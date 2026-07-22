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Las Azules regresan con Bárbara Mori y Natalia Téllez para investigar una serie de asesinatos ligados a 1968

La serie de Apple TV+ se inspira en el primer cuerpo policiaco femenino y en la masacre estudiantil de 1968

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Las Azules presenta un nuevo tráiler.

El 12 de agosto marca el estreno de la segunda temporada de Las Azules, la serie mexicana inspirada en el primer cuerpo de policía femenino del país. Protagonizada por Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado, la producción regresa a Apple TV+ con episodios nuevos cada semana, situando al espectador en un México marcado por las secuelas de la represión estudiantil de 1968.

Esta entrega profundiza en la tensión entre los ideales de justicia de las protagonistas y las estrictas reglas institucionales, en un contexto donde la corrupción amenaza con silenciar la verdad.

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Contexto histórico y desarrollo de la nueva trama

La trama de la segunda temporada inicia con un hallazgo perturbador: el cuerpo de una estudiante activista aparece, generando alarma dentro de la policía. Este suceso desencadena una investigación directamente relacionada con la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968, un episodio clave en la historia contemporánea de México. Las protagonistas, conocidas como Las Azules, se ven rápidamente envueltas en una serie de asesinatos que evidencian el accionar de un criminal metódico vinculado a las heridas abiertas de aquel oscuro capítulo nacional.

El personaje de María, interpretado por Bárbara Mori y ascendida recientemente a teniente, enfrenta el dilema de elegir entre su lealtad a la institución o la defensa de sus principios. Mientras aparecen nuevas víctimas vinculadas al 68, la serie profundiza en la presión interna: la repetición exacta de los actos indica que el asesino es alguien metódico, señala María en el avance, mientras la cadena de mando exige silencio y cumplimiento estricto de órdenes. La tensión crece cuando la protagonista desafía a sus superiores, convocando a su equipo al margen de la autoridad para avanzar en la investigación.

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Conflictos internos y poder dentro de la institución

La segunda temporada enfatiza la lucha interna de las protagonistas, atrapadas entre un sistema corrupto y su búsqueda de justicia. Los episodios muestran patrullajes, escenas del crimen con señales de entrenamiento policial, reuniones clandestinas y disputas dentro de la jerarquía policial. La comandancia impone límites al señalar que nadie se mueve sin autorización, pero María contesta desafiando dicha autoridad y lidera a sus compañeras en investigaciones que las colocan en la mira tanto del criminal como de su propia corporación.

Uno de los ejes centrales del relato es la corrupción institucional y la tendencia de las autoridades a fabricar culpables para cerrar casos incómodos. Se anticipa en el avance que van a detener a cualquier persona en la calle, le van a adjudicar el crimen y después cerrarán el caso, lo cual sugiere la desesperación del sistema por evitar que se cuestionen sus acciones. La serie plantea así la pregunta esencial: en un sistema donde la justicia está comprometida, ¿vale la pena arriesgarlo todo por los ideales?

Retrato social y repercusiones actuales

La conexión con el caso del 68 añade profundidad histórica al drama y permite que la ficción dialogue con el presente, reflejando tensiones actuales en torno a la inseguridad, la impunidad y la memoria colectiva. A medida que Las Azules enfrentan desafíos tanto dentro como fuera de la comandancia, desde la hostilidad de altos mandos hasta la presión mediática, las protagonistas deben afrontar el impacto personal y social de sus acciones. Las muertes de jóvenes activistas, los velorios multitudinarios y las imágenes de lujos en contraste subrayan el enfrentamiento entre dos Méxicos: el del duelo colectivo y el del poder impune.

El público podrá identificar la relevancia de estos dilemas en la vida cotidiana gracias a que la serie aborda la dificultad de confiar en las instituciones y la necesidad de romper cadenas de silencio y ocultamiento. El caso involucra a la gente común, ya que las víctimas son estudiantes y activistas, personas que representan a muchos mexicanos que han sido ignorados o criminalizados injustamente por la justicia.

Cuatro mujeres con uniforme azul, cinturones negros y botas caminan en primer plano. Hay árboles y estructuras de piedra en el fondo
Cuatro mujeres uniformadas con vestidos y botas azules transitan por un espacio público arbolado. (Captura de pantalla/Apple TV)

Elenco, producción y expansión internacional

El reparto principal, conformado por Bárbara Mori como María, Natalia Téllez como Valentina, Ximena Sariñana como Ángeles y Amorita Rasgado como Gabina, reúne a actrices reconocidas tanto en la televisión mexicana como en el ámbito internacional. Los papeles secundarios a cargo de Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan, Horacio García Rojas y Bruno Bichir profundizan en una visión plural de la estructura policial y sus contradicciones. Elena del Río también se integra a la historia como figura relevante en los nuevos episodios.

Los creadores Fernando Rovzar y Pablo Aramendi redefinen en esta temporada el formato de thriller policial al añadir elementos históricos y dilemas éticos que buscan involucrar al espectador más allá del mero entretenimiento. Desde el relanzamiento de la primera temporada en 2024, el perfil internacional de la serie ha crecido, reflejado en el avance profesional de sus actrices. Natalia Téllez debuta como conductora en la televisión hispana de Estados Unidos y, junto a Ximena Sariñana, participa en programas radiofónicos de corte cultural en la Ciudad de México. Bárbara Mori, por su parte, intercala la serie con proyectos cinematográficos nacionales e internacionales, como Mistura, consolidando el alcance transfronterizo del elenco.

El relato de Las Azules, al retomar sucesos históricos y reflejar realidades contemporáneas, reafirma la importancia de la memoria social y del debate sobre la corrupción y la búsqueda de justicia en México. La narrativa, anclada en la ficción pero inspirada en hechos reales, lleva a los espectadores a cuestionar hasta dónde estarían dispuestos a llegar cuando el deber y los ideales colisionan en medio de circunstancias adversas.

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