento al esfuerzo que Damon realizó para interpretar a Odiseo, el legendario héroe griego protagonista de la historia.

La actriz destacó el compromiso del actor con la preparación física requerida para el personaje y comentó de manera espontánea la impresión que le causó su cambio corporal.

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Matt Damon en "La Odisea"
Charlize Theron reveló que se sorprendió con el cambio físico de Matt Damon. (YouTube: @Universal_Spain)

“Lo he visto sin todo ese traje. Es increíble. Increíble. Lo estoy mirando fijamente de forma extraña. Le estoy mirando el trasero ahora mismo. ¡No debería hacer eso! Está mal. Se veía increíble, sí”, dijo con humor.

Para dar vida a Odiseo, Matt Damon realizó una preparación física que incluyó una importante reducción de peso y un cambio en su rutina de entrenamiento.

El actor pasó de aproximadamente 200 libras (90 kilos) a 167 libras (76 kilos), además de trabajar en el desarrollo muscular necesario para representar al personaje.

Damon explicó en una entrevista con PEOPLE que el proceso no estuvo enfocado únicamente en modificar su apariencia, sino en alcanzar una condición física específica para la película.

Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon bajó 15 kilos para protagonizar 'La Odisea'.

“Se trató más de estar realmente, realmente en forma, lo que implica cambiar la dieta y todo un estilo de vida. Hay que ser muy intencional con todo lo que consumes”, señaló.

El actor señaló que durante el proceso tuvo que ser más consciente de los alimentos que consumía y realizó ajustes en su dieta, entre ellos dejar el gluten y modificar otros hábitos alimenticios.

El artista, de 55 años, trabajó junto al entrenador físico Jason Walsh para llevar a cabo esta preparación. El intérprete indicó que la transformación se realizó de forma controlada y que evitó recurrir a métodos que pudieran afectar su bienestar.

“No hice el cambio de una manera poco saludable. Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso y no es algo que volveré a hacer. Me sentí cómoda haciéndolo antes en mi vida”, afirmó .

Matt Damon afirmó que no volvería a subir de peso para una cinta. (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Matt Damon afirmó que no volvería a subir de peso para una cinta. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Según explicó, aumentar peso para un personaje sería algo que actualmente evitaría debido a las consecuencias que puede tener para el cuerpo.

Por otra parte, el elenco de La Odisea reúne a varias figuras reconocidas de la industria cinematográfica. En la cinta, Charlize Theron interpreta a Calipso, una ninfa marina que aparece en el viaje de Odiseo después de sus travesías.

En el texto original atribuido a Homero, el personaje mantiene al héroe retenido durante siete años, aunque la actriz explicó que la versión cinematográfica le permitió explorar diferentes matices.

En una entrevista con la revista Elle, Theron señaló que el papel representó una oportunidad para interpretar un personaje con distintas dimensiones.

Charlize Theron interpreta Calipso en 'La Odisea'. (Captura de video)
Charlize Theron interpreta Calipso en 'La Odisea'. (Captura de video)

“Me dieron la oportunidad de hacer algo que no he tenido muchas veces, porque ella es un poco de todo. Eso es lo hermoso de ella”, comentó.

La colaboración entre Theron y Damon en La Odisea representa un nuevo encuentro profesional entre ambos actores. Anteriormente trabajaron juntos en The Legend of Bagger Vance, película estrenada en 2000, y desde entonces han desarrollado carreras individuales con diferentes proyectos cinematográficos.

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